La inmensa mayoría de los usuarios de las EPS del régimen subsidiado y el contributivo calificaron como buenos o muy buenos los servicios que recibieron en el 2021, en concordancia con los altos niveles de satisfacción que muestra el modelo de aseguramiento en la población afiliada desde hace varios años.



Así se concluye al analizar los resultados del ‘Estudio nacional de evaluación de los servicios de las EPS’, que se basó en entrevistas telefónicas a 18.899 afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado en 234 municipios de 33 regiones que hubiesen recibido servicios en los últimos seis meses.



Un trabajo que, valga decir, es representativo del 95 % de la población. Este estudio se hace desde el 2012 y permite establecer el nivel de satisfacción de los usuarios acerca del desempeño y la calidad de las EPS desde diferentes dimensiones, como acceso, trato digno, oportunidad y satisfacción global.

En términos generales, el estudio confirma que la gran mayoría de los servicios que prestan las EPS, tanto del régimen subsidiado como del contributivo, son calificados como buenos o muy buenos. De hecho, en 2021 esta buena calificación general fue de 78,7 % por parte de los entrevistados, en el mismo nivel del año anterior (de 79 %) y con aumento de la satisfacción frente a las cifras del 2018 (71,9 %) y 2019 (66,3 %).



El 81,03 % de los usuarios del régimen subsidiado que participaron en la encuesta afirmaron que los servicios recibidos fueron buenos o muy buenos, incluso más que en el contributivo, en el que este porcentaje fue de 77,56.



Cinco de cada seis personas recomendarían a su empresa aseguradora en salud. En este punto, el 87,64 % recomendaría a las EPS del régimen subsidiado, lo cual refleja un grado de satisfacción importante en estos afiliados que tienen un alto grado de vulnerabilidad, afirma Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, gremio que vela por el adecuado aseguramiento en salud.



Al profundizar en los servicios mejor calificados en los últimos seis meses los tratamientos asistidos como quimioterapias, radioterapias y diálisis aparecen en primer lugar, con un 98,4 % de satisfacción; y le siguen las consultas por medicina interna, con 94,9 % entre bueno y muy bueno.

El régimen subsidiado,

La consulta de pediatría, que fue calificada como buena o muy buena en el 89,4 % de los casos, la cirugía general (89,1 %) y la consulta de obstetricia y control del embarazo (88,5 %) tuvieron calificaciones por encima del promedio general de los servicios.



Llama la atención que las calificaciones dadas a las EPS del régimen subsidiado estuvieron por encima que las dadas por los afiliados al contributivo en 11 de 16 servicios evaluados. Y de igual manera, que la mediana de tiempo que tuvieron que esperar los usuarios del régimen subsidiado por una atención fue menor en 11 de 15 servicios frente al régimen contributivo.



Estos datos son importantes, según Torrenegra, porque “representan el esfuerzo importante que hacen los equipos técnicos de las EPS del subsidiado para lograr una mejora constante –aún no completa– en la atención a sus afiliados”.



A la pregunta de cómo calificaría el acceso a servicios de salud (exámenes, hospitalizaciones, urgencias, consultas médicas y terapias) a través de su EPS en los últimos seis meses solo el 19,38 % en total dijo que fue difícil o muy difícil frente al 62,23 % que afirmó que fue fácil o muy fácil.



Esto, a juicio de Torrenegra, “es un punto claro para continuar mejorando en el 2022 por parte de las EPS ya que este año se lograron porcentajes de menor dificultad en el acceso a los servicios en el subsidiado frente al contributivo”.



La encuesta del Ministerio de Salud también preguntó a los afiliados participantes si en los últimos seis meses le habían ordenado medicamentos, a lo que dos de cada tres (65,6 %) respondieron que sí. De ellos, el 29,6 % requirió autorización para acceder a los medicamentos y al 85 % se los autorizaron (90,7 % en el subsidiado y 82,8 % en el contributivo).

Trámites más comunes

El trámite que más tuvieron que realizar los encuestados en los últimos seis meses fue solicitar una autorización para pedir una cita de medicina especializada, en el 15,09 % de los casos.



Elisa Torrenegra reconoce que este trámite en específico “es una de las mayores dificultades que tenemos en todo el país y por eso es clave el apoyo de las sociedades científicas y también la mejora de la conectividad y velocidad de la misma en todos los estratos. En esto también se viene avanzando”.



A eso le siguen, de manera general, y con mucha más baja participación, las autorizaciones para la entrega de medicamentos no cubiertos por el sistema de salud (No PBS) como el trámite más común, con 4,65 %, la autorización para acceder a cirugías (2,89 %) y las autorizaciones para acceder a tratamientos asistidos como quimioterapias, radioterapias y diálisis (1,16 %).

Estos son pacientes en quimioterapia. El Observatorio Nacional del Cáncer cubre solo al 12 por ciento de la población. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

En todos los casos, los afiliados a las EPS del régimen subsidiado manifestaron requerir menos trámites para acceder a los servicios de salud que aquellos pertenecientes al contributivo, “algo muy importante en términos de equidad”, según recalca la directora ejecutiva de Gestarsalud.



En este punto vale la pena destacar que el 86,19 % de los encuestados no consideraría interponer peticiones, quejas, reclamos y sugerencias por el servicio recibido, un porcentaje que para el caso de los afiliados del régimen subsidiado se ubica en 90,45%.



Tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo, la cercanía a los hospitales y las instalaciones de estos servicios fueron los dos temas más importantes para los usuarios y, de paso, los que mayor satisfacción generaron. En el subsidiado, los tiempos de espera y la simplicidad y agilidad en la atención fueron los menos importantes para los afiliados.

Durante la pandemia

El estudio dedica un apartado para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión de las EPS durante la pandemia. El 13,1 % de los entrevistados dio positivo por covid-19 y el medio por el que más se atendieron usuarios para realizar el diagnóstico fue presencialmente, con una proporción mayor en el régimen subsidiado (34,9 %) que en el contributivo (27,2 %). De hecho, el 87,7 % de los usuarios del subsidiado que fueron diagnosticados en consultas presenciales calificaron como bueno o muy bueno el servicio.

Un dato importante que revela esta encuesta es que en el 2021 los afiliados tuvieron que esperar menos tiempo para conocer los resultados de sus pruebas diagnósticas de covid-19.

En concreto, el tiempo promedio entre la realización de la prueba y la entrega de resultados fue de 5,4 días, muy por debajo de los 9,9 días en promedio que pasaban en el primer año de la pandemia.



En cuanto a la vacunación, el 44,48 % de todos los entrevistados que ya habían recibido al menos una dosis lo hicieron en puntos de inmunización de las secretarías de salud locales; uno de cada cuatro (26,42 %) fue contactado por su EPS para asignar cita y el 14,86 % se dirigió directamente a un centro de vacunación.



Tal como dejó evidenciado la encuesta, es clave que las EPS reduzcan los tiempos para citas de medicina general y odontología, que según la mediana fueron de cuatro y tres días, respectivamente.



También es necesario mejorar el seguimiento que se les hace a los pacientes diagnosticados con covid-19 que, según la encuesta, fue calificado como bueno o muy bueno en el 61,8 % de todos los casos. Otro reto para este año que plantea el informe es que se deben mejorar la divulgación de la carta de derechos y deberes de los afiliados.



Por otro lado, es clave que se mejore la gestión en la entrega de medicamentos, que en el caso de las EPS del subsidiado se garantizó completamente 77,6 % de los casos y si bien 3 de cada 5 afirman que fue un proceso bueno hay brecha para trabajar en este sentido.

'No es un retrato de la realidad, es percepción’

No obstante las cifras favorables del informe del Ministerio de Salud, las acciones judiciales para solicitar servicios son una constante en el sector salud. De hecho, la Defensoría del Pueblo presentó el análisis anual de las tutelas en este campo a comienzos del mes pasado, el cual deja ver que entre enero y junio de este año se interpusieron 46.113 tutelas, es decir, un promedio de 250 al día.



Aunque en comparación con el mismo periodo del año pasado se evidenció una disminución del 15 por ciento, se requiere avanzar en la garantía de este derecho fundamental, al punto de que los ciudadanos no tengan que recurrir a recursos judiciales para su prestación, según dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

La entrega de medicamentos que no están dentro del Plan Obligatorio, es la primera queja en Valle contra las EPS Foto: Archivo El Tiempo

El informe elaborado por la delegada para la salud y seguridad social de esta entidad advierte que el año pasado se interpusieron 81.899 tutelas que reclamaban el derecho a la salud. El promedio mensual disminuyó significativamente en 47,34 por ciento respecto al promedio observado en 2019, y su participación dentro del total de acciones disminuyó de 33,43 por ciento a 28,19 por ciento.



Por su parte, Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, asegura que los resultados del estudio del Ministerio de Salud no corresponden con el sentimiento generalizado de los usuarios del sistema y las cifras de tutelas de la Defensoría del Pueblo anteriormente mencionadas, así como las quejas recurrentes ante la Superintendencia Nacional de Salud son pruebas de que “las cosas no están bien”.



“Es una encuesta de percepción. Los pacientes responden que el servicio les pareció bueno o muy bueno porque al final les entregaron el medicamento o les realizaron el procedimiento que necesitaban, pero deja a un lado todos los obstáculos que tuvieron que pasar para lograrlo”, dice Álvarez, quien agrega que la primera barrera para los usuarios son las autorizaciones para solicitar los servicios.



A este obstáculo le sigue –de acuerdo con el vocero– la entrega incompleta e inoportuna de medicamentos, sumado a un nuevo inconveniente que trajo la pandemia: la entrega de estas medicinas a domicilio, debido a que las EPS no contaban con las bases de datos actualizadas y, por ende, trajeron más problemas que soluciones.

