Una erección persistente, médicamente conocida como priapismo, es una condición en la que el pene se mantiene erecto durante un período prolongado de tiempo sin estimulación sexual ni orgasmo. El priapismo puede deberse a una variedad de causas que suelen dividirse en dos categorías principales: priapismo isquémico y priapismo no isquémico.



Según la literatura médica, el priapismo isquémico (de bajo flujo) ocurre cuando el flujo de sangre hacia el pene es limitado o bloqueado, lo que resulta en una acumulación de sangre en el tejido eréctil del pene.



Las causas comunes de priapismo isquémico incluyen trastornos de la sangre como la anemia falciforme, donde las células sanguíneas toman una forma anormal y pueden obstruir el flujo sanguíneo en el pene.

Asimismo, ciertas enfermedades subyacentes, como la leucemia, pueden afectar el sistema circulatorio y causar priapismo no isquémico. Foto: iStock

Además, ciertos medicamentos, como los utilizados para tratar la disfunción eréctil, pueden causar priapismo como efecto secundario. También se han informado casos de priapismo relacionados con ciertos medicamentos para la presión arterial alta y antidepresivos.



Finalmente, un traumatismo en la región genital o pélvica puede dañar los vasos sanguíneos y causar priapismo isquémico.



Por otro lado, en el priapismo no isquémico (de alto flujo), el flujo de sangre hacia el pene es constante y no se bloquea. Esto puede deberse a causas como trauma, donde una lesión en el área genital o pélvica puede causar una acumulación de sangre en el pene.



Cabe señalar que algunas personas pueden nacer con malformaciones en los vasos sanguíneos del pene que permiten un flujo sanguíneo excesivo. Asimismo, ciertas enfermedades subyacentes, como la leucemia, pueden afectar el sistema circulatorio y causar priapismo no isquémico.



Es importante destacar que el priapismo es una condición médica seria que requiere atención inmediata de un profesional de la salud. La causa subyacente del priapismo debe ser evaluada y tratada adecuadamente para evitar complicaciones graves y preservar la función eréctil.

Este es el tratamiento de priapismo o erección persistente

Por un lado, el tratamiento del priapismo isquémico se centra en aliviar la erección prolongada y preservar la función eréctil. El primer paso suele ser la aspiración del exceso de sangre del cuerpo cavernoso del pene utilizando una aguja y una jeringa, lo que puede aliviar temporalmente la erección.



Luego, se administra un medicamento vasoconstrictor, como la fenilefrina, directamente en el pene para contraer los vasos sanguíneos y reducir el flujo sanguíneo.



Si estos procedimientos no son efectivos o si el priapismo es recurrente, puede ser necesario realizar una cirugía para redirigir el flujo sanguíneo a través de un procedimiento llamado shunt.



Por otro lado, con el priapismo no isquémico, en el que el flujo de sangre al pene no está obstruido, generalmente el tratamiento se maneja de manera menos urgente. En muchos casos, se opta por una observación cuidadosa para ver si la erección disminuye por sí sola. Además, se busca y trata la causa subyacente, como una malformación arteriovenosa, para prevenir episodios futuros de priapismo.



Es importante enfatizar que el priapismo es una emergencia médica que requiere atención profesional inmediata. No se debe intentar tratar esta condición en casa, ya que hacerlo incorrectamente puede tener graves consecuencias para la función eréctil y la salud del pene.

