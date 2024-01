EPS responden a demanda de Minsalud: culpan de su situación financiera a la UPC

Luego de conocerse la demanda interpuesta por el Ministerio de Salud en contra de 21 EPS del país ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Bogotá, señalando que estas entidades estarían vulnerando el derecho a la seguridad social en salud, estas empresas respondieron sosteniendo que los problemas financieros que presentan serían por causa de una insuficiencia en la UPC.

Así lo expresó Ana María Vesga, la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), organización que agremia a las EPS del país.

“Nos sorprende que el Ministerio acuda a este tipo de acciones cuando el Gobierno y los entes de control, tienen los mecanismos legales en el marco de de la inspección , vigilancia y control que realizan para exigir el cumplimiento de las EPS”, señaló.



Según expresó Vesga, el difícil momento económico de estas empresas no es algo nuevo, pero tendría como causa que, en su concepto, los recursos girados por el Gobierno a las EPS por medio de la UPC no alcanza para cubrir los gastos del sector.



“La realidad es que el sistema de salud está en una crisis de sostenibilidad inédita y desde diferentes orillas, no solo las EPS se ha advertido que los recursos no alcanzan que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente y esto además de deteriorar la situación financiera de las EPS, que desde luego se refleja en sus indicadores, está afectando a los pacientes”, manifestó.



De esta manera, la presidenta de Acemi sostiene que la solución a estos problemas financieros estaría en manos del Minsalud, en lugar de acudir a acciones legales.

“Parece sin embargo que el Ministerio de Salud en vez de avanzar en el diálogo técnico que tanto se ha pedido, prefiere emprender acciones judiciales , desde luego lo que continúa para nosotros es ejercer la defensa en el marco del proceso”, recalcó.



Así las cosas, las EPS insisten en “la necesidad de hacer una revisión y un ajuste al financiamiento del sistema, esto no es por las EPS, esto es por el sistema de salud de todos los colombianos”.



La demanda del Minsalud en contra de las EPS sostiene que la prestación de los servicios de las EPS en materia de aseguramiento de la salud estaría en riesgo al considerar que estas entidades incumplen con diferentes requisitos financieros establecidos por la Superintendencia de Salud.



Las 21 EPS que fueron demandadas son: Confenalco Valle EPS, Sanitas SA EPS, Unidad de Servicio Médico EPM, Compensar EPS, Capital Salud, Capresoca EPS, Famisanar EPS, Cajacopi, Asmetsalud, Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Servicio Occidental de Salud (S.O.S.), Savia Salud (Alianza Medellín Antioquia EPS), Nueva EPS, Emsanar, Comfaoriente, Mutualser EPS, Salud Mía, Comfachocó, Coosalud, EPS Sura y Salud Total EPS.



