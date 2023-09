En julio, tres de las EPS más grandes del país (Sanitas, Sura y Compensar) enviaron una carta pidiendo al Gobierno una reunión urgente para atender la grave crisis financiera que, señalaban, los está llevando a un escenario en el cual podrían terminar cerrando sus operaciones. Fue tan solo hasta un mes después, el 29 de agosto, cuando el Gobierno definió darle espacio a esa reunión y generó unas mesas técnicas para discutir la situación con esas y otras EPS.



En entrevista con EL TIEMPO, Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS Sanitas, asegura que las mesas no han sido fructíferas hasta ahora, y que, mientras tanto, el problema sigue creciendo. Sanitas, que atiende más de 5,7 millones de afiliados, es una de las EPS mejor valoradas de Colombia; sin embargo, advierte Rueda, la crisis los ha llevado a que se consuman todo el patrimonio que han acumulado por casi tres décadas junto a las capitalizaciones de los socios. La crisis, enfatiza el directivo, no da espera.

Juan Pablo Rueda ejerce como presidente de EPS Sanitas desde 2019. Foto: Sanitas

¿Cómo van las mesas técnicas con el Gobierno para solucionar la crisis financiera que hoy enfrentan las EPS?



Bueno, iniciamos las mesas tal cual lo acordamos con el gobierno. Tuvimos ya tres de las mesas planeadas. En cada una de ellas, hubo una presentación de datos, una entrega de la información detallada que nos pidió el Gobierno para validar la información que estamos compartiendo con ellos. Y nos dimos unos plazos para tener una primera respuesta.

Yo tengo que decir que desafortunadamente esos plazos ya se extinguieron y todavía estamos esperando la respuesta. Hemos insistido con el Gobierno en tratar de avanzar porque, como yo creo que todos lo entienden, la situación no se detiene, es una situación que aumenta progresivamente y no ha seguido un buen camino en estos últimos meses, después de que enviamos la comunicación inicial. Y por lo mismo, pues en este momento lo que estamos es a la espera de esa respuesta del gobierno.

Reunión entre EPS Sura, Sanitas y Compensar, y el Ministro de Salud. Foto: Minsalud

Yo creo que de nuestra parte aportamos toda la información necesaria, con todos los detalles necesarios, toda ella de fuentes que el mismo Ministerio tiene y de fuentes públicas. Pero todavía estamos a la espera de esa respuesta y nos inquieta. Nos inquieta porque la realidad es contundente y necesitamos realmente corregir esto antes de llegar en algún momento a afectar realmente a nuestros afiliados, a los ciudadanos, que ese es justamente lo que queríamos evitar con toda esta acción que emprendimos junto con el Gobierno.

¿Cómo valoraría entonces lo que va de las mesas técnicas?



Hasta ahora, yo creo que no hemos tenido resultados, tenemos que decirlo. Pues uno reconoce que se abrieron los espacios de discusión, que no los habíamos tenido en ningún momento durante la urgencia en este Gobierno. Se abrieron los espacios de discusión, presentamos nuestra información, entendemos que no son decisiones simples, pero hay que decir que nosotros al Gobierno, cuando le presentamos nuestra problemática y le soportamos la información, le propusimos soluciones y esperábamos que en los 15 días ya tuviéramos por lo menos un nuevo momento de discusión o alguna respuesta frente a esto, y hasta ese momento yo tengo que decir que no tenemos respuesta.

Y no se trata solamente de no tener respuesta, también se trata de que la situación financiera se sigue agravando progresivamente. El cierre financiero del mes de agosto de estas tres entidades que suscribimos la carta fue un cierre muy malo, que sigue generando unas pérdidas.

En el último año, entiendo, la crisis financiera se consumió el patrimonio de Sanitas. ¿Cuál es la situación actual de la EPS?



Bueno, lo que nosotros alertamos al gobierno eran tres aspectos fundamentales. El primero es que en general la UPC, que es el pago que nosotros recibimos mes a mes por nuestros usuarios, viene siendo insuficiente para atender los costos de la atención de nuestra población. Desde hace casi un año y medio, esa insuficiencia se acumula y se acumula y se acumula. Y como lo mencionó usted, evidentemente llegó al punto en que consumió todo el patrimonio de la EPS.

