Un día para visibilizar a los pacientes con piel de mariposa

La epidermolisis bullosa causa la formación recurrente de heridas y ampollas en la piel, ante el más mínimo contacto o lesión. Quienes la sufren ven una pérdida de la calidad de vida por la fragilidad a la que están expuestos. A esa fragilidad sus pacientes deben el nombre de piel de mariposa.

Es una de las 1.920 enfermedades huérfanas que se han identificado en Colombia y que se catalogan así por ser crónicamente debilitantes, graves y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas.



En el país se han documentado más de 100 casos de pacientes de esta enfermedad y la mayoría ha pasado por la Fundación Debra, según afirma Liliana Consuegra Bazzani, su directora.



Consuegra Bazzani es médico cirujano. Entre el 2001 y el 2009 realizó un voluntariado en Hogares Luz y Vida, donde conoció dos niñas afectadas por piel mariposa que la inspiraron a investigar sobre esta enfermedad rara y posteriormente a fundar Debra Colombia.



Esa fundación sin ánimo de lucro trabaja desde entonces beneficiando a más de 110 pacientes con piel mariposa en todo el territorio nacional. Consuegra respondió algunas preguntas para EL TIEMPO.

¿Qué es la epidermólisis bullosa?

Es una enfermedad rara de origen genético que se caracteriza por la extrema fragilidad de piel y mucosas. “Epidermo” se refiere a la capa externa de la piel, “lisis” a ruptura y “bullosa” a las ampollas.

¿Por qué se produce?

Lo que se sabe es que es por un defecto genético que implica que las proteínas que pegan las capas de colágeno en la piel y en las mucosas están ausentes o defectuosas.

¿A quiénes afecta?

A hombres y mujeres de todas las condiciones socio económicas. En realidad se estima que afecta a 1 de cada 17.000 personas y en Colombia se han registrado 110 casos de todas las regiones del país, desde el 2009 hasta la fecha.

¿Cuáles son los síntomas?

Ampollas y heridas desde el nacimiento u horas después causadas por mínimos roces o fricciones en piel y mucosas. Estas pueden ser dolorosas y originarse en actividades cotidianas como bañarse, comer, caminar o estar sentado.

¿Cómo se hace el diagnóstico?

El diagnóstico confirmatorio se realiza con un estudio molecular genético a partir de una muestra de sangre y tiene cobertura por el plan de beneficios en salud. También en algunos casos se realiza con una biopsia de piel que se evalúa por un patólogo especializado con un equipo sofisticado de microscopía electrónica, sin embargo es válido el diagnóstico con un examen clínico realizado por un médico experto.

¿Qué complicaciones tiene?

Dependerá del tipo de epidermólisis o la profundidad de las lesiones, entre ellas, lesiones de los ojos, en la cavidad oral, estrechez del esófago, anemia, desnutrición, infecciones, retracción de articulaciones, manos y pies de mitón y riesgo de cáncer escamocelular.

¿Qué tratamientos hay?

Hasta el momento la epidermólisis no tiene cura y el tratamiento es paliativo a partir de apósitos de tipo no adherente, vendajes tubulares, cremas cicatrizantes e hidratantes y suplementación nutricional de alto costo. Existe un medicamento vital no disponible, que es una crema que optimiza los tiempos de cicatrización. Las terapias en investigación son de tipo proteico, celular y genético.

¿Qué recomienda a las familias y a su entorno?

La Fundación Debra Colombia les da a los pacientes y a sus familias herramientas para prevención de heridas y complicación de las mismas. Se trata de un soporte interdisciplinario de la mano de expertos (dermatología, pediatría, nutrición, manejo de heridas, psicología, odontología, rehabilitación, genética y de inclusión biopsicosocial). Igualmente, asesoramos en temas jurídicos para que sus derechos fundamentales sean respetados por las aseguradoras, centros educativos y la sociedad en general.

UNIDAD DE SALUD