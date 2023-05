Luego de dos semanas de espera, esta mañana se dio continuidad al debate sobre la reforma de la Salud en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.



Durante la sesión, el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, solicitó la creación de una "comisión accidental" o subcomisión para revisar 450 proposiciones que, en el transcurso de estos días, se han recibido desde distintos sectores de la sociedad.



(Siga leyendo: Reforma de la salud: aprueban subcomisión para organizar la ponencia, ¿qué significa?)



Al respecto, Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima, cedió un tiempo de tres horas para el análisis de estos tópicos. El debate se retomará a las 3:30 pm, pero algunos representantes, como Andrés forero, del Centro Democrático, han solicitado aplazar el debate hasta el próximo lunes 15 de mayo con el cometido de conocer cómo quedará articulado el texto final.



"No me parecería razonable que nos vayan a hacer considerar el texto que traiga la comisión accidental el día de hoy. Sería una falta de respeto con esta comisión", dijo el representante durante el debate.



(Le puede interesar: 'Salida de Corcho abrió puertas para negociar': Dilian Francisca Toro)



Sobre este asunto, el gremio de las EPS también se pronunció.



"Desde Gestarsalud consideramos que tres horas no son suficientes para el estudio de 450 proposiciones a la reforma a la salud. Solicitamos un estudio amplio, técnico y detallado. Está en juego la salud de los colombianos", anunciaron a través de redes sociales.

Desde @gestarsalud consideramos que tres horas no son suficientes para el estudio de 450 proposiciones a la #ReformaALaSalud. Solicitamos un estudio amplio, técnico y detallado. Está en juego la salud de los colombianos. https://t.co/5tT1WfgI6k — Gestarsalud (@Gestarsalud) May 11, 2023

Por su parte, Acemi, entidad que representa las EPS del régimen contributivo, aseguró que el tiempo de revisión otorgado por la Comisión VII de la Cámara es bastante limitado. "La comisión VII de la Cámara acaba de darle a una comisión accidental 180 minutos para analizar 450 proposiciones. Esto es menos de 30 segundos por proposición", aseguraron.

En medio del debate de la Reforma a la Salud, la mesa directiva de la Comision 7ma de @CamaraColombia acaba de darle a una comisión accidental 180 minutos para analizar 450 proposiciones. Esto es menos de 30 segundos por proposición. 🧵 pic.twitter.com/m5QUSGncRY — ACEMI (@acemi_gremio) May 11, 2023

La representante Marta Alfonso, que ahora es integrante de la "comisión accidental" también manifestó durante el debate que si bien debían quedar revisadas todas las proposiciones hoy mismo, era prudente aplazar el debate para que se pudiera seguir discutiendo sobre la base de un texto conocido e informado.

Más noticias de Salud