Con el, cada vez mayor, interés por el consumo de productos naturales por parte de los consumidores, surgen también alternativas que en algunos casos pueden sonar como buenas ideas pero que, lamentablemente, pueden terminar siendo perjudiciales para nuestra salud. Entre ellos el uso de aceite de coco como lubricante sexual.



Los beneficios y cuestionamientos del aceite de coco

El aceite de coco tiene casi un 90 % de grasas saturadas, una cantidad muy alta comparada con el 51 % que contiene la mantequilla o el 39 % de la manteca.

Y, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, las grasas saturadas llevan a elevar el colesterol en la sangre y hacen que esta se acumule tanto en varias zonas del cuerpo como en las arterias; puede provocar cardiopatías o accidentes cerebrovasculares.

El aceite de coco es bueno para la piel y el cabello. Foto: iStock

El nutricionista Walter C. Willet, del Departamento de Nutrición de la Universidad de Harvard, explica –en un documento de dicha institución educativa– que el aceite de coco es especialmente bueno para impulsar los niveles de HDL y, además, contiene antioxidantes y otras sustancias importantes, pero recomienda usarlo con moderación.

La doctora en nutrición Liliana Ladino, coordinadora de la línea de malnutrición del Instituto de Nutrición, Genética y Metabolismo de la Universidad El Bosque, en Bogotá, afirma que este aceite puede ser bueno para personas que no consumen carnes rojas o vegetarianos y que buscan un reemplazo natural de este tipo de grasas saturadas. Pero en el caso de una persona que lleva una dieta normal es diferente.

“El aceite de coco puede reemplazar, algunas veces, aceites de cocción por ser sólido y por su resistencia a las altas temperaturas; pero su uso debe ser ocasional, no lo recomendamos para uso diario y continuo”, asegura.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también se ha referido al tema en cuestión y recomendó el uso –al igual que los otros expertos y estudios citados– de los aceites de girasol o de oliva por encima del de coco.

Aun hace falta más evidencia científica para comprobar todas las bondades y los posibles efectos del aceite de coco. Foto: 123RF

El aceite de coco como lubricante sexual

Lo cierto es que aunque este producto se ha popularizado a través de redes sociales y publicaciones en páginas web como una alternativa de lubricante sexual, la recomendación de los expertos es no usarlo con ese objetivo.

Esto, porque podría generar no solo afectaciones a su salud, sino que también podría interrumpir y afectar su encuentro sexual. Un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine, señal que los aceites naturales, como los aceites minerales y de coco, también pueden descomponer los productos de látex. “El daño puede pasar desapercibido, aumentando el riesgo de embarazo o de infecciones de transmisión sexual”, resaltan.

El uso de aceite de coco se ha popularizado en los ´pultimos años. Foto: iStock

Por su parte, la marca de condones y productos para disfrutar la sexualidad, Durex, señala que no debería usarse aceite de coco como lubricante íntimo. Esto porque el aceite de coco contiene propiedades antivirales y antibacterianas que pueden irrumpir en el PH vaginal, originando infecciones (como infección por levaduras).

“El aceite de coco es un excelente hidratante para la piel y cabello, pero este no es necesariamente el caso de ahí abajo. Crucialmente, el aceite de coco no es compatible con el látex de los condones, es el caso de todos los productos de base oleosa que pueden hacer que el condón se rompa. Eso limita la cantidad de condones que puedas usar con estos y en ocasiones llegan a manchar tu ropa y sábanas”, señala Durex.

UNIDAD DE SALUD