Reunión entre las EPS y el Gobierno mediada por la Defensoría del Pueblo. Foto: Defensoría del Pueblo

El patrimonio tenía un componente de capitalización de los accionistas, pero otro componente de las utilidades que esta compañía alcanzó a generar en 28 años de historia, todas ellas se consumieron justamente atendiendo ese mayor costo de prestación de servicios de salud.

¿Por qué ocurrió eso? La pospandemia ha sido una situación muy compleja para el sistema de salud colombiano y tal vez para todos los sistemas de salud en el mundo. Todos aquellos servicios que quedaron represados durante el tiempo de confinamiento aparecieron nuevamente en el 2022 y en el 2023, y eso ha dado cuenta de que nuestros costos sean mayores que el ingreso que tenemos.

Y varias decisiones que también tomó el gobierno anterior en el año 2022, como la inclusión de nuevos servicios y nuevos medicamentos al Plan de Beneficios en Salud. El costo de esa inclusión realmente superó lo que el gobierno estipuló para cubrir esos nuevos servicios. Entonces, esos dos elementos y algunos otros más generaron una insuficiencia muy grande en el 2022, que se mantiene en el 2023, y que nos ha llevado al deterioro de la situación financiera.

Además de esta situación, de insuficiencia general por estos efectos pospandemia, también tenemos una situación muy compleja que también se la presentamos al Gobierno y que, en mi concepto, es tal vez de los problemas más importantes que tiene el sistema de salud y que hay que enfrentar como con mayor rapidez.

Y es que varios años para acá, progresivamente, se han dado decisiones voluntarias de muchos pacientes de buscar una mejor atención y mejor servicio, lo que ha hecho que muchos pacientes con muy altas cargas de siniestralidad, con enfermedades de alto costo, con enfermedades crónicas, migren de unas EPS hacia otras EPS. En el caso de Sanitas y de las EPS que firmamos esta comunicación inicial, nosotros hemos venido recibiendo unas cargas de enfermedad muy altas que se financian con la misma UPC que tenemos todas las EPS.

Hablemos de ese punto, porque es una de las razones que de hecho llevaron a la intervención de Famisanar. ¿Cómo están ustedes en cuanto a la asimetría en la carga de la enfermedad?



No estamos bien en este tema. Nosotros en la mesa técnica de asimetría le presentamos al Gobierno nuestro análisis de la información de cómo se distribuyen esas cargas. Esto lo hicimos con fuentes que son públicas, la cuenta de alto costo, la base de datos de afiliados, incluso información que nosotros reportamos al gobierno de costos de suficiencia de UPC.

Esta semana fue intervenida por la Supersalud la EPS Famisanar debido a sus críticos estados financieros. Foto: Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Y en nuestro análisis, el impacto que tiene esa mayor carga de pacientes con mayor enfermedad sobre la EPS Sanitas para el año 2022, que es el año en el que la información está completa y ya cerrada, es de algo más de medio billón de pesos. Son 504 mil millones de pesos. El costo anual de esos pacientes que están por encima de la medida nacional.

En condiciones normales del sistema, todas las EPS debemos tener la misma prevalencia de hipertensión, de cáncer, de hemofilia. Pero lo que estamos viendo es que hay unas asimetrías. Ese exceso frente al nivel promedio nacional, en nuestro caso, equivale a esos 504 mil millones de pesos. Y esta cifra, que equivale a unos seis puntos de nuestro costo médico, es una carga permanente que año tras año.

Hay que decir que además es una carga que no es estática, aumenta en el tiempo y aumenta en la medida en que más ciudadanos toman la decisión de moverse de su EPS actual, donde no quieren estar por alguna razón, y buscan entrar a una EPS como Sanitas.

Pero entiendo que la solución a esas asimetrías está en cambiar la UPS. Es decir, que una EPS reciba más dinero por un paciente si este padece enfermedades como cáncer… ¿Cómo avanza esa discusión?

La UPC en Colombia está ajustada por una serie de condiciones. La más importante es la edad. Una persona joven como usted tiene una UPC más baja porque tiene menos riesgo en salud y menos vulnerabilidad y contingencias. Y una persona un poco mayor como yo, una persona de 60, 70, 80 años, requiere de una UPC más grande porque tiene más riesgo de presentar ciertas enfermedades. Ese ajuste ya existe en el sistema.

