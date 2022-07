Quemaduras, cortadas profundas, raspones y cada una de las heridas que se ha provocado desde su infancia probablemente no han sido tratadas correctamente, ya que hay ciertas prácticas comúnmente utilizadas para curar la piel lastimada que en realidad no deberían llevarse a cabo.

No tratar acertadamente las lesiones puede causar infecciones, demorar el proceso de curación o dejar cicatrices visibles y permanentes en su cuerpo. Le contamos qué puede y no hacer cuando necesite realizar una curación.

En principio, tenga en cuenta que hay niveles de gravedad en las heridas. Quemaduras de segundo grado o más necesariamente deben ser atendidas en urgencias. Ese es el mismo caso de las cortadas graves. Siempre evalúe correctamente la necesidad de que lo atienda un médico.

Asista al médico, de ser necesario, con base en la gravedad de la herida. Foto: iStock

¿Alcohol, agua oxigenada o qué antisépticos usar?

Lo primero que debe saber es que no cualquier sustancia, natural o sintética, puede ser utilizada sobre la piel lastimada. No se automedique y, preferiblemente, utilice medicamentos y no cremas cosméticas que contengan perfume.



Además, no todos los productos sirven para las mismas heridas. Por eso, es indispensable que se asegure de utilizar productos específicos para el tipo de lesión que se haya causado.

El alcohol etílico debe ser utilizado en piel sana. Foto: iStock

Pedro Soriano, enfermero reconocido en redes sociales como 'Enfermero en Red', aseguró en entrevista con el sitio web especializado en salud 'Cuídate Plus' que las cortadas abiertas no deben ser tratadas con agua oxigenada o alcohol: "Están desaconsejados ambos productos por su nivel de corrosión, que puede irritar e, incluso, favorecer la aparición de coágulos que impiden limpiar bien la zona completa de bacterias”.



Este antiséptico es muy agresivo, por lo que se debe utilizar principalmente sobre la piel intacta.



“Aquellos (antisépticos) basados en povidona yodada o clorhexidina son los los que mejores características pueden presentar a la hora de tratar una alta carga biológica en una herida y para tratar lesiones agudas”, explicó a la página mencionada David Pérez Barreno, presidente de la Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas (AEEVH).

No soplar o rascar la piel lastimada

Nunca se deben soplar las heridas porque la saliva contiene bacterias que pueden caer sobre la lesión, exponiéndola a contaminaciones e infecciones.

No debe rascar la piel lastimada. Foto: iStock

Según Soriano: "La capa de piel que nos protege está más vulnerable que nunca y nuestra boca contiene bacterias que pueden favorecer la aparición de una infección local en la piel, llegando incluso a tener que aplicar un tratamiento oral".



Así mismo, no debe rascarse con las uñas u otros elementos, ya que también pueden contener bacterias, o intentar quitarse la costra. Este último error no solo contamina, también interrumpe en proceso natural de curación.

¿Es mejor tapar la herida o dejarla al aire libre?

José Manuel Cuervo Menéndez, enfermero del SAMU-Asturias y miembro del Grupo de Urgencias y Emergencias de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), dijo a 'Cuídate Plus' que dejar las heridas descubiertas aumenta la posibilidad de contaminación y, por tanto, el riesgo de infección. Además, es posible que el contacto con la luz del sol genere manchas en la piel lastimada.



"El tejido de cicatrización requiere de un balance adecuado de humedad para que las células encargadas de producir el colágeno y los demás componentes de la piel trabajen adecuadamente”, manifestó.



¿Qué debe hacer? Es necesario cubrir la lesión con esparadrapo, gasas o elementos especiales para el tratamiento de heridas, ya que esto permitirá mantener la temperatura y la humedad requeridas para una correcta cicatrización.

