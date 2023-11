¿Es afiliado a la EPS Sanitas? Así será ahora la entrega de algunos medicamentos

A partir de mañana, 15 de noviembre, el gestor farmacéutico Cruz Verde ya no será el encargado de entregar los medicamentos No PBS a afiliados de la EPS Sanitas. Esto tras la decisión del propio Cruz Verde de no seguir prestando este servicio (solo en el caso de los No PBS) a Sanitas debido a deudas que la EPS ha venido acumulando. Ante eso, Sanitas anunció hoy que tomará medidas y que habrá un nuevo gestor encargado de ese proceso.



“​​Siendo coherentes con la confianza que han depositado en nosotros más de 5.7 millones de afiliados, estamos realizando esfuerzos, más allá de nuestra responsabilidad y capacidades, para buscar soluciones. Por esa razón, y poniendo a nuestros usuarios como máxima prioridad, desde EPS Sanitas vamos a asumir de forma transitoria la financiación que le corresponde al gobierno. No es una decisión fácil porque nuestros recursos están en una etapa crítica, pero lo hacemos por el compromiso que nos caracteriza con los colombianos y con el sistema, al que hemos contribuido por más de 28 años”, señaló hoy Sanitas a través de un comunicado.

En EL TIEMPO le resolvemos algunas de las dudas claves alrededor del pleito Sanitas - Cruz Verde y cómo esto lo impacta si es afiliado de esta EPS:

¿Por qué se generó el pleito entre Cruz vVerde - Sanitas?

La medida, según Cruz Verde, se da porque esa EPS "ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400 mil millones de pesos".

Según cruz Verde, EPS Sanitas ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400 mil millones de pesos. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

"Al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos", aseguró Cruz Verde.

¿Cuáles son los medicamentos que ya no entregará Cruz Verde?

Los medicamentos e insumos No PBS son aquellos que no están incluidos dentro del plan que el Gobierno define como esenciales para la obtención del derecho a la salud de los colombianos.

El PBS se actualiza de manera constante, pero esencialmente los medicamentos que no están dentro de él son tecnologías cuya finalidad no sea la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad.

Sin embargo, los médicos o profesionales de la salud tienen la posibilidad de ordenar tecnologías que no están dentro del PBS cuando lo consideran necesario a través de una herramienta denominada Mipres.

Por ejemplo: medicamentos vitales no disponibles; pañales para niños y adultos; bolsas de colostomía; suplementos o complementos vitamínicos y nutricionales salvo excepciones expresas en la norma; cremas antisolares o para las manchas en la piel; medicamentos o drogas para la memoria, entre otros.

Los medicamentos vitales no disponibles, usualmente necesarios en tratamientos de pacientes de cáncer y otras enfermedades de alto costo, hacen parte del grupo de los medicamentos No PBS? Foto: Archivo EL TIEMPO

Esto, sobre todo, afecta a pacientes de enfermedades de alto costo a quienes en muchos casos se les ordenan medicamentos vitales no disponibles u otras tecnologías para tratar enfermedades como el cáncer. También afecta a pacientes mayores, a quienes, por ejemplo, un médico le puede ordenar productos que no están en el PBS como pañales para adultos.

Es decir, enfermedades como: enfermedad renal crónica; cáncer de cérvix; cáncer de mama; cáncer de estómago; cáncer de colon y recto; cáncer de próstata; leucemia; entre otras patologías que en su mayoría requieren prescripción de medicamentos o tecnologías No PBS.

¿Quién entregará los medicamentos No PBS a afiliados de Sanitas ahora?



Según anunció la EPS Sanitas, ahora será Audifarma la encargada de entregar los medicamentos que son No PBS.

¿Cuántas personas se ven afectadas por esta medida?

De los más de cinco millones de afiliados a Sanitas, en total unos 30 mil usuarios mensuales son los que se ven afectados por esta medida. En total son más de 6.000 medicamentos y tecnologías que se entregan.

¿Los medicamentos que sí hacen parte del PBS también los entregará Audifarma?

No. Según señaló Sanitas, Audifarma solo entregará los medicamentos que no hacen parte del PBS. Los medicamentos que sí están incluidos en el PBS, y que representan el 98 % de las prestaciones de fármacos que se realizan en Sanitas, seguirán entregándose a través de Cruz Verde.

"Es importante aclarar que los medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) seguirán siendo dispensados a través de la red Cruz Verde”, afirmó Juan Pablo Rueda, presidente de EPS Sanitas.

¿A Cruz Verde se le pagarán los 400.000 millones de pesos que existen de deuda?

No. EL TIEMPO pudo corroborar con fuentes de Cruz Verde que por el momento no hay ningún tipo de acuerdo para pagar la deuda acumulada por más de 400.000 millones de pesos que EPS Sanitas tiene con ellos.

Es decir, cuando EPS Sanitas habla de “asumir financiación” se refiere que pagará la entrega de medicamentos e insumos a su nuevo proveedor, que será Audifarma. En cuanto a la deuda con Cruz Verde aún no se han dado detalles de cuándo se harían los pagos.