Sin embargo, en lo que le mostrábamos nosotros al gobierno, también le mostramos cómo en un mismo grupo de edad, en un mismo grupo de 60 a 65 años, aún allí se presentan esas asimetrías. A pesar de que ellos tienen la misma UPC, hay una mayor concentración que a veces puede ser dos y tres veces más pacientes con cáncer de próstata, mientras otras EPS tienen solo un 20 % o un 15 % de los pacientes que debieran tener con esa enfermedad.

Reunión entre el Gobierno y las EPS por la crisis financiera. Foto: Minsalud

Esto es una tarea que hemos discutido incluso desde gobiernos anteriores, hay que introducir ajustes por otras condiciones, no solo a la edad, sino por condiciones de salud. Y las condiciones más relevantes, que es más visible y que tenemos información suficiente para tomar esa decisión, son las enfermedades de alto costo: cáncer, hemofilia, diálisis, VIH y las enfermedades crónicas de mayor prevalencia, como hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica.

Esos ajustes hay que hacerlos, porque de otra manera, lo que vamos a ver es una situación que es un poco paradójica en el sistema y es que aquellas entidades que tienen un buen desempeño y son reconocidas por los usuarios como que tienen un buen modelo de salud, un buen acceso, van a empezar progresivamente a recibir esas cargas de enfermedad. Y ese buen desempeño de alguna manera termina siendo castigado financieramente.

¿Cómo impacta esto a los pacientes?



Los números desafortunadamente son rojos. Durante el mes de agosto nosotros tenemos una cifra en rojo de pérdida de más de 70 mil millones de pesos solo en ese mes. Entonces, la situación sigue siendo grave y sigue empeorando.

¿Qué es lo que ocurre en este momento? Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos posibles por trabajar con nuestra red de prestación, por hacer todos los trabajos de eficiencia en la gestión técnica que hacemos como EPS para tratar de controlar la estrategia, pero evidentemente los descalces son tan importantes que aun esos esfuerzos no son suficientes para mantener la estabilidad.

¿Qué es lo que termina ocurriendo? Ya agotado nuestro patrimonio, empezamos a agotar los recursos que tenemos de reserva técnica para la operación corriente de la EPS. Y lo que en algún momento va a ocurrir, que ya estamos en la inminencia de hacerlo, es que no vamos a poder cumplir nuestros pagos con la red con la oportunidad que lo hacíamos.

EPS Sanitas no solamente es una EPS con un buen reconocimiento histórico entre los afiliados, entre la red y en el sector, sino que también es una EPS que se ha caracterizado en el plan de beneficios en salud de pagar oportunamente a la red. A diferencia, tal vez, de las dificultades que han tenido otras EPS, nosotros mantenemos una regularidad de pagos con la red que se va a empezar a ver afectada.

La crisis financiera de Sanitas, Compensar y Sura no es exclusiva de solo estas tres EPS, sino que se extiende a todo el sistema. Foto: iStock / EPS Sura / Compensar / EPS Sanitas

¿Creen ustedes que lograrán superar esta crisis?



Yo creo que tenemos que sobrevivir a esta crisis. Porque realmente esta no es una crisis de Sanitas, es una crisis de sector y afecta a muchas EPS. Yo creo que está afectando particularmente a las EPS que mejor desempeño han tenido. Entonces, yo creo que se debe resolver. Solo lo vamos a hacer realmente si el gobierno avanza en esta discusión y avanza, te digo, con la celeridad con que se debe hacer, avanza con el ritmo que la situación exige.

Entonces, yo lo tengo que decir, está en manos del gobierno. Nosotros como empresa hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. De hecho, nosotros como empresa ya aportamos nuestro patrimonio.

¿Cuál sería el mensaje para sus afiliados?



A nuestros afiliados, la verdad es que ellos saben que los hemos acompañado y hemos procurado cuidar de ellos de la mejor manera posible en estos 28 años de vida de la organización. El mensaje para ellos es que acá estamos, acá seguimos con todo nuestro esfuerzo, con todos nuestros colaboradores, con toda nuestra red como aliada, ayudando a que esta situación financiera no los toque y no los afecte. Ellos tienen que saber que acá estamos trabajando por ellos y lo haremos hasta el último momento.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD

@CAICEROUCROS | @SALUDET