La EPS Medimás, en liquidación desde hace 14 meses, fue sancionada por la Superintendencia Nacional de Salud con dos multas que suman 6.960 millones de pesos, luego de que las investigaciones determinaron en primera instancia la responsabilidad de la EPS en el caso de una menor que requería un medicamento vital, sumado a la desprotección de sus afiliados y los bajos niveles de desempeño en algunos periodos de 2020 y 2021.



La mayor multa, por 5.220 millones de pesos, fue impuesta el pasado primero de marzo de 2023 y obedeció a la negligencia con una menor de edad diagnosticada con déficit de creatinina cerebral, ya que la EPS no garantizó la entrega de manera oportuna e integral de los medicamentos requeridos para tratar la mencionada

patología que está catalogada como una enfermedad huérfana.



El síndrome de deficiencia de creatinina se caracteriza por un retraso generalizado

del desarrollo o la discapacidad intelectual, un retraso notable del habla, trastorno

de conducta tipo autista/hiperactivo y convulsiones. El médico tratante, especialista

en genética, le había formulado a la menor varios medicamentos desde el 15 de

diciembre de 2017 como parte del tratamiento.

La EPS injustificadamente impuso barreras al acceso oportuno de las tecnologías requeridas por la menor, excusándose en la no inclusión de estas en el Plan de Beneficios en Salud. Foto: Liliana Rincón Barajas

El caso llegó a la Supersalud en octubre de 2018 remitido por la Procuraduría General, a raíz de la queja interpuesta por una familiar de la niña, en la que señala que la EPS no cumplía de forma oportuna y completa con la entrega de medicamentos que consideraba vitales.



Durante el seguimiento, en abril de 2019, la Supersalud encontró que la EPS había

cerrado el caso pese a que estaba pendiente la entrega del medicamento, el cual debía surtir una serie de trámites administrativos para el proceso de importación.



“La conducta de Medimás EPS en liquidación frente al suministro oportuno de los medicamentos suministrados por los galenos a la menor ha sido continuada en el tiempo, toda vez que, desde diciembre de 2017 hasta abril de 2020, ha reincidido en la omisión de no entregar de manera oportuna dichos fármacos”, señala la resolución donde se notifica la multa.



La Superintendencia, manifesto que "es claro que la EPS injustificadamente impuso barreras al acceso oportuno de las tecnologías requeridas por la menor, excusándose en la no inclusión de estas en el Plan de Beneficios en Salud y que las mismas debían importarse". De acuerdo con la Supersalud, estas cargas administrativas le competían al asegurador y no al usuario, pero por demoras de la EPS no pudieron entregarse con oportunidad y en la cantidad formulada por el médico tratante.



Adicional, la entidad sanitaria asegura que Medimás no fue diligente con sus respuestas a los requerimientos hechos por la Supersalud en abril de 2019, en los cuales se le solicitaba atender de manera prioritaria y dar una solución de fondo la petición con riesgo de vida, que había sido formulada por la familiar de la niña, por lo que se desconoció la protección constitucional de las personas que padecen enfermedades catastróficas.

Precario desempeño con la población afiliada

La Supersalud anunció a través de un comunicado que la segunda multa impuesta en primera instancia fue por 1.740 millones de pesos, y está relacionada con "el precario desempeño que demostró la EPS en el segundo trimestre de 2020 y en el primer trimestre de 2021".



En la investigación que realizó la entidad se logró establecer que la EPS Medimás, hoy en liquidación, presentó falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, en la asignación de citas de consulta médica especializada y consulta médica general, en la autorización de insumos, en la negación de la prestación del servicio de laboratorio clínico, así como demora en trámite de referencia o contrarreferencia.



La Supersalud detalla que para la imposición de la multa, se tuvo en cuenta el hecho de que la EPS fue reincidente en la conducta infractora, toda vez que para el año 2020 fue sancionada con una multa equivalente a 700 salarios mínimos por las mismas omisiones, pero relativas a otras vigencias.



“La atención en salud no se prestó con las características de accesibilidad, calidad,

y oportunidad, pues los usuarios debieron acudir a los mecanismos de peticiones,

quejas, reclamos y denuncias para que Medimás, garantizara la prestación de los

servicios de salud”, señaló el Superintendente Delegado para Investigaciones

Administrativas, Cesar Meza Mercado, en la resolución sancionatoria del 21 de

marzo de 2023.



Cabe recordar que la EPS Medimás fue intervenida para liquidar por parte de la

Superintendencia Nacional de Salud el 8 de marzo de 2022, por lo que el valor de

la multa se suma a los dineros que se deben pagar a los acreedores.

