'Ciertos subtipos de cáncer de mama parecen responder mejor a la inmunoterapia'

Hoy empieza el Simposio de Inmunoterapia en Cáncer 2023 “Transformando la historia” en el Centro de Tratamiento e Investigación Sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC). La jornada, que se extenderá hasta mañana, está dirigida a profesionales de diversas ramas biomédicas relacionadas con la oncología.



Este evento abre un espacio para establecer contactos y nuevas colaboraciones con otros profesionales de la salud, así como la oportunidad de generar relaciones con compañías farmacéuticas que trabajan en el campo de la inmunoterapia.



Es por esto que el simposio busca impulsar espacios para el aprendizaje, compartir conocimientos, promover la educación, aumentar la conciencia y el fomento de la colaboración, para fortalecer y mejorar la atención al paciente y así, resaltar el papel que tiene la investigación y los tratamientos en esta área para Colombia.



La modalidad en la cual se desarrolla el simposio es bajo un formato abierto, es decir que se contempla la participación de invitados extrainstitucionales asociados con el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las neoplasias sólidas y hematológicas.



"Todo esto, con el objetivo de brindar a los participantes una perspectiva innovadora, actualizada y profunda sobre la inmunoterapia, y como esta, ha transformado la historia del cáncer", señala el CTIC en un comunicado.

Doctor Rafael Sánchez, director ejecutivo CTIC

Una de las conferencistas más esperadas para este simposio es la doctora Mariana Chavez MacGregor, médica oncóloga, profesora asociada en el Centro Oncológico MD Anderson, quien ocupa un cargo principal en el Departamento de Investigación de Servicios de Salud y un cargo conjunto en el Departamento de Oncología Médica Mamaria.



La experta habló con EL TIEMPO sobre los avances de la inmunoterapia como un tratamiento que estimula el sistema inmunológico del cuerpo para combatir las células cancerosas. Su enfoque es el cáncer de mama.

¿Desde su experiencia en este tema cómo aporta a este simposio que organiza hoy el CTIC?

Yo soy oncóloga médica especializada en cáncer de mama. Me dedico a la investigación en cáncer de mama. Trabajo en un centro muy importante en Estados Unidos que se llama MD Anderson Cancer Center. Donde afortunadamente hemos tenido la oportunidad de ver y participar en el desarrollo de la inmunoterapia desde etapas muy tempranas. La inmunoterapia es una serie de medicamentos que se han venido utilizando para el tratamiento del cáncer hace ya muchos años. Sin embargo, la incorporación de estas terapias al tratamiento de pacientes con cáncer de mama es relativamente reciente. Entonces es importante estar en estos foros multidisciplinarios donde hay expertos que tratan cánceres totalmente diferentes para realmente ayudar a afianzar el conocimiento y ver nuevas indicaciones.

¿Qué tipos de cáncer tienden a responder mejor a la inmunoterapia y por qué?

Históricamente, tumores como el melanoma, el cáncer de riñón, el cáncer de pulmón han resultado ser muy sensibles a este tipo de terapias y se cree que tiene que ver con que son tumores que llamamos "muy inmunogénicos". El cáncer de mama es diferente, es un grupo de enfermedades y de hecho no todas son iguales. Entonces hay ciertos subtipos de cáncer de mama que parecen responder mejor a esta inmunoterapia, pero no funcionan en todos los casos. Y ¿por qué en unos sí y en otros no?, es una de esas preguntas que investigadores en todas partes del mundo están realmente tratando de contestar.

¿Cuáles son los criterios para determinar si un paciente es un candidato adecuado para la inmunoterapia?



De acuerdo con las indicaciones de la FDA en Estados Unidos, hasta el día de hoy, los pacientes que tienen cáncer de mama metastásico, es decir, que ya se ha diseminado fuera de la mama, los ganglios linfáticos y que pertenecen a lo que llamamos el subgrupo triple negativo, pueden ser candidatas si tienen además un marcador que llamamos PDL1, que nos ayuda a predecir cuáles son las pacientes que pueden ser candidatas. Entonces en estas pacientes utilizamos la inmunoterapia en combinación con quimioterapia. Ahora, en pacientes con cáncer en etapa temprana, lo utilizamos mucho. Reitero, otra vez, solo cuando son tumores triples negativos en combinación con quimioterapia, y en este caso no estamos seleccionando con este marcador que se llama PDL1. Pero las indicaciones pueden cambiar en cualquier momento, tenemos ahora estudios muy recientes que se presentaron en el Congreso Europeo de Oncología la semana pasada, quizá haya otro grupo muy importante de pacientes donde también sean efectivos. Entonces hay que estar estudiando y aprendiendo y pendiente de los resultados de estos estudios, porque la respuesta a esta pregunta va a cambiar seguramente en unos meses.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de la inmunoterapia y cómo se manejan?





