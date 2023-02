De colores, con formas de fruta, dinosaurio, donas o simples hojuelas sin azúcar o con chocolate, el cereal con leche es uno de los desayunos más fáciles y rápidos de preparar, así como un clásico de las mañanas.



Se dice que el desayuno es la comida más importante del día y, como tal, debe ser consciente de lo que consume con regularidad saliendo de la cama en las mañanas.

Ingerir ciertos tipos de cereales con diferentes tipos de leche puede causar cambios en su organismo y salud, por lo que le contamos qué es lo que sucede si come cereal con leche todos los días.

Antes de considerar agregar una nueva caja de cereal a su alacena, o si ya la tiene, debes saber que aquellos cereales que tienen un agregado importante de azúcar no son recomendables para el consumo diario ni en grandes cantidades.

Los cereales azucarados, un peligro silencioso para los niños

Es muy frecuente que las presentaciones de cereal que tienen más azúcar tengan, a su vez, menos cantidad de fibra y proteína, elementos que contribuyen para la nutrición diaria. El consumo de cereales azucarados podría provocar un aumento en los niveles de azúcar en la sangre, además de tener una sensación de saciedad menor.

Ojo con los cereales altos en azúcar. Foto: iStock

También, es usual que los porcentajes de azúcar en los cereales más clásicos sean del 30 por ciento: por cada 30 gramos de cereal 10 son solamente de azúcar. Entonces, si la recomendación al día es de 25 gramos de azúcar, en el desayuno ya estaría consumiendo casi la mitad. Es por eso que se debe de cuidar el consumo de este tipo de cereales.



De acuerdo con 'El poder del consumidor', en un estudio de 2017 -publicado y realizado por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP) y de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres-, se encontró que de 371 cereales de caja analizados, el 69 por ciento se categoriza como “menos saludable”, esto por la cantidad de azúcar.

Además, en productos como Cheerios de miel y Froot Loops se encontraron alrededor de 40 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto. Esto debe ser un foco rojo si se entiende que son productos dirigidos principalmente a menores de edad.



El consumo continuo de azúcar refinada puede causar hiperinsulinemia, una cantidad de insulina mayor de la considerada normal en sangre, que provoca pérdida renal de potasio, imprescindible para el mantenimiento muscular. Sin mencionar que estos azúcares contribuyen a la desregulación metabólica y cardiovascular.

Ojo con la leche; no debe consumirla en demasía

Aunque es muy común pensar que la leche es imprescindible para tener huesos fuertes, prevenir fracturas y tener una altura considerable, estos no son más que mitos que se convirtieron en una especie de publicidad para el consumo de este producto.



Aunque la leche no es para nada un producto tóxico, sí puede provocar algunas consecuencias si no se regula su consumo. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Los Ángeles en Estados Unidos, el consumo constante de leche puede derivar en intolerancia a la lactosa, afectar la tiroides o causar síndrome del intestino permeable, que afecta el revestimiento de los intestinos.

La leche no debe ser consumida en demasía. Foto: iStock

Además, existen estudios que, contrario a lo que se piensa, demostraron que un consumo más alto de leche puede derivar en una tasa más alta de mortalidad. Así lo teorizó la Universidad de Uppsala, en Suecia, junto con científicos del Hospital General del Ejército Popular de Liberación en la capital de China: en modelos animales, la exposición repetida a la galactosa indujo a pérdidas de memoria, neurodegeneración y daños oxidativos.



Pese a esto, el consumo de leche no es maligno, el punto es saber gestionarlo para que no llegue a afectar el organismo de una manera perjudicial, y saber que no es necesario consumir leche para estar saludables ni nutridos.

Así las cosas, lo que debe analizar es qué tipo de cereal está consumiendo, o les está dando a sus hijos, y no guiarse por los colores, las figuras y los empaques, sino por su contenido a nivel nutricional.

*Con información de El Universal (México) / GDA