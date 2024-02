Epilepsia: descubra sus síntomas, causas y cómo se trata esta condición

El trastorno compulsivo o también conocido como epilepsia es una afección del cerebro que ocasiona convulsiones recurrentes.



De acuerdo con la Clínica Mayo, a algunas personas no se les puede identificar la causa de la epilepsia y existen varios tipos de esta, afectando a todo tipo de personas sin importar la raza, condición social, edad o sexo.

Según los Centros para el control y la prevención de enfermedades en Estados Unidos, aproximadamente el 1,2 por ciento de la población presenta epilepsia.



Cuando una persona presenta una convulsión no significa que tenga epilepsia, para que verdaderamente la tenga se sufren al menos dos convulsiones diarias no provocadas, las cuales la mayoría de ocasiones no tienen una causa específica.



Síntomas de las convulsiones

Puesto que existen varios tipos de convulsión y la epilepsia se debe a la actividad del cerebro, las convulsiones pueden afectar cualquier tipo de proceso en el este órgano.



Por lo tanto, algunos de los síntomas que se exponen son:

Rigidez muscular. Movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas. Pérdida del conocimiento. Síntomas psicológicos, como miedo, ansiedad o déjà vu. Confusión temporal. Episodios de ausencias.

En ocasiones, quienes tienen epilepsia pueden experimentar cambios en la conducta, a pesar de que tengan el mismo tipo de convulsión cada vez.



De igual forma, estos pacientes pueden darse cuenta de cuándo van a sufrir una convulsión, puesto que experimentan señales como sensaciones en el estómago o emociones como el miedo. Esto se conoce como aura.



Estas también pueden presentarse en forma de olores, sabores o luces intermitentes, de colores o con formas.



Las convulsiones también llevan un nombre según la zona del cerebro en donde se den, es decir, existen unas focales que se describen en dos categorías:

Convulsiones localizadas sin pérdida de la consciencia: También conocidas como convulsiones parciales simples, no causan pérdida de consciencia, pero pueden alterar emociones o los sentidos. Así mismo, puede causar espasmos involuntarios de alguna parte del cuerpo. Convulsiones focales con pérdida de conocimiento: son llamadas convulsiones parciales complejas y pueden causar en el paciente una especie de sensación como si estuviera en un sueño. Algunas personas ven a un punto fijo y no recuperan rápidamente la consciencia o hacer movimientos repetitivos como tragar, masticar o caminar en círculos.

Tenga en cuenta que existen algunas señales para consultar de inmediato al médico si usted sufre de convulsiones, según la Clínica Mayo, específicamente cuando:



- La convulsión dura más de cinco minutos.

- La respiración o el conocimiento no se recuperan una vez que finaliza la convulsión.

- Se produce una segunda convulsión de inmediato.



- Presenta fiebre alta.

- Está embarazada.

- Tiene diabetes.

- Sufre una lesión durante la convulsión.

- Sigue teniendo convulsiones a pesar de estar tomando los medicamentos anticonvulsivos.



De igual forma, si es la primera vez que tiene una convulsión, lo adecuado es consultar con el médico de inmediato.

