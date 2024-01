EPS Sura no ofrecerá su plan complementario a nuevos usuarios que quieran inscribirse

Hace unas horas se conoció por medio de la red social X (antes llamada Twitter) que la EPS Sura no comercializará más su plan complementario familiar o colectivo a partir de este comienzo de 2024.



Sin embargo, los colombianos que ya hayan adquirido el plan no tendrán ninguna modificación y se garantizará la prestación del servicio. Además, quienes estén afiliados en este momento, podrán tomar la decisión de renovarlo o no, de acuerdo con un comunicado de la empresa.



Esta decisión fue tomada desde el pasado 18 de diciembre, siendo comunicado a través de un documento a los trabajadores de Sura encargados de ofrecer el plan. "A partir de hoy, 18 de diciembre de 2023, no está permitido comercializar el pan complementario EPS Sura familiar o colectivo nuevo con fechas de inicio de vigencia igual o superior al 1 de enero de 2024", señaló el escrito.



También indicó que: "Será posible comercializar esta solución tanto para familiares o colectivos nuevos con inicio de vigencia hasta, máximo, el 31 de diciembre de 2023".



Lo que implica que los colombianos que pretendían adquirir el plan, tenían plazo de hacerlo hasta el último día del pasado 2023. Esto quiere decir que la entidad no afiliará a más personas en dicho plan, pero seguirá atendiendo a miembros antiguos.

Comunicado interno de Sura. Foto: Tomada de redes sociales

Ante esta situación, Sura decidió compartir un comunicado explicando la situación, indicando que "no realizarán búsqueda activa de clientes nuevos para el plan complementario".



Sin embargo, "ofrecerán a partir de este mes nuevas alternativas de aseguramiento para quienes estén interesados en servicios complementarios de salud" y "los servicios de otras pólizas de salud de Sura que están activas y vigentes continuarán prestándose con normalidad", señaló la empresa a través de un mensaje en su cuenta oficial de X.



¿Qué es un plan complementario de salud?

Los planes complementarios de salud son planes ofertados por las EPS como adicional al Plan de Beneficios de Salud (PBS), al igual que la medicina personalizada (MP) y las pólizas, que cuentan con amplias coberturas de acuerdo a la elección del plan, según el portal 'Planes de Atención Complementarios de Salud'.



No obstante, como es un beneficio adicional al plan de salud, el afiliado que desee adquirirlo con la EPS que tiene debe pagar un excedente y hacerse cargo de total de su financiamiento.



Entre algunos de los beneficios de las personas que adquieren el plan complementario, están: Laboratorio clínico, radiografías, ecografías y endoscopias; acceso a medicamentos que no cubre el PBS estándar en hospitalización y cirugía; hospitalización en una habitación individual, entre otras.

