Erección débil: ¿Cuáles son sus causas y los tratamientos indicados en cada caso?

Con el avance de la edad, y la incidencia de afecciones físicas y mentales, la erección débil, o clínicamente conocida como disfunción eréctil, genera un impacto significativo en la calidad de vida de varios hombres en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 322 millones de hombres se verán afectados por la disfunción eréctil en 2025, un incremento de 152 millones respecto a hace treinta años.



El desempeño sexual masculino puede estar relacionado con determinados factores físicos o psicológicos.



Un estudio científico publicado en la revista IntraMed sobre "La prevalencia global de la disfunción eréctil" concluye que el principal factor de riesgo asociado a esta condición es la edad, y las tasas crecientes de esta patología están relacionadas con el envejecimiento global de la población.



Otros factores de riesgo relacionados de forma independiente con la disfunción eréctil son la diabetes, la enfermedad cardiovascular (ECV), la depresión y la hipertrofia prostática benigna (HPB).



También, se ha encontrado que la presencia de disfunción eréctil es un predictor de enfermedad cerebrovascular (ECV), demencia y mortalidad por todas las causas.

10. La ansiedad , preocupaciones, estrés e incluso la carga laboral pueden producir que se interrumpa momentáneamente la aceptación y regulación de los estímulos que producen la erección. Foto: 123rf

Causas y factores de riesgo

Según el doctor Germán Buitrago, urólogo de Top Doctors Colombia, la causa de esta enfermedad "es la obstrucción de las arterias del pene, para que haya una erección debe llenarse de sangre de tal manera que si estas están tapadas no la habrá". Esto puede a llevar no solo a problemas físicos, sino en las interacciones de pareja, por las repercusiones negativas en el desempeño sexual de la persona.

Igualmente, el doctor señala que, "si un paciente es hipertenso, diabético, tiene obesidad, no hace ejercicio y no se cuida con la dieta, no solo va a tener enfermedades coronarias, también va a tener disfunción eréctil". Es por esto que es necesario una vida saludable y con alimentos balanceados para que se pueda garantizar una erección sana y estable.



Síntomas

Según la Clínica Mayo, los síntomas que puede presentar un paciente son:

Dificultades en tener una erección.

Problemas en mantener una erección

Disminución en el deseo sexual.

Igualmente, ofrece unas pautas frente a cuando se debe visitar a un especialista médico para comenzar el respectivo diagnóstico y tratamiento, las cuales son:

Preocupación por las erecciones u otros problemas sexuales, tales como disfunción eyaculatoria, eyaculación precoz o tardía.

El paciente presenta diabetes, enfermedad cardíaca u otra afección médica conocida que pueda estar asociada con la disfunción eréctil.

Presenta otros síntomas relacionados con la disfunción eréctil.

Frente a presentar síntomas, es primordial buscar atención médica para la evaluación del estado de salud. Foto: iStock

Tratamiento

En cuanto al tratamiento, Buitrago señala que lo esencial es tratar las patologías que inciden en la presentación síntomas de la disfunción eréctil. "Hay tres escalones terapéuticos en el tratamiento de la enfermedad, lo principal es evitar esos factores de riesgo que la producen (Diabetes, Hipertensión, etc.), esto es fundamental porque si no la enfermedad va a progresar", afirma el experto.

También se pueden recetar medicamentos para estimular las erecciones, y en el segundo escalón del tratamiento, consiste en inyecciones aplicadas en el pene. Si las anteriores alternativas no funcionan, se puede pensar en una cirugía para una implantación de una prótesis peneana.

Los problemas en el desempeño sexual influye en las actividades que se realizan diariamente. Frente a cualquier problema que presente, es importante consultar un médico especializado y atender a las recomendaciones de cuidado y prevenir los riesgos que incrementan los síntomas de la enfermedad.

