Luego de que la Superintendencia Nacional de Salud ordenara la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la EPS Savia Salud, que opera en el departamento de Antioquia, el agente especial interventor, Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, entregó un parte de tranquilidad a los 1.682.585 usuarios sobre la continuidad de la prestación de los servicios y el pago a la red prestadora.



(Siga leyendo: Supersalud ordena intervención forzosa a la EPS Savia Salud)

La entidad señaló a través de un comunicado que realizó un giro de $15.719.764.698.00 para IPS públicas de primer y segundo nivel, que hacen parte de su red de atención en el departamento de Antioquia, integradas en la Asociación de Empresas Sociales del Estado (AESA).



Rodríguez Villamizar sostuvo que el giro de los recursos se realizó a IPS ubicadas en 103 municipios, lo que les permitirá contar con mayor tranquilidad para el mejoramiento financiero institucional y para su respectivo fortalecimiento en lo que respecta a una mejor prestación de servicios para los usuarios.



(Le puede interesar: El enfermo empeora / Análisis de Ricardo Ávila)



Además, señaló que “(…) de esta manera, la EPS Savia Salud honra los compromisos

establecidos con la red de atención y se completan pagos por $24.700 millones de pesos, sumándose el giro por $9.000 millones, efectuado el pasado 14 de junio”.

Facebook Twitter Linkedin

La EPS Savia Salud tiene 1,6 millones de afiliados en Antioquia. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

La entidad también destacó que el jueves 22 de junio se procedió con el cargue de los recursos Adres del régimen contributivo del mes en curso: el primero fue por $3.869.498.258.00 y el segundo por $2.710.259.843.00, que deberán ser recibidos a principios de la semana entrante por la red, con el objetivo de dispersar recursos a todos los prestadores públicos y privados y permitir el financiamiento de los servicios a todos los usuarios.



Igualmente, para el giro directo de julio de 2023, que corresponde a la suma de

$170.000.000.000.00 aproximadamente —y que se verá reflejado el 11 de julio— la EPS asegura que está haciendo una labor detallada para cumplir con los compromisos adquiridos con la red prestadora de servicios y garantizar que los recursos lleguen a los municipios donde Savia Salud EPS tiene presencia.



Según señala el comunicado, el miércoles 21 de junio se llevó a cabo una mesa de trabajo que en principio se hizo con la junta directiva de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), sus asociados y donde también participó la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN).

Durante dicha jornada se concluyó de manera conjunta que la prestación de los servicios a los usuarios continuará sin interrupciones, con la implementación de estrategias que beneficien el estado de salud de los afiliados.



(Lea también: Buscan soluciones para no afectar a 1,7 millones de usuarios de Savia Salud)



Por otro lado, la EPS asegura que se analizarán los casos individuales para el saneamiento de la cartera mediante mesas de trabajo, estableciendo mecanismos para depuración y se procurará la realización de la liquidación de los acuerdos de voluntades terminados y el seguimiento de los que están en ejecución.



Además, se iniciarán de manera inmediata las acciones integrales necesarias para el cumplimiento de los indicadores de salud que están en negativo: una de las razones que motivaron la intervención de la EPS.

🗣️ ¡Atención!



Realizamos pagos por más de 15 mil millones de pesos a nuestra red prestadora de servicios de salud.



➡️ Más información:https://t.co/lT0cnjuJv7 pic.twitter.com/zN82mUDuru — Savia Salud EPS (@saviasaludeps) June 23, 2023

Frente a la atención que deben recibir los usuarios de Savia Salud, el interventor designado por la Supersalud, ratificó que todos los usuarios seguirán teniendo acceso a los servicios y tecnologías requeridas y que la intervención forzosa para administrar no va a generar ninguna afectación en la atención requerida por la población usuaria.



En este sentido, el interventor Edwin Carlos Rodríguez Villamizar señaló que dentro de las órdenes impartidas por la Supersalud a la EPS, se encuentran “implementar estrategias que impacten el estado de salud de los usuarios, resolver las reclamaciones interpuestas por los afiliados prestando especial atención a las clasificadas como “riesgo de vida”, y "establecer estrategias eficientes de gestión del riesgo en salud”.

La decisión de la Supersalud

Entretanto, la decisión de la Supersalud surgió luego de anunciar que: "fueron seis años en los que esta EPS, de predominio de operación en los 124 municipios de Antioquia, estuvo bajo medida de vigilancia especial y no cumplió con la totalidad de las órdenes establecidas por el ente de control para mejorar el desempeño de sus indicadores financieros, técnico-científicos, administrativos y jurídicos”.



De acuerdo con los procedimientos de seguimiento y evaluación que hicieron los funcionarios del ente de vigilancia y control sobre la EPS hasta marzo de este año, se encontró un incremento del número de quejas de los pacientes.



“Desde enero de 2022 y hasta marzo de este año, Savia Salud registró más de 48.000 reclamaciones, de las cuales, 34 % corresponden a súplicas de riesgo de vida. Así mismo, la EPS evidenció el incremento en un 70 % de las tutelas entre la comparación del primer trimestre del 2022 con el mismo periodo del 2023, siendo el acceso a los servicios de salud la principal barrera de atención”, detalló el ente de vigilancia y control.



(Además: Savia Salud no se liquida, Supersalud extiende medida de vigilancia especial)



De acuerdo con la Supersalud, los afiliados se venían quejando de la falta de oportunidad en la asignación de consultas médicas especializadas, barreras en la entrega de medicamentos y las dificultades para acceder servicios como los de imagenología.



Los resultados de los informes realizados por los entes de control revelaron que sobre la entidad recaían 3.857 tutelas. Entre ellas, el 93 % estaba asociado a la falta de oportunidad para conseguir citas con médicos especialistas.



“Durante el seguimiento a la última prórroga de la medida especial, se identificó que la EPS no cumple con las metas, estándares e indicadores establecidos de cobertura y gestión del riesgo en salud para el programa ampliado de inmunizaciones, detección de cáncer cérvicouterino y de mama, y detección de alteraciones durante el embarazo”, indicó la Supersalud.



Adicional, la entidad de vigilancia señaló que se registraron riesgos asociados al incremento en los costos de los servicios por fallas en la atención de primer nivel, como algunas falencias en la prevención y el diagnóstico de varias enfermedades.

Más noticias de Salud