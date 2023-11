¿Es malo comer arroz todos los días? Expertos de Harvard responden la duda

En las mesas de los hogares colombianos todos los días es posible consumir una porción de arroz, este alimento que tiene su origen en Asia es fundamental en la dieta en el país, por lo que se consume en cualquiera de las tres comidas.



No obstante, muchas personas se preguntan si es perjudicial consumirlo todos los días y varias veces, por lo que algunos expertos realizaron un estudio para identificar si esto es verdad.



Últimamente, algunos influencers han satanizado algunos alimentos, entre esos el arroz, asegurando que al ser un carbohidrato perjudicará a quienes quieren perder peso, sin embargo, es importante que conozca la realidad acerca de este alimento.

Primero, es importante que conozca algunas de las propiedades del arroz blanco. Este alimento contiene vitaminas como la B3, B6, B1 y B5, así como minerales tales como hierro, magnesio y calcio.



Ya que existen otras variedades de arroz como el arroz integral, este contiene otro tipo de nutrientes como fibra y minerales como hierro, fósforo, potasio y sodio.



Por otra parte, quienes creen que este alimento es perjudicial para la salud, según un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, comer más de cinco porciones de arroz blanco a la semana puede estar asociado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, así como también el consumo de otros alimentos como las carnes rojas.

No obstante, ya que muchas familias no tienen la posibilidad de variar la alimentación y el arroz es uno de los productos que más consumen, nutricionistas recomiendan que para obtener las propiedades del arroz blanco sin poner en riesgo su salud hay algunas formas de prepararlo.



Una de las sugerencias que los expertos en nutrición le proveen a los usuarios es que varíen el consumo del arroz, es decir, que un día consuman arroz blanco y otros arroz integral.



Asimismo, se debe tener en cuenta la porción que cada persona puede comer, según los expertos esta debe estar entre 150 y 240 g de arroz ya preparado, así como también tener en cuenta que lo adecuado es que el arroz solo esté presente en una de las comidas del día.



De igual forma, para no tener problemas con sobrepeso, no solo el arroz es el culpable de que pueda hacer ganar unas libras de más, sino los otros alimentos que acompañan las comidas.



Según los nutricionistas, el almuerzo o la cena deben ir acompañados de alimentos saludables como vegetales y proteínas y evitar combinar el arroz con otros carbohidratos como la pasta, la papa o el plátano.



Tenga en cuenta que no hay que satanizar los carbohidratos, puesto que el eliminarlos por completo también trae consecuencias negativas para la salud.Si desea tener una mejor información sobre los alimentos adecuados para llevar una dieta balanceada, consulte con su médico o nutricionista.

Arroz salteado de carne con vegetales

