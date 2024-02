¿Es mejor entrenar en la noche o en la mañana? La ciencia lo dice

La elección del momento ideal para realizar ejercicio es un debate que usualmente se repite. Mientras que algunos prefieren comenzar el día con un entrenamiento para activar el cuerpo, otros disfrutan de ir al gimnasio por la noche para liberar la tensión acumulada. En ese contexto, la ciencia ayuda a comprender si es mejor entrenar en el día o en la noche.

En primer lugar, hay que destacar que realizar una sesión de ejercicios conlleva beneficios independientemente del horario en el que se lleve a cabo. “Lo que les digo a mis pacientes es que hagan ejercicio cuando puedan. Si te resulta más fácil y cómodo ir al gimnasio por la mañana, hazlo. Si no puedes llegar hasta la tarde, hazlo”, explicó la doctora experta en pérdida de peso Sue Decottis en una entrevista con CBS News.

Por eso, lo más importante es entrenar sin importar en qué momento del día sea. No obstante, eso no significa que no existan diferencias. Un estudio publicado en 2022 en la revista Frontiers in Physiology por investigadores de Skidmore College identificó los diferentes beneficios de hacer ejercicio por la mañana, por la tarde y por la noche. Además, concluyó que el momento óptimo para ir al gimnasio puede ser distinto para hombres que para mujeres.

¿Es mejor hacer ejercicio por la noche o por la mañana?



El informe, que analizó a más de 50 personas de entre 25 y 55 años durante 12 semanas, estableció que las mujeres que hacían ejercicio por la mañana lograban perder más grasa y tenían una mayor reducción en la presión arterial, mientras que aquellas que entrenaban por la noche ganaban más fuerza muscular y tenían un mejor estado de ánimo.

Facebook Twitter Linkedin

Ejercitarse por la noche o por la mañana puede brindar diferentes beneficios. Foto: iStock

Algo diferente ocurrió en el sexo opuesto: una sesión de ejercicios por la noche promovió en los hombres una mayor pérdida de grasa y una mayor reducción en la presión arterial en comparación con el entrenamiento por la mañana.

De todas maneras, el estudio concluyó que no todas las personas responden de la misma manera, por lo que es ideal hacer ejercicio en el momento que mejor se adapte a su estilo de vida.