Mariana Chavez MacGregor, médica oncóloga, profesora asociada en el Centro Oncológico MD Anderson,

Los efectos secundarios pueden ser importantes. Algo que sucede con la inmunoterapia es que puede afectar cualquier órgano en términos de real afectación. Muchas de nuestras pacientes pueden tener problemas de tiroides, cuando otras pueden tener algo mucho menor, pero yo creo que los efectos secundarios son algunas de las incertidumbres. En el caso de las pacientes con cáncer metastático, nuestros tratamientos son muy largos, además lo combinamos con quimioterapia. Entonces también es el efecto secundario de la quimioterapia y es la incertidumbre de no estar seguros si el tratamiento va a funcionar y si no va a funcionar, ¿por cuánto tiempo va a estar funcionando? Afortunadamente cada vez aprendemos más de cómo manejar estos efectos secundarios, cómo modificar dosis, cómo hacer monitorizaciones durante el tratamiento, para que nuestras pacientes puedan no solo recibir los beneficios del tratamiento, pero también preservar su calidad de vida, su funcionalidad y ese tipo de cosas que son realmente fundamentales para nuestra supervivencia.

¿Qué avances recientes o investigaciones en inmunoterapia para el cáncer son especialmente prometedores?



La semana pasada en el Congreso Europeo se presentaron los datos de un estudio que se llama KINO 756, en el que pacientes con cáncer de mama en etapa temprana, con receptores hormonales positivos, que representa el mayor grupo de pacientes con cáncer de mama, se aleatorizaron. La mitad de ellas recibió quimioterapia antes de la cirugía y la otra mitad recibió quimioterapia con inmunoterapia. Y lo que aprendimos es que la respuesta a la quimioterapia en el momento de la cirugía fue muchísimo mayor cuando se estaba acompañando de inmunoterapia. Entonces es muy prometedor porque puede ser que en un futuro no muy lejano podamos ofrecer estos tratamientos a más pacientes. Otra cosa que aprendimos recientemente es a hacer seguimientos más largos de estudios que ya se han concluido y que nos ayudan a entender la magnitud del beneficio a largo plazo para realmente prevenir que el cáncer regrese, lo cual es fundamental. Ahora, hay una cantidad de estudios impresionantes tratando de identificar lo que llamamos biomarcadores, es decir, identificar factores, ya sea en el paciente o en el tumor como tal, que nos ayuden a predecir en qué pacientes el tratamiento va a funcionar mejor. Y eso nos va a ayudar a identificar en quién realmente estas terapias son más efectivas o entender por qué en algunos pacientes no funcionan. Comprender estos mecanismos de resistencia es importante para poder pensar en nuevas combinaciones de medicamentos y revertirlas.

¿Existen combinaciones de tratamientos (como quimioterapia y radioterapia) que pueden potenciarse mutuamente con la inmunoterapia?



Sí, estos tratamientos están avanzando muy rápido. Tenemos nuevas indicaciones. Hay nuevos fármacos y hay combinaciones. En cáncer de mama, que es el área en la que yo soy experta, existe una cantidad de estudios clínicos realmente extensiva evaluando el uso de inmunoterapia en pacientes con este tipo de cáncer. También lo hemos evaluado en pacientes que tienen enfermedad diseminada, es decir, cáncer que ha viajado fuera de la mama y los órganos linfáticos. Distintas moléculas se han examinado y se ha contemplado la inmunoterapia como agente único o en combinación con quimioterapia. De hecho, ahora utilizamos la inmunoterapia en combinación con quimioterapia en un grupo importante de pacientes, pero no en todas. Tenemos que aprender a identificar en quiénes funciona para poderles dar los beneficios de la terapia y limitar las toxicidades que los tratamientos tienen.

¿Qué piensa sobre este simposio de inmunoterapia que organizó el CTIC?

El programa académico es realmente extraordinario. Han venido líderes de opinión a nivel internacional, un grupo de expertos en distintos tumores aquí para compartir y aprender por dos días. Creo que es una oportunidad extraordinaria para nosotros como conferencistas, pero también para el auditorio, para los equipos de médicos, y para todos los colegas colombianos que puedan estar aquí y realmente aprender con el objetivo de incorporar estas terapias que son muy nuevas en su práctica cotidiana y nutrirse de la experiencia que nosotros tenemos porque ya lo llevamos utilizando por más años, dado que las aprobaciones se presentaron primero en otros países.

El simposio continuará hasta el 28 de octubre

Este importante evento del sector salud cuenta con más de 200 participantes y un número mayor de espectadores vía streaming. Especialistas de renombre mundial comparten sus conocimientos sobre la inmunoterapia, la toxicidad, los factores del huésped que regulan la eficacia, la resistencia, y la terapia neoadyuvante, con el fin de mejorar los resultados de tratamiento.



El simposio también integrará múltiples facetas relacionadas con la multidisciplinariedad sobre inmunología e inmunoterapia para ampliar la comprensión sobre el cómo se puede aprovechar al sistema inmune para tratar el cáncer.



"El programa de este año contará con líderes internacionales y locales en el campo, quienes ampliarán el conocimiento del microbioma, sobre inhibidores alternativos más allá del PD-1 y CTLA-4, imágenes y otras tecnologías nuevas, como la terapia con células T con un enfoque en los recientes desafíos para su instauración y uso en tumores sólidos y hematológicos, además del papel de las células mieloides en el microambiente tumoral", resalta el CTIC.

