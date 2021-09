Autoridades desmienten escasez de medicamentos para el cáncer en Colombia 

Ante la carencia de medicamentos fundamentales para los tratamientos contra el cáncer en Colombia, en los últimos meses se ha logrado abastecer gradualmente la dotación de algunos tan importantes como la Citarabina y la Oxaliplatina.



La escasez de fármacos de bajo costo para el cáncer durante la pandemia de covid-19 se convirtió en un problema de salud pública a nivel mundial. En Colombia, durante los meses de mayo y julio de 2021, hubo desabastecimiento de medicamentos como la Citarabina y la Oxaliplatina, situación que alertó al gremio de la salud porque estos medicamentos son esenciales para darle continuidad a los tratamientos de pacientes con Leucemia Linfoblástica.



A mediados de 2021, La Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica (ACHOP), la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología (ACHO), el Observatorio interinstitucional de cáncer infantil (OICI) y la Asociación Colombiana de Salud Pública, enviaron una carta al Ministerio de Salud y Protección manifestando su preocupación por la carencia de medicamentos que ponía en grave riesgo la vida de cerca de 200 niños con cáncer y al menos 100 adultos en las mismas condiciones.



A raíz de este acontecimiento, en los últimos meses se ha podido abastecer gradualmente a las instituciones con los medicamentos más solicitados. La Asociación Colombiana de Hematología y Oncología aseguró que “gracias al Invima y al Ministerio de Salud, no existen reportes actuales de desabastecimiento de medicamentos para el cáncer en Colombia”.



La industria farmacéutica ha logrado responder a tiempo ante la escasez de dichos medicamentos, pero existen algunos casos aislados de pacientes cuyo tratamiento se interrumpe o es sustituido con un medicamento distinto, mientras se lleva a cabo el reabastecimiento progresivo de la Citarabina y la Oxaliplatina.



Según estadísticas de la Cuenta de Alto Costo, en 2020 (año de la pandemia), un promedio de 275.348 personas fueron diagnosticadas con cáncer de algún tipo. Cifra que no deja de ser relevante y crítica ante los sucesos provocados por la pandemia.



Sin embargo, ante el hecho particular de pacientes que han mencionado la discontinuidad absoluta de su tratamiento contra el cáncer a raíz de la situación actual por covid-19, se hace necesario que los casos queden registrados en las IPS, las entidades territoriales y las EPS, que son las instituciones encargadas de reportar de manera obligatoria la información general relacionada con los servicios prestados para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes.

