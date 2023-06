Constantemente, los médicos recomiendan hacer ejercicio, con el objetivo de mantener una vida saludable. Por lo tanto, hay quienes prefieren caminar, correr, hacer yoga, practicar boxeo, entre muchos otros deportes que favorecen a que el cuerpo esté en constante movimiento.



Incluso, es de esperarse que la mayoría de las personas se sientan aún más motivadas al escuchar un tipo de música en específico al momento de hacer deporte y consumir alimentos, lo que infiere en el proceso.



El ejercicio y la alimentación

El documental Trust me, I'm a Doctor, de BBC, dio a conocer los beneficios identificados en un experimento en el que 24 personas tenían que realizar caminata rápida. A algunas se les pidió caminar 10.000 pasos con un podómetro (o cuenta pasos) y a otras se les pidió caminar durante 30 minutos escuchando una lista de música en específico.



Lo que muchos no esperaban era que "aquellos que caminaron enérgicamente con la música vieron mejoras ligeramente superiores frente a los que simplemente caminaron (...) disminuyeron su grasa corporal en un 2,4 %", explicó el programa. Mientras tanto, los que caminaron sin música lograron disminuir un 1,8 % de porcentaje de grasa.

La música y la alimentación

Por otro lado, un estudio publicado por la revista The Journal of the Academy Marketing Science sobre los efectos de la música en el modo de alimentación de la gente.



La investigación determinó que, cuando se escuchan canciones con un ritmo lento y con volumen bajo, las personas suelen preferir alimentos saludables, pero si, por el contrario, la música es rápida y fuerte, frecuentemente se tiende a escoger alimentos con un alto nivel calórico.

La música determina los alimentos que decidimos ingerir. Foto: iStock

"Los resultados de nuestro análisis econométrico revelan que las personas son más propensas a buscar alimentos poco saludables cuando la contaminación del aire local es mayor. Un estudio de campo demuestra que la contaminación del aire aumenta las compras de los consumidores de alimentos poco saludables", explicó el estudio.

De hecho, un estudio publicado por la revista Appetite afirmó que la experiencia con la ingesta de los alimentos, se debe, en gran medida, a "la percepción y evaluación de los alimentos", teniendo en cuenta que "las diferencias individuales y culturales, y los factores ambientales externos, como la música de fondo, el olor y la impresión visual". También hacen parte de la forma en la que la gente se tiende a alimentar en diferentes momentos del día.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS