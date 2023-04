Según los informes oficiales del MinSalud y el Invima, la escasez y desabastecimiento de medicamentos en el país obedece a múltiples causas que incluyen el incremento de la demanda, restricciones por marcas o fabricantes en la contratación, no entrega oportuna de los pedidos a los gestores o represamiento de cerca de 20 mil trámites en el Invima. Dentro del listado, en el que están otros aspectos regulatorios y sanitarios no aparece, dice Acemi, la supuesta no compra de medicamentos de las EPS.