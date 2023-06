En plena crisis gubernamental y con el debate de las reformas frenado, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo se mantiene optimista. Dice que, a pesar de que la discusión de las reformas se detuvo por petición de el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, en esa corporación igual se avanzará votando impedimentos. También que el proyecto tiene posibilidades de ser aprobado y de que han incluido a todos los sectores en la discusión.

Jaramillo es tajante en señalar que hay sectores políticos que no quieren que sea este Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro, el que realice las reformas que todos, tanto en la izquierda como en la derecha, consideran que son necesarias.

Ministro, con toda esta tormenta política, ¿seguirá avanzando la reforma de la salud?

Ese es el interés del gobierno, continuar. Y por supuesto continuar con la posibilidad de, como siempre lo hemos planteado, llegar a acuerdos con todos los diferentes sectores. Nosotros hemos ido recibiendo, consensuando. Creemos que cualquier tipo de reforma tiene que ser consensuada.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Y el proyecto se va a mantener como está o se va a cambiar?

El proyecto ha cambiado bastante. El proyecto ha tenido, yo creo, cambios sustanciales y eso ha sido a raíz del diálogo y el entendimiento. No solamente desde que yo soy ministro. Ya se venía consensuando por parte de la ministra Corcho y ese ha sido siempre el talante del señor presidente de la República. Por eso el presidente se reunió con las EPS, se reunió con los partidos políticos, ha estado en contacto con la comunidad en general, afros, indígenas, con los trabajadores. Entonces, seguimos en ese proceso.

¿Dónde han estado esos grandes cambios en los que se ha transformado el proyecto?

Yo creo que lo más importante es que todo el mundo sepa que tiene un lugar en la reforma, porque se ha especulado mucho sobre, por ejemplo, que no se va a atender a los pacientes. Sobre todo los crónicos, los de las enfermedades raras, las de alto costo, eso está contemplado.

También había de pronto (preocupaciones) por parte del sector de los trabajadores sanitarios, de que no estaban adecuadamente atendidos. Ahora ya quedó muy claro cómo va a ser la formalización laboral en el sector público. Las sociedades científicas sentían que de pronto faltaba algo. Inclusive los médicos comentaron de que un artículo les podría traer inconvenientes porque les ponían a responder por algo que ellos no podían. Eso se corrigió.

El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el debate de la reforma de la salud en la Comisión Séptima de la Cámara. Foto: Mauricio Moreno-EL TIEMPO

Nos hemos sentado con las dos grandes asociaciones de clínicas y hospitales. Nos hemos puesto de acuerdo con ellos en esos temas. Nos hemos sentado con Acemi y muy especialmente con las EPS. La semana pasada (tuve) dos reuniones, lunes y miércoles, en mi despacho, en el ministerio, y estamos esperando volver a sentarnos con ellos porque quedaron de que nos iban a formular unas propuestas. Tomamos ocho puntos en los que podría haber alguna discusión. Tres de esos están subsanados. Los otros cinco son a ver cómo vamos a ponernos de acuerdo.

Esos puntos tienen que ver con las redes integrales e integradas, tienen que ver con la forma de la referencia, tienen que ver cómo se van a pagar los incentivos, tiene que ver con cómo funcionan adecuadamente los Centros de Atención Primaria. En fin, la intención es ponernos de acuerdo con todas las personas que son los colombianos, porque todos los colombianos tenemos que ver con la salud para poder llegar a una reforma en la cual todos nos sentamos identificados.

Pero justo sobre eso que dice: la semana pasada más de 60 gremios presentaron un poco más de 90.000 firmas para que sea retirada la reforma. De hecho, el doctor Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, dijo en EL TIEMPO…

Es que siempre va a haber, desafortunadamente, personas que tienen otro tipo de intereses. Yo le puedo decir a usted que en este momento ya hay más de 100.000 tutelas por mal servicio. Y el año pasado eran 200.000 y el antepasado eran 250.000. Entonces, si vamos a recolectar firmas, nosotros también podríamos recolectar firmas.

El tema no es de las firmas, el tema es que hay un sector que definitivamente no quiere que el gobierno pueda hacer las reformas, a pesar, oígase bien, que cuando uno los escucha entienden que hay que cambiar.

Distintos actores del sistema insisten en que el articulado no resuelve los problemas de fondo y por eso presentaron firmas para que sea retirado el proyecto.. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO @cesarmelgarejoa

Cuando uno los escucha dicen que hay que hacer atención primaria, que hay que hacer prevención de la enfermedad, que hay que hacer promoción, que hay que hacer atención primaria. Ellos dicen que hay que hacer reforma. Lo que pasa es que no quieren que nosotros la hagamos.

Pero yo me hago una pregunta: Estos gobiernos anteriores en los cuales ellos estaban representados, tuvieron el primer llamado de atención por parte de la Corte Constitucional con la sentencia T760. Dieciséis puntos les pidió la Corte que hicieran. No lo hicieron.

Después, entre todos nos pusimos de acuerdo, la gran mayoría de los colombianos, nos pusimos de acuerdo en sacar la reforma estatutaria en el 2015 y no hubo poder humano que permitiera que ellos, los que hoy nos atacan, los que hoy no quieren, fueran capaces de reglamentar la ley de reforma que declaraba a la salud un derecho fundamental, que es la reforma y la ley estatutaria de salud.

Y pasaron desde el 2015 hasta el 2023 ocho años sin que se reglamentara. Nos toca a nosotros hacerlo ahora y es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿por qué no lo hicieron antes?

Si saben que hay que hacerlo, ¿por qué no nos lo dejan hacer? Siempre habrá desafortunadamente una oposición que lo que no quiere es que nosotros podamos hacer lo que ellos debieron haber hecho y no han hecho. Y no lo hicieron.

¿Les van a alcanzar los tiempos? Y si consideran que sí le alcanzan, ¿cuándo vamos a lograr ver cambios en la salud en Colombia?

Por lo menos todavía hay tiempo para poder llegar a acuerdos y aprobar la Ley. Esto es un proceso, esto no es de un momento a otro. Si se aprueba la ley, iniciamos ese proceso.

Los ministros Lizcano, Jaramillo y Velasco durante el debate de la reforma de la salud. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Recuerde que estamos hablando de un proceso de transición de dos años. Entonces, no va a ser de un momento a otro, pero sí vamos a comenzar a ver paulatinamente, y especialmente el año entrante, ya cosas muy claras, especialmente en los sectores marginados, en los sectores rurales, en más de casi 1.000 municipios que son los municipios de sexta categoría, que hoy tienen sus hospitales o cerrados, o que no funcionan adecuadamente o que están en una situación supremamente precaria.

Allá vamos a concentrarnos especialmente con esta reforma. Y por el otro lado, sigue funcionando la salud como ha venido funcionando aquí en estas grandes ciudades. Pero vamos, por ejemplo, con Distrito Capital, aquí que estamos en Bogotá, con el distrito, con la doctora Claudia López y con el secretario Alejandro Gómez, a incentivar para llegar a esos barrios marginados de la ciudad de Bogotá.

Entonces, yo creo que el año entrante ya podemos ver un cambio sustancial y ver ya una nueva reforma operando en esos sectores que hoy claman y necesitan el apoyo y la colaboración del Estado.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD

@CaicedoUcros | @SaludET