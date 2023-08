Luego de la polémica que desató la carta que las EPS Sura, Compensar y Sanitas enviaron de manera conjunta el pasado 27 de julio al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, alertando sobre la grave situación financiera que vienen atravesando y que ponía en riesgo la continuidad de su operación en septiembre, el Gobierno ha reiterado que es imposible que los ciudadanos se queden sin servicios de salud.



Al respecto, en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el director de Compensar, Andrés Barragán, aclaró que no se ha dejado de atender a ningún paciente y que la atención médica a los usuarios continuará.

Manifestó que, en efecto, atraviesan por dificultades financieras relacionadas con asuntos concretos como el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). No obstante, aseguró que seguirán cumpliendo con los indicadores y las obligaciones. Sin embargo, también insistió en que es necesario encontrar soluciones junto al Gobierno para abordar el déficit financiero y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud.



“No vamos a quebrar. Ya tenemos problemas financieros grandes. Nuestras empresas son empresas muy grandes, muy reconocidas. Lo que estamos diciendo al Gobierno es que no nos está alcanzando la plata, tenemos problemas financieros, Empezamos a no cumplir con indicadores, pero vamos a seguir cumpliendo. Nunca hemos dejado de hacer de atendernos a los usuarios, y lo seguiremos haciendo mientras esperamos poder conversar con el gobierno y buscar soluciones. Todo lo que estamos pidiendo nosotros es sentémonos al gobierno y miremos soluciones”, reveló el directivo de Compensar EPS, en Mañanas Blu.



Ayer, durante una rueda de prensa que realizó el Ministerio de Salud, el ministro Guillermo Jaramillo, manifestó que en caso de que estas tres organizaciones dejaran de operar en septiembre, el Gobierno tiene un plan de contingencia con el que pueden girar el dinero directamente de la Adres a los hospitales y clínicas, que es justo uno de los caballitos de batalla de la reforma de la salud que hace curso en el Congreso: el giro directo.



Sobre este asunto, Barragán advirtió que esta medida no resolvería el problema de fondo, ya que la insuficiencia de recursos sigue existiendo. Dijo que han solicitado una revisión de la UPC y han señalado un déficit aproximado del 6% en la misma. Barragán también aclaró que esta no es una problemática exclusiva de tres EPS, sino que afecta a diversas entidades del sistema de salud.



Por su parte, el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, manifestó que los colombianos tienen derecho a exigir una atención en salud digna y que las EPS deben garantizar el aseguramiento de la población, conforme a las normas vigentes, mientras continúen recibiendo los recursos del Estado.



“Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque el mensaje del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social es claro: Las EPS no pueden desatender a los usuarios y pacientes con la excusa de que no hay recursos porque el Gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS frente a Unidad de pago por capitación (UPC)”, dijo el Superintendente.



El funcionario indicó que desde el ente de control y vigilancia se realiza un seguimiento estricto a la garantía de la prestación de los servicios a los afiliados y al buen uso de los recursos públicos del sistema, para que se haga efectivo el goce del derecho constitucional a la salud.

