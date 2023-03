Las espinillas son una afección cutánea común que afecta a personas de todas las edades y géneros.



Estas pequeñas protuberancias aparecen en la piel y se forman cuando los folículos pilosos se obstruyen, ya sea con aceite, células muertas o bacterias. Le contamos cómo tratarlas.



Según la Academia Americana de Dermatología, los factores que pueden contribuir a la aparición de las espinillas incluyen la producción excesiva de aceite en la piel, la acumulación de células muertas de la piel y la bacteria Propionibacterium acnes.



Además, ciertos factores como el estrés, la falta de sueño y la dieta también pueden desencadenar la aparición de las espinillas.



Aunque las espinillas suelen ser inofensivas, pueden causar complicaciones como cicatrices y manchas oscuras en la piel.



De hecho, tocar con mucha frecuencia las espinillas también puede provocar la aparición de cicatrices. Por eso es importante no reventar las espinillas para no empeorar la inflamación y la infección.

Existen varios tratamientos disponibles para las espinillas, que incluyen cremas tópicas, antibióticos orales y tratamientos láser.



Según un estudio publicado en la revista 'Dermatology and Therapy', los retinoides tópicos son efectivos en el tratamiento de las espinillas al reducir la producción de aceite y la inflamación. Además, los antibióticos orales pueden ser efectivos para tratar las espinillas al reducir la cantidad de bacterias en la piel.



Los tratamientos láser también pueden ser efectivos en el tratamiento de las espinillas al reducir la producción de aceite y la inflamación.



De hecho, de acuerdo con una investigación publicada en la revista 'Journal of Cosmetic and Laser Therapy', el tratamiento con luz pulsada intensa puede ser eficaz en la reducción de las espinillas y las manchas oscuras en la piel.

Es importante recordar que el tratamiento de las espinillas debe ser individualizado según la gravedad de la afección y las necesidades específicas del paciente. Es importante consultar a un dermatólogo para determinar el mejor tratamiento para las espinillas.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

