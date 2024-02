Es correcto fortalecer el sistema preventivo de salud: expertos sobre anuncio de Petro

En la tarde de este viernes, durante la posesión de varios funcionarios, el presidente Gustavo Petro confirmó que se comenzará a implementar en la Nueva EPS y en la Supersalud el sistema preventivo de salud.



"Queremos que, en lo que permite la ley, implementemos ya el modelo en las EPS que ya controlamos, desde ya. Eso significa que la Superintendencia de Salud, y en la Nueva EPS, comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe. La Constitución lo ordena y las mismas leyes lo pretenden", agregó el mandatario durante la posesión del superintendente de Salud, el exconcejal de Alianza Verde Luis Carlos Leal.



EL TIEMPO consultó a expertos en el sector salud para conocer su opinión sobre el anunció del mandatario de los colombianos y afirmaron que es correcto fortalecer la estrategia preventiva de salud.



"Sobre la APS (Atención Primera en Salud) y la prevención de la enfermedad, fortalecer lo que ya se implementa en el país en estas materias es una medida correcta. El aseguramiento en salud con una buena gestión integral de los riesgos, permite y requiere de ese fortalecimiento", dijo a este diario Augusto Galán Sarmiento, ex ministro de Salud.



Alejandro Gaviria, exministro de Salud, indicó a este diario: "Un modelo de atención con énfasis en atención primaria puede implementarse. Eso se ha dicho una y otra vez desde el inicio de este debate. Lo paradójico entonces es la insistencia en la reforma y en acabar con la confianza en el sistema".



Gaviria advierte que para fortalecerse el modelo la única restricción es presupuestal: "En las condiciones actuales, va a ser muy difícil o imposible invertir en equipos territoriales, por ejemplo, sin desfinanciar tratamientos y medicamentos de los pactos".



Asimismo, Alejandro plantea que el modelo de atención preventivo en salud falla porque existen diferentes sistemas según el territorio. "En 2015 propusimos el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) para hacer los cambios en el contexto del sistema actual. La reforma siempre ha confundido un modelo de atención con un sistema de salud".



Y agrega: "Un modelo preventivo puede, acompañado de otras políticas, ayudar a mejorar los indicadores de salud de la población. Pero no resuelve, como se ha dicho, los problemas financieros".



Ahora bien, otros especialistas en el sector apuntan en que el anuncio del presidente Petro, entre líneas, puede estar diciendo que no se necesita la reforma de ley en el Congreso para hacer los cambios que se buscan.



Es importante recordar que según la ley 1438 de 2011, la Atención Primera en Salud ya está en vigencia y es la estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada, desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad, a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin perjuido de las competencias legales de cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.



