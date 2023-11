¿Es recomendable usar secador de pelo en el área genital luego de bañarse?

La humedad excesiva puede generar la aparición de infecciones, "no solo por hongos, como la candidiasis, sino también por bacterias, ya que es capaz de alterar el pH de la zona genital, de acuerdo con el portal de salud de 'Bayer', sobre todo en las mujeres que suelen estar más propensas a sufrir de estos padecimientos.



Entre las alternativas para evitar ayudar a reducir higrometría abundante, se ha escuchado de manera popular que el aire de los secadores podría contribuir la disminución de la misma luego de bañarse.

Vale aclarar, que esto no está comprobado científicamente, así que su uso no es recomendable en primera instancia. Lo ideal es acudir a su especialista de cabecera para que le recete el tratamiento adecuado en caso de que llegue a presentar este tipo de alteraciones que le están provocando incomodidad.



(Le puede interesar: Depilación genital: ¿ventajas y desventajas de esta práctica?).



No obstante, hay algunas opiniones de expertos que afirman que el aire de estos implementos puede ayudar a aliviar síntomas en cierto tipo de casos en los que se presentan molestias como picazón a causa de algún hongo o infección.

Facebook Twitter Linkedin

. Lo ideal es acudir a su especialista de cabecera para que le recete el tratamiento adecuado en caso de que llegue a presentar este tipo de alteraciones que le están provocando incomodidad. Foto: iStock

De acuerdo con 'MedlinePlus', el constante escozor no solo produce incomodidad, sino también irritación, lo que puede ser el doble de problemático. Sin embargo, desde el hogar se podría implementar una técnica que contribuya a calmar esta sensación.



"Mojarse en un baño tibio, pero no caliente, puede mitigar los signos. En lugar de usar una toalla para secarse, puede encontrar que el uso cuidadoso de aire tibio o frío de un secador de pelo puede tener como resultado menos irritación que el uso de una toalla", señala el portal informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM).



(Siga leyendo:Video: hombre rompe tablas con sus genitales para obtener un récord guinnes).



Es muy importante tener en cuenta este artefacto debe estar a una distancia considerable de la piel, con el fin de evitar cualquier tipo de laceración por la temperatura, que así esté tibia, proporcionarla en exceso, puede ser muy nociva.



"Se puede usar el secador de pelo para amenizar ese problema, pero es necesario tener bastante cuidado para no quemar la piel", afirma Humberto Tindó, ginecólogo del Hospital Quinta D’Or, en entrevista con 'Univisión'.



(Lea también: ¿Por qué el herpes genital no tiene cura?).



Aunque este método pueda ser un recurso posible, esto no representa ningún tipo de tratamiento contra posibles afecciones fúngicas, solo el procedimiento y asesoría que su médico le proporcionen evitarán que esta afección persista, además de evitar efectos adversos que podrían agravar su situación.

Facebook Twitter Linkedin

Tampoco se encuentra avalado el uso constante del secador para disminuir la humedad en la zona de manera rápida luego de bañarse. Foto: iStock

Tampoco se encuentra avalado el uso constante del secador para disminuir la humedad en la zona de manera rápida luego de bañarse, ya que no está comprobado que esto tenga un efecto beneficioso a largo plazo.



De hecho, se advierte que el contacto con el mismo "no sea de forma directa ni en su máxima velocidad, porque secar de esta forma la vagina o el pene también podría causar un desequilibrio en el ambiente genital, según la ginecóloga Alyssa Dweck en su libro 'De la A a la Z para tu V'

Ejercicios genitales y otros secretos del piso pélvico:



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias