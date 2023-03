Colombia lleva varios meses atravesando una grave emergencia de escasez y desabastecimiento de medicamentos que responde a distintas razones y que ha afectado al sector salud y a sus usuarios de maneras distintas.



Si bien el Invima ya confirmó que actualmente se adelantan acciones para solucionar la problemática, distintos actores han señalado qué cosas aún no se están haciendo y se deberían implementar. Entre ellos, la Asociación Colombiana de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro).

En entrevista con EL TIEMPO, su presidenta, María Clara Escobar, habla de las razones que desde las farmacéuticas ven que generan la crisis; cuenta que el Invima requiere reformarse, pero que bajo su perspectiva el presidente Petro no requiere facultades especiales para hacerlo; además señala que ningún país en el mundo es autosuficiente a nivel sanitario ni en la producción de fármacos.

Hace dos meses ustedes en entrevista le dijeron a EL TIEMPO que el Invima necesitaba ser más eficiente en sus procesos administrativos, ¿eso es algo que se ha logrado?

La modernización estructural, operativa y tecnológica de la entidad es a todas luces necesaria y debe ser una prioridad del Gobierno Nacional para que se garantice el acceso oportuno a medicamentos de calidad, seguros y eficaces para los pacientes y así avanzar en el restablecimiento de la confianza en la autoridad regulatoria como un referente en la región.

Desde Afidro celebramos la voluntad del Ministerio de Salud y del Invima para trabajar en esta vía. El año pasado participamos activamente en las mesas conformadas para este fin. Actualmente, se está convocando de nuevo a estos espacios, con el fin de atender el rezago en 19 mil trámites que incluyen registros nuevos, renovaciones y modificaciones.

Resolver esta situación, que ha sido advertida previamente por Afidro y otros agentes del sector, es de la mayor importancia.

¿Qué retos siguen existiendo y que no se superan en ese proceso de hacer al Invima más eficiente?



Persiste la necesidad de actualizar el marco regulatorio, para poder avanzar en eficiencias administrativas y en la adopción de buenas prácticas regulatorias, que permitan el acceso oportuno a nuevas tecnologías, tanto para enfermedades crónicas, como para las necesidades de salud en general de toda la población.

Adicional a lo conceptual, es necesario garantizar la robustez de la plataforma tecnológica del Invima que soporte la operatividad y salvaguarde la confidencialidad de la información sensible que tiene la entidad.

El hoy exdirector del Invima, Francisco Rossi, habló la semana pasada en la Cámara de Representantes de la necesidad de que las farmacéuticas pongan el mercado al servicio de la salud. ¿Cómo ven ustedes esas declaraciones?



La industria farmacéutica de investigación y desarrollo pone a disposición de la humanidad conocimiento científico de vanguardia y que aporta de manera decidida a la salud como derecho fundamental en Colombia, siendo un actor decisivo para que en los últimos 50 años se haya aumentado la expectativa y calidad de vida de millones de ciudadanos.

Gracias a la innovación farmacéutica, la investigación científica y el compromiso de la industria farmacéutica de investigación y desarrollo, en 2021 se dio respuesta a la pandemia por covid-19, con diferentes tipos de vacunas que permitieron recuperar la presencialidad y la reactivación educativa y económica. También se generó disponibilidad de plataformas y datos abiertos para la comunidad científica y asesoría en materia de marcos regulatorios.

Francisco Rossi, director del Invima, durante el debate de control político en la Cámara. Foto: Invima

¿Por qué, desde el punto de vista de las farmacéuticas, seguimos sumidos en un serio problema de escasez y desabastecimiento de medicamentos?



Muchos actores del sector coincidimos en que la situación de escasez de medicamentos tiene diversas causas, tales como los inconvenientes logísticos que se vienen presentando a nivel internacional; la devaluación que ocasiona que la importación de materias primas para producción local y los productos farmacéuticos sea más costosa; una regulación de precios de medicamentos que no se adapta a la fluctuación del dólar, cambios en la demanda de medicamentos como resultado de la inclusión que se dio al Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC y que ha tenido un impacto en el canal institucional, vía por la cual el sistema de salud paga por los medicamentos que se entregan a los pacientes.

A estos factores se suman los procesos de liquidación de algunas EPS, lo que dificulta la predictibilidad de las necesidades de sus pacientes al ser trasladados a otras aseguradoras.

En el caso de la escasez relacionada con los afiliados a Afidro, luego de un proceso de recolección interna de información, hemos concluido que solamente se presentan inconvenientes en tres de los principios activos reportados ante la opinión pública.

En dichos casos particulares, se ha notificado de manera oportuna, por parte de nuestros afiliados, al Invima y al Ministerio de Salud, para hacer un análisis oportuno, riguroso y técnico que nos permita construir soluciones para que los pacientes cuenten con sus medicamentos de manera ininterrumpida, así lo ratificamos en el gremio la semana pasada en una carta enviada al Ministerio de Salud y Protección Social.

¿Qué papel juegan allí la aprobación de registros y otros trámites en el Invima?



Tal y como se ha mencionado, una de las razones de la situación actual, pero no la única, son los retrasos en los trámites ante el Invima. Así lo ha reconocido este Gobierno desde el informe de la Comisión de Empalme. El Invima no cuenta con la capacidad institucional, tecnológica, de infraestructura, de personal e informática para asumir su labor. En esos 19 mil trámites no solamente están los registros nuevos, sino también actualizaciones de eficacia y calidad que hacen los fabricantes y que deben ser aprobadas por la entidad, dependiendo de esto, la continuidad de los tratamientos de los pacientes.

¿Necesita el Presidente, como lo dijo la ministra Corcho, facultades especiales para reformar el Invima?

Considero que para hacer frente a estos retos no es necesario solicitar facultades extraordinarias, sino estructurar un plan de fortalecimiento institucional que cuente con mecanismos de participación y que, bajo unas metas y un plan de acción claro, lleven a la entidad a otro nivel.

La competitividad de Colombia en el sector farmacéutico requiere de una agencia regulatoria con altos estándares de funcionamiento y desempeño. Por esta razón, es indispensable el fortalecimiento institucional y la transformación digital del Invima.

En este sentido, se debe avanzar en al menos 3 desafíos que tiene la agencia regulatoria colombiana para convertirse en un actor detonante de la competitividad en el país. Estos son:

1. Mejorar tiempos y fortalecer la gestión administrativa.

2. Mantener estándares internacionales