Escasez de medicamentos: 'Afirmar que insulina adelgaza no tiene sustento científico'

En Colombia, las últimas estimaciones de la Cuenta de Alto Costo revelan que 1’676.885 personas padecen diabetes. De estas, al menos 16,94 por ciento (pacientes con diabetes tipo 1) requieren de un tratamiento con insulina para vivir.



No obstante, desde diciembre de 2023 los movimientos de pacientes alertaron que estaban presentando inconvenientes para adquirir el biológico, por lo que a principios de febrero el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) empezó el monitoreo de algunas marcas del fármaco que catalogó “en riesgo de desabastecimiento”.



“Todo indica que las razones por las que no se cuenta con disponibilidad de insulina en el país son: la tensión financiera del sistema, el represamiento en temas de logística, la falta de disponibilidad de materias primas luego de la pandemia y las dificultades regulatorias por permisos del Invima”, explicó Érika Montañez, directora de la Fundación Voces Diabetes Colombia.



El movimiento de pacientes también señaló que en los últimos meses se ha reportado un aumento significativo en las barreras de acceso en materia de oportunidad, en citas médicas, consultas con especialistas y acceso a otros medicamentos.

Las personas con diabetes tienen que regular sus niveles de insulina. Foto: iStock

Al respecto, Carlos Mendivil, profesor de la Universidad de los Andes y presidente actual de la Federación Diabetológica Colombiana, dijo que la insulina no está completamente desabastecida, pero desde hace un tiempo es más difícil conseguirla.



“Las empresas que la producen han privilegiado el canal institucional de las EPS sobre el canal particular, entonces está difícil de conseguir de manera particular, pero incluso en el canal institucional está un poco más escasa que antes; sin embargo, no sería correcto afirmar que está desabastecida por completo”, dijo.



Si bien el panorama para el sistema sanitario es cada día más complejo por la crisis financiera que repercute en toda la cadena de actores, las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el desabastecimiento de insulina han causado aún más revuelo entre expertos, académicos y políticos.



Y es que durante la posesión de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, Petro manifestó que la contingencia por la falta de este medicamento se debía al uso que la gente le estaría dando al fármaco para perder peso.



“Gente usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina, mientras que los diabéticos no tienen ese control. En la Nueva EPS, el 70 por ciento de los diabéticos afiliados no tienen control”, expresó el mandatario.



Sobre esta premisa, expertos han aclarado que afirmar que la insulina sirve para adelgazar no solamente es erróneo desde un punto de vista científico, sino que no tiene ningún asidero.



“La insulina, de hecho, hace que los pacientes que vienen pobremente controlados suban de peso. La insulina no adelgaza en absoluto. Tampoco es cierto que la gente la esté utilizando para bajar de peso, porque no va a surtir efecto. Es más, hacer esta afirmación puede llevar a que las personas usen el medicamento para intentar adelgazar, lo que va a poner en riesgo su vida con una posible hipoglucemia”, expresó Mendivil.

Las causas

Por su parte, el Ministerio de Salud se pronunció asegurando que la carencia de insulina en el mercado se debe a un problema en la cadena de suministro que están intentado solucionar con las empresas farmacéuticas que la producen.

La causa sería la falta de respuesta de disponibilidad del único titular que está comercializando el producto bajo la marca Humalog. Por este motivo, el Invima está monitorizando específicamente la insulina Degludec, la insulina Lispro y la insulina Glargina.

En el caso, por ejemplo, de la insulina Glargina, la entidad explica que existe demora e intermitencia en el suministro del medicamento comercializado bajo la marca Lantus®, producida en Frankfurt (Alemania), que ocasiona un retraso en la llegada del producto al país.



Otro de los motivos que expone el Invima es que existe mayor demanda de los pacientes en ciertos titulares del producto. “En general para las insulinas se observa una importante concentración en el mercado en únicos titulares de registro, lo cual hace que, ante los problemas por uno de estos fabricantes, se tenga una afectación en la disponibilidad de un producto sin que se tenga posibilidad de tener otros proveedores que contribuyan de manera oportuna en esta disponibilidad”, dicen.



Por el momento, los pacientes continúan expectates. A pesar de que hasta ahora se habla de “riesgo de desabastecimiento”, la situación mantiene en alerta a todos los actores del sector de la salud.



“La escasez de insulina es una gran limitante para los pacientes, tanto para quienes la necesitan para sobrevivir como para los pacientes que la necesitan para obtener un buen control metabólico. En cualquier caso, pone en riesgo de forma directa o indirecta la vida y la integridad de las personas. Estamos hablando de un medicamento absolutamente esencial y es reconocido como tal por la Organización Mundial de Salud (OMS) y por todas las instituciones de salud en el mundo entero”, manifestó el presidente actual de la Federación Diabetológica Colombiana.



Según el Ministerio de Salud, actualmente en el país se comercializan nueve insulinas que cuentan con registro sanitario vigente. La cartera dice que continuará realizando seguimiento de la situación para favorecer la disponibilidad de estos medicamentos en el país



Sin embargo, para los pacientes la situación no da espera. Desde la fundación piden al Gobierno medidas inmediatas de pago para que los operadores puedan dispensar los medicamentos. También han solicitado una mesa de trabajo urgente en donde los gestores farmacéuticos, aseguradoras, la agencia reguladora (Invima) y las organizaciones de pacientes puedan encontrar alternativas que subsanen la situación a corto plazo.



DANIELA ORTIZ

Redacción Salud

