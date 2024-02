¿Es malo tomarse los medicamentos con café o leche? Ojo con esa práctica

Muchas personas cuando tienen la necesidad de ingerir medicamentos por una u otra razón, por lo que algunos al tomarlos lo hacen con otro tipo de bebidas diferentes al agua.



Algunas de esas bebidas con las que suelen tomar medicamentos es el café o la leche y expertos se han referido a esta práctica y esto es lo que debe saber.

La ciencia recomienda que casi ningún medicamento oral debe tomarse con líquidos diferentes al agua y que esta debe estar a temperatura ambiente.



En el caso de medicamentos específicos como el ibuprofeno, si se toman con bebidas diferentes al agua como por ejemplo café, leche o alguna bebida de fruta, este se desintegrará más lentamente en el organismo y tardará más en hacer efecto.



(Le puede interesar: Antibióticos en niños: ¿cuáles consecuencias pueden tener si se abusa de ellos?)



Por otra parte, el portal ‘Medicaments Gencat’ señala que la sustancias que contienen cafeína, al ser estimulantes del sistema nervioso, es mejor no mezclarlas con ningún tipo de medicamento.



Al hacerlo esto puede provocar irritabilidad, insomnio, temblores, arritmias cardiacas, entre otros.



En cuanto a las bebidas carbonatadas como los refrescos de cola, una investigación demostró que el ácido carbónico y la cafeína de estos pueden aumentar la absorción de muchos tipos de medicamentos entre los que se incluye el ibuprofeno, lo que ocasiona que pasará más cantidad de este medicamento a la sangre y existe el riesgo de una intoxicación.

#Cafeina #TuFarmacéuticoInforma #Medicamentos #Interacciones #benzodiazepinas #Consejos #Farmacotips #SaludEnTikTok ♬ Kyoto Flow - BCD Studio @farmaceuticos Interacciones del café con medicamentos. La cafeína es el componente del café que nos ayuda a reducir la somnolencia gracias a sus propiedades estimulantes. Gracias a este efecto, el café es una de las bebidas más populares y consumidas a nivel mundial. Pero si estamos en tratamiento con determinados fármacos, conviene evitar o reducir su consumo. Esto se debe a que el efecto estimulante del café puede interaccionar con los fármacos, por ejemplo, para tratar la ansiedad, como las benzodiazepinas, retrasando su efecto o aumentando la activación o excitabilidad. Recuerda, consulta siempre a tu farmacéutico de confianza. #Café

Por el lado de los lácteos, estos contienen calcio que mezclados con algunos medicamentos producen que el organismo no los absorba bien y no se tenga el efecto deseado.



Medicamentos como el ciprofloxacino y aquellos que tratan la osteoporosis tienen este efecto si se consumen con leche, por ejemplo.



Así mismo, fármacos que se formulan para enfermedades como la hipertensión, del corazón o de tipo metabólico deben tomarse siempre con agua, para evitar que no tengan el resultado esperado.



(Lea más: Síndrome de Sanfilippo: ¿qué es y cómo ocurre esta extraña enfermedad?)



En el caso de las bebidas alcohólicas, las recomendaciones de expertos son aún más exigentes, porque el hacerlo puede provocar alteraciones en el organismo como un aumento de la somnolencia.



Tenga en cuenta que cuando esté consumiendo algún tipo de fármaco lo haga con agua y no solo con un pequeño sorbo, sino con una cantidad adecuada y mantenerse hidratado durante el día.



De igual forma, siempre tenga en cuenta las recomendaciones del médico y las instrucciones que tiene cada fármaco.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Tatuajes: ¿es recomendable retocarlos, cuándo sí y cuándo no? Le contamos

Liposucción: ¿qué se les recomienda a los pacientes antes de realizarla?

Qué puede ocurrir cuando se deja de tomar Ozempic, medicamento de moda para perder peso