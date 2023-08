De acuerdo con el sitio web especializado de Mayo Clinic, hacer ejercicio genera grandes beneficios para la salud, como mejorar el estado de ánimo, aumentar la energía, promover un mejor sueño, estimular su vida sexual, combatir las afecciones y enfermedades, entre otras.



Es así como esta actividad ayuda a fortalecer el sistema inmune, muscular y óseo, convirtiéndose en un hábito que contribuye a reducir factores de riesgo y a contrarrestar cualquier enfermedad.



Entonces, ¿se puede hacer ejercicio con gripa?

Según el especialista en medicina deportiva, Edward R. Laskowski, si el resfriado es común y la persona no tiene fiebre, puede hacer actividad física de leve a moderada, ya que ayuda a aliviar la congestión nasal de forma temporal.



"En general, puedes hacer actividad física si presentas signos y síntomas por encima del cuello", explica el profesional para Mayo Clinic, estos síntomas deben ser leves, como dolor de garganta, goteo de la nariz y congestión nasal.



¿En qué casos no se debe hacer ejercicio?

Estas son las recomendaciones que da el profesional Laskowski:



- No haga ejercicio si presenta síntomas por debajo del cuello, como congestión en el pecho, tos áspera o malestar estomacal.

- No haga ejercicio junto con otras personas si tiene Covid-19 u otra enfermedad contagiosa.

- No haga ejercicio si tiene fiebre, fatiga o dolor muscular generalizado.

Por otro lado, es importante recordar que tomarse unos días cuando se está enfermo no afectará su rendimiento, pues puede reanudar poco a poco el entrenamiento a medida que se esté sintiendo mejor.



"Si intentas hacer ejercicio a tu intensidad regular cuando tienes algo más que un simple resfriado, corres el riesgo de sufrir una lesión o una enfermedad más grave", explica el especialista Edward R. Laskowski.

NATALY BARRERA

