Los duros relatos de pacientes afectados por la escasez de medicamentos en Colombia

Desde antes de la llegada del nuevo Gobierno, Colombia venía atravesando una fuerte crisis de desabastecimiento y escasez de medicamentos que vio su pico más grave en marzo de este año, cuando según datos del Invima había novedades en el abastecimiento de 1.242 principios activos.



Esta situación venía generada por diferentes factores como la afectación a las cadenas de suministros, el incremento de la demanda, los problemas comerciales entre fabricantes y distribuidores, la no entrega oportuna de los pedidos a los gestores, trámites en curso en Invima y problemas de adquisición de materias primas, entre otros.

Tras varias mesas técnicas en las cuales han participado gremios, EPS, entidades gubernamentales, farmacéuticas, gestores farmacéuticos y otros actores claves en la dispensación y producción de fármacos, el país llegó, según el reporte más reciente del Invima de inicios de este mes, a apenas 245 principios activos bajo las categorías de monitorización, en riesgo de desabastecimiento o desabastecido.

Sin embargo, la emergencia no se ha acabado. De hecho, esta semana la Procuraduría decidió abrir investigación disciplinaria contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo; la directora de Medicamentos y Tecnología en Salud, Claudia Marcela Vargas Peláez y la exministra Carolina Corcho, por la presunta omisión del cumplimiento de funciones con relación a la escasez de medicamentos que se ha visto durante 2023.

Facebook Twitter Linkedin

Guillermo Jaramillo y Carolina Corcho serán investigados por la Procuraduría debido al desabastecimiento de medicamentos. Foto: Néstor Gómez y César Melgarejo/El Tiempo

Según aseguró el ministro Jaramillo, actualmente el país tiene como atender la demanda de medicamentos y solo se presentan casos específicos de desabastecimientos en productos que no se encuentra su versión comercial, sino genérica.

“¿Qué es lo que está sucediendo? Un caso, por ejemplo, que está sucediendo en anticonceptivos, es que la gente se ha acostumbrado a una casa matriz de un laboratorio, pero resulta que de ese mismo medicamento genérico hay varios. Entonces aquí se habla de desabastecimiento, pero lo que podemos estar seguros es que tenemos suficientes medicamentos para atender las necesidades más importantes del país”, señaló Jaramillo a medios de comunicación.

Sin embargo, algunas organizaciones civiles y de pacientes han insistido en que el Gobierno debe tomar acciones en caso de que la crisis por escasez afecte el derecho a la salud de las personas. “La Asociación Colombiana de Salud Pública recuerda a todos los actores del sistema de salud que la provisión y acceso oportuno a medicamentos de calidad requeridos para el tratamiento de las y los pacientes hacen parte integral del derecho a la salud. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de intervenir el mercado para evitar inequidades o la afectación en la prestación de los servicios”, señaló Dionne Cruz, integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública.

En el entretanto de esta crisis, el Invima, entidad clave en la gestión farmacéutica en Colombia, completa ya más de un año sin director nombrado en propiedad y ha estado bajo la dirección (durante todo este tiempo) de tres directores encargados.

Mientras eso sucede, cientos de pacientes en el territorio (aunque cada vez menos) siguen padeciendo por la falta de medicamentos tan básicos como acetaminofén, insulina, metformina o metoprolol, hasta algunos tan específicas como inmunoglobulinas específicas neutralizantes de veneno de serpientes, el ungüento oftálmico aciclovir o el antiepiléptico vigabatrina.

En EL TIEMPO hablamos con algunos de ellos, cuyas historias retratan una crisis que pese a los avances, sigue afectando gravemente a miles de personas. Estas son sus historias:

Erick Cabrera (Medicamento para VIH)

“Desde hace dos años uso dolutegravir, un antirretroviral para el VIH y la EPS me dicen que no lo tienen. Pero no es solo mi caso. Por eso hicimos una denuncia varias organizaciones sociales que trabajamos en la lucha contra el VIH en Bogotá. Realmente en el listado del Invima no aparece que este medicamento esté desabastecido. Pero las EPS por medio de su servicio de reparto de medicamentos no lo están entregando. Lo que creemos es que la farmacéutica no lo está produciendo como respuesta al decreto del Gobierno en el que declararon el medicamento como un fármaco de interés público. Como nos están negando el medicamento, que no se puede interrumpir porque con los antirretrovirales pasa que si uno no es juicioso genera resistencia, entonces estamos gestionando con organizaciones o cooperación internacional para poder comprar el medicamento”.

Facebook Twitter Linkedin

Las personas con VIH tendrán acceso a tratamientos más económicos, anunció Ministerio tras expedir un decreto para volver pública la patente del dolutegravir. Foto: iStock

Consuelo Ruiz (Ungüentos oculares)



“Desde hace más de cuatro años utilizo ungüentos oculares Oxyoftal, que ahora no se consigue por ningún lado y Acrylam, que la EPS no lo proporciona a pesar de que es de uso crónico y ordenado por el oftalmólogo. Desde abril de este año se empezaron a presentar las dificultades para conseguirlos. En especial Oxyoftal, e incluso el genérico, que es la Terramicina, tampoco se consigue, y lo preocupante es que no hay un equivalente que lo pueda suplir dentro del tratamiento. Estos medicamentos hacen parte de un tratamiento para un caso severo de ojo seco y blefaroespasmo. La ausencia de estos ungüentos causa un malestar muy fuerte, ardor en los ojos, dolor en el globo ocular y debido a la extrema resequedad del ojo, que deriva en dificultades en la visión, lo que en una ocasión me causó una caída muy fuerte en la calle. Aunque no es un medicamento vital, sí agrava los síntomas y afecta mi bienestar y mi seguridad, teniendo en cuenta que soy una persona de 72 años”.

Diana (Medicamentos psiquiátricos)

“Desde hace 12 años tomo Lamotrigina de 200 mlg para mantener un control del diagnóstico Trastorno Afectivo Bipolar y no desencadenar episodios de alteración en el estado de ánimo. Sin embargo, desde hace dos meses no puedo conseguir el medicamento y la EPS y el dispensario me dicen que es una situación que se está presentando con varios medicamentos, que apenas llegue lo hacen llegar a la casa. Mientras tanto me ha tocado comprarlo en droguerías donde cada caja cuesta $ 96.000”.

Facebook Twitter Linkedin

Los medicamentos psiquiátricos fueron de los que más enfrentaron novedades de abastecimiento cuando la crisis vio su momento más álgido a inicios de este año. Foto: IStock y Diego Caucayo/El Tiempo

Adriana Torres (Anticoagulantes)

“Padezco de varias enfermedades crónicas y uno de los medicamentos que debo tomar es warfarina, que uso desde 2014 a raíz de una trombosis venosa profunda que tuve en la pierna izquierda. Llevo un mes sin conseguirlo. Y este medicamento es vital, pues de no consumirlo podría presentar trombos. Es vital para preservar mi vida. El medicamento lo ordenó la EPS, pero no lo entrega la droguería. Me ha tocado comprarlo”.

Laura Osorio (Anticonceptivos)

“Yo he estado en dos procesos que se han visto interrumpidos por la escasez de medicamentos que no son de vida o muerte, pero sí afectan mi salud. Por diez años usé las pastilla anticonceptivas Qlaira pero este año no llegaban al mercado, entonces cambié un par de veces de pastillas. Como las tuve que cambiar enfrenté cambios hormonales y se me brotó toda la piel y por eso me tocó empezar un proceso dermatológico. Allí me mandaron varias cremas y una de las más importantes se llama Daptomix, que es para tratar los efectos secundarios del cambio de pastillas anticonceptivas y no llega al mercado hace como seis meses. Entonces tuve que cambiar de pastillas anticonceptivas por la escasez y el proceso en el que me derivó esa decisión no lo pude seguir porque no hay Daptomix. Cuando no podía conseguir Qlaira me decían que iba a volver stock eventualmente. Que esperara. Sobre el Daptomix me dicen que hay escasez a nivel nacional y que no me pueden dar razón sobre la disponibilidad”.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET