EPS hacen urgente llamado a Minsalud para asegurar los recursos de la salud

Las EPS agremiadas en Acemi hicieron un llamado al Ministerio de Salud para que tome acciones que permitan asegurar los recursos del sector y el pago de los recursos adeudados a las mismas, y manifestaron su preocupación por los retrasos en los pagos a cargo de la cartera.



“A pesar de los múltiples llamados al Gobierno Nacional para realizar un ejercicio de ajuste a la UPC para 2024 que reconozca el mayor gasto en salud y las desviaciones acumuladas de los últimos años, que han venido deteriorando la situación financiera de las EPS, así como a honrar el pago oportuno de los Presupuestos Máximos corrientes y sus ajustes, a la fecha, el Ministerio no ha tomado las medidas necesarias para evitar una crisis financiera mayor en el sistema”, sostuvieron las EPS.

De acuerdo con el gremio, desde hace años se viene haciendo un cálculo de la UPC a partir de los resultados de las vigencias anteriores, las cuales, en años anteriores, para esta fecha ya se habían hecho. Sin embargo, hasta el momento esta discusión no se ha dado.



“Un incremento que no refleje la realidad de gasto del Sistema y se quede corto en el estimado, como ha sucedido en los últimos años, sería de la mayor gravedad para la estabilidad del sector y la oportuna y correcta atención de los pacientes”, se lee en el comunicado emitido por la organización.



Pero además de la discusión sobre la UPC, a las EPS les preocupa el retraso que ha tenido el Ministerio en el pago de algunos rubros, como es el caso de los presupuestos máximos que financian las tecnologías no financiadas por la UPC de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, que se habría pagado tres meses tarde, lo cual, dice el gremio, “ha ido afectando de manera creciente la atención de los pacientes de dichos servicios y tecnologías”. Actualmente habría también un retraso en los giros de noviembre y diciembre.

Una tercera preocupación por parte de las EPS es la destinación de los recursos aprobados en la adición presupuestal, por más de 2 billones de pesos, a diferentes proyectos, en lugar de usar este dinero a los presupuestos máximos de noviembre y diciembre, así como a los ajustes pendientes de 2022.



“Se requiere entonces la acción urgente del Ministerio, sobre este que es un asunto prioritario, inaplazable y esencial del aseguramiento en salud de toda la población colombiana y cuya injustificada demora afecta a todo el sector y olvida que son los pacientes quienes sufren las consecuencias”, finaliza Acemi.



