EPS Sura no se convertiría en Gestora de Salud antes de que se apruebe la reforma

Ayer circuló en varios medios de comunicación la versión de que EPS Sura se habría acercado al Ministerio para buscar desde ya su transición de EPS a Gestora de Salud y Vida (el modelo propuesto para estas entidades en la reforma de la salud).



Esto luego de que el presidente Gustavo Petro manifestara, en medio de la posesión del superintendente nacional de salud, Luis Carlos Leal, que una EPS privada estaría interesada en aplicar desde ya el cambio en el modelo de atención en salud y alinearse con el modelo de atención preventiva que propone el Gobierno actual.



(Además: Grupo Sura: por qué el Ministerio de Hacienda es clave en negocio con Gilinski)

Este no es un tema nuevo, puesto que las EPS han manifestado estar de acuerdo en ciertos planteamientos del proyecto de reforma y en hacer la transición a Gestoras de Salud. Al respecto, Sura aclaró a través de un comunicado que está dispuesta a adoptar el modelo, pero no antes de que se apruebe en Congreso de la República y bajo ciertas condiciones.



La entidad, con más de 5,5 millones de afiliados, señaló a través de un comunicado

que ha expresado al Gobierno que será Gestora de Salud, siempre y cuando el proyecto cuente con los atributos necesarios para el óptimo desempeño de dicho rol en la gestión del riesgo en salud, gestión de riesgo operativo y representación del usuario, puntos que hoy la EPS dice no ver incluidos en el proyecto de ley.



(Siga leyendo: EPS Sura no ofrecerá su plan complementario a nuevos usuarios que quieran inscribirse)



"Nuestra postura ha sido clara y ampliamente informada: la salud necesita una reforma que resuelva su financiación, la accesibilidad en los territorios, la disponibilidad del talento humano en salud y modelos de promoción y prevención. Una reforma que, además, reconozca los avances y logros que hemos alcanzado: universalidad, cobertura, solidaridad, protección financiera del usuario, representación integral del afiliado y articulación entre lo público y lo privado", explica.



La entidad también señaló que el conocimiento y experiencia de las EPS en la gestión de la salud de los colombianos está puesta a la disposición de la transformación del Sistema. Sin embargo, aclara que "desde nuestra perspectiva, la propuesta de reforma actual necesita entregarles a las gestoras mayores capacidades y herramientas de las que hoy se contemplan".



SURA sostiene que, en las conversaciones con el Gobierno que continúan abiertas, han trabajado en la construcción de otras alternativas que pretenden encontrar soluciones que resuelvan la coyuntura de financiación y liquidez, y que permitan validar elementos para la evolución del sistema, siempre ajustados a la institucionalidad y al marco legal.



"Somos conscientes de la incertidumbre que esto genera en nuestros usuarios, y queremos darles la tranquilidad de que seguimos siendo su EPS; además, continuaremos prestando nuestros servicios, entregando de forma habitual autorizaciones, citas, tratamientos, procedimientos, exámenes, ayudas diagnósticas, medicamentos y atenciones en las IPS Básicas", aclararon.



Finalmente, señaló que tiene toda la voluntad de continuar en el sistema de salud y, en el caso de que sea necesario cambiar de naturaleza, seguirá cumpliendo con sus obligaciones y cuidando la vida de millones de colombianos.



Cabe aclarar que el modelo Preventivo de Atención en Salud intenta llegar de manera más activa a los territorios e identificar de manera anticipada la población que está enferma o que es propensa a enfermarse para evitar llegar a pronósticos tardíos.



Es importante recordar que según la ley 1438 de 2011, la Atención Primaria en Salud ya está en vigencia y es la estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada, desde la salud pública, la promoción de la salud, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad, a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios.

Otras noticias