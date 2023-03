El Hospital Méderi es hoy uno de los grandes referentes en atención médica de urgencias del país. Tras pasar de ser un centro público en decadencia, una cuantiosa inversión en un proyecto liderado por la Caja de Compensación Familiar Compensar, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y la Universidad del Rosario convirtió a este en uno de los centros médicos de más altos estándares de atención en el país.

Hoy por hoy, Méderi contrata a más de 4.500 colaboradores contratados bajo figuras de la formalidad, tienen más de 3.500 egresos y es la mayor central de urgencias de Colombia que atiende en un 98 % de casos a personas de estrato 2 en un promedio de edad de los 61 años.

(Lea también: ¿Cómo se convirtió el hospital Méderi en la mayor central de urgencias del país?)

Según su presidente ejecutivo, Mauricio Rubio, eso se debe sin lugar a dudas a la transformación que inició en 2008, cuando el entonces San Pedro Claver se convirtió en Méderi y sentó un precedente de modelo para la atención y administración de este tipo de espacios en el país.

En ese sentido, señala el directivo, una de las preocupaciones que tienen desde Méderi es cómo la reforma de la salud propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro puede afectar de manera negativa lo que han sido años de logros y da varias recomendaciones sobre temas que a su parecer se deben tener en cuenta en el debate del articulado que hoy avanza en el Congreso.

Según él, una de las preocupaciones que tiene es la falta de certeza en cómo será el proceso de transición entre el actual sistema. “Hay una propuesta de que no haya EPS como hoy en día las conocemos, nisiquiera entraré a juzgar esa apreciación. Pero si las EPS se acaban, ¿quién va a responder por la cartera ordinaria que hoy en día existe? Méderi hoy tiene una cartera ordinaria en buenas condiciones de 220.000 millones de pesos. Y si esas EPS no existen, ¿dónde está la transición para asegurar que esas deudas se paguen?", enfatiza el directivo.

(Lea también: Conozca los mejores hospitales y clínicas en Colombia)

Sumado a ese interrogante, Rubio se cuestiona que si llega a existir el giro directo, que es una de las propuestas del Gobierno para pagar a clínicas y hospitales, ¿qué pasa con la cartera corriente que hoy todavía adeudan las EPS?

“En lo que hemos leído, nadie habla de eso. Y todas las instituciones, las que mejor nos va y las que les va a regular, tenemos cartera. Porque el sistema de salud paga entre 60 y más de 180 días. Y es cartera regular, no estoy hablando de cartera vencida o EPS liquidadas. Pero si el sistema como está se liquida, ¿qué pasa con esa cartera? ¿Y qué pasa entonces con la atención de los pacientes? ¿Quién me va a prestar plata si yo no tengo cómo pagar la cartera? Y si no tengo acceso a crédito ni a cartera, no puedo pagar nómina ni medicamentos”, puntualiza el directivo.

Otra de las preocupaciones para Rubio es el tarifario único. Según él, es correcta una propuesta de un tarifario base, pero no la de un tarifario único. “En el momento que haya un tarifario único se acaba la evolución tecnológica en Colombia. Porque si hacer un procedimiento sin un equipo vale lo mismo que hacer con mayor tecnología, pues se desestimula totalmente el mejoramiento tecnológico general del país. Y empezamos a quedarnos con una salud estancada”, resalta el experto.

Se lo dije al presidente en algún momento y es que hay muchas preocupaciones en el sistema que son con o sin reforma FACEBOOK

TWITTER

“Se lo dije al presidente en algún momento y es que hay muchas preocupaciones en el sistema que son con o sin reforma. Entre ellos: recuperar la infraestructura pública, llegar a zonas apartadas con mejores modelos, la estabilidad laboral -acá en Méderi todos los empleados tienen un contrato de trabajo en una vinculación formal-. Eso toca entrar a solucionarlo más allá de la reforma”, señala Rubio.

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Rubio, presidente ejecutivo del hospital Méderi. Foto: Méderi

(Lea también: Deudas a hospitales y clínicas aumentaron cerca del 20 %)

En ese sentido, finaliza, desde Méderi ven clave, que si se va a hacer una reforma al sistema -algo que consideran necesario-, esta aprenda de los modelos que han demostrado ser eficientes y escuche las preocupaciones de los actores para que se logre un beneficio para los pacientes.

Y que además aproveche al sector privado, que ha demostrado en el sector salud colombiano, bajo su visión, unos altos niveles de excelencia. “Cuando uno mira por ejemplo el listado de las mejores instituciones de atención en salud de América Latina, hay cinco colombianas, privadas, todas. Dando niveles de calidad que se acercan a los mejores niveles del mundo entero”, señala Rubio.

“Es absolutamente fundamental que se incluya una combinación entre lo privado y lo público -y creo que todos los proyectos de reforma que existen lo hacen-. El privado tiene una agilidad mayor, muchas veces el Estado tiene unas restricciones de movilidad, de adaptación, de presupuestos. El sector privado tiene más consistencia en alcanzar las metas porque son de largo plazo, en cambio, los cambios en el Gobierno, cualquiera que sean los cambios, están afectando esas continuidades”, finaliza el experto.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD