Luego del segundo día de reunión que sostuvo el Gobierno con los representantes de las EPS, Ana María Vesga, presidenta de Acemi (gremio que agrupa a las principales entidades del contributivo) manifestó que hubo muy buena disposición del viceministro y de su equipo.



"Atendieron la información que se les presentó el día de hoy, van a hacer la revisión interna, continuamos mañana y prometió que en dos semanas, producto de esta información, nos volveríamos a reunir", aclaró Vesga.



Los avances entre ambos actores, se producen luego de que Acemi aclarara que ciertos datos que se publicaron ayer sobre las reuniones eran equivocados. Lo cierto es que circuló por medios el anuncio de que el Gobierno les daría 10 billones de pesos extra para compensar el déficit.



Al respecto, Acemi desmintió esta versión y aseguró que no recibirán 10 billones de recursos adicionales a los que les vienen girando mes a mes por concepto de UPC.



"No es cierto que el Gobierno vaya a entregarles a todas las EPS —o a algunas de ellas— recursos adicionales a los que viene girando mes a mes, por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC)", manifestó Vesga.



La entidad especificó que el anuncio de este lunes en rueda de prensa se refiere a la continuación del pago a las EPS por el valor que el Gobierno ha estimado para cubrir la UPC; sin embargo, el cálculo de este valor es justamente centro de las conversaciones que se instalan esta semana con el Ministerio de Salud y demás actores del Sistema.

Uno de los puntos planteados por el gremio para este diálogo se sustenta en que la UPC no es suficiente para cubrir el gasto en salud, dado que el cálculo de este rubro se hace con valores atrasados de al menos dos años.



"Destacamos que durante la reunión convocada por la Defensoría del Pueblo el lunes,

se ratificó el compromiso permanente de las EPS para continuar con la atención en salud de todos los colombianos", aseguraron.

El lío de las EPS

Luego de la polémica que desató la carta que las EPS Sura, Compensar y Sanitas enviaron de manera conjunta el pasado 27 de julio al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, alertando sobre la grave situación financiera que vienen atravesando y que ponía en riesgo la continuidad de su operación en septiembre, el Gobierno inició esta semana un plan de mesas técnicas para resolver la situación.



De acuerdo con las EPS, son tres factores los que esencialmente vienen afectando al sistema y directamente a la operación de cada una de las organizaciones. El primero es que el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, lo que se recibe por cada usuario, sería insuficiente para atender el Plan de Beneficios en Salud (PBS).



“Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8 por ciento respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema”, señalan.



El segundo punto que resaltan Sura, Sanitas y Compensar es que, dicen, no se ha logrado una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. “Al no ajustar la UPC por condiciones de salud (perfil epidemiológico), varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros”, enfatizan.



Y, finalmente, aseguran que existen deudas que vienen, incluso, del gobierno anterior, y que aumentan las problemáticas financieras. En ese sentido, resaltan montos adeudados por presupuestos máximos, recobros, canastas, covid-19, licencias e incapacidades y procesos de compensaciones pendientes.



Se espera que con las mesas técnicas entre el Gobierno y las entidades, se pueda resolver, como mínimo, el cálculo del valor de la UPC, que ha resultado ser el centro de la discusión.

