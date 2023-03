Para mitigar la escasez de medicamentos y posible desabastecimiento, el Invima aseguró que se encuentra implementando acciones como priorizar trámites relacionados con registros sanitarios y la autorización de la importación por única vez de un biológico, además de incluirlos temporalmente en el listado de medicamentos vitales no disponibles.



Asimismo, las autoridades sanitarias en el país anunciaron que elaboran, actualizan y publican periódicamente el listado en el que se establecen los medicamentos desabastecidos, en escasez o en riesgo de desabastecimiento.

En este sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el Decreto 843 de 2016 “Por el cual se simplifica el procedimiento para la renovación y modificación de los registros sanitarios de los medicamentos de síntesis química y gases medicinales y se dictan medidas para garantizar la disponibilidad y control de los medicamentos en el país”.



De acuerdo con esta normatividad, desde el Invima se están estableciendo las medidas para garantizar la disponibilidad de los medicamentos. Según informó la entidad a través de un comunicado, es importante que los titulares e importadores de los registros sanitarios de medicamentos informen de manera inmediata al Invima la no comercialización temporal o definitiva de sus productos en el país, siendo fundamental la presentación oportuna de esta información para que el instituto pueda implementar estrategias de planificación y emprender las acciones necesarias para mitigar el riesgo de desabastecimiento.



Cada semana los equipos de la Dirección de Medicamentos del Invima y la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud de MinSalud participan en mesas de trabajo en las que se verifican las dificultades que puedan presentarse en la disponibilidad de medicamentos, esto con base en los datos consignados en el Sistema de Información de los Precios de Medicamentos (Sismed) y los reportes de disponibilidad generados por los titulares de los registros sanitarios tanto vigentes como en trámite de

renovación.



El Invima, desde su Dirección de Medicamentos y Dispositivos Biológicos, elabora y actualiza periódicamente, junto con MinSalud, el listado en el que se establecen los medicamentos desabastecidos, en escasez o en riesgo de desabastecimiento; información que es publicada en las páginas web del Instituto y del Ministerio.



Asimismo, la entidad asegura que cuando se considere necesario y para identificar las causas y barreras que pueden ocasionar riesgos de desabastecimientos o el desabastecimiento de medicamentos, MinSalud convocará mesas de trabajo invitando a la industria farmacéutica, gestores farmacéuticos (IPS, farmacias, dispensadores) y para casos especiales al Fondo Nacional de Estupefacientes.



Francisco Rossi, director del Invima, señaló frente a esta situación que “hemos hablado con importadores de materias primas y productores de genéricos nacionales y ellos nos aseguran que tienen existencias en las bodegas, pero no están siendo solicitadas. La situación de desabastecimiento no es un problema de producción o de regulación, es un asunto que obedece a inconvenientes en las transacciones que se dan entre los mismos actores económicos que intervienen en el mercado”.

Principales causas de desabastecimiento

1) Decisión de el o los titulares de registro sanitario de no continuar con comercialización del medicamento.



2) Aumento de la demanda.



3) Problemas de manufactura.



4) Descontinuación del producto.



5) Insuficientes oferentes.



6) Modificaciones del Registro Sanitario.



7) Disponibilidad de materias primas y materiales para la fabricación del producto, tiempos de transporte, de importación de insumos, capacidad de producción de los maquiladores.



8) Desabastecimiento del activo.



9) Restricción cupo API.



10) Dificultad en la adquisición del principio activo por desabastecimiento internacional.



11) Alto costo de la materia prima.



12) Retrasos en las Importaciones.



13) Incremento volátil del dólar.



14) Escasez de PVC y material de empaque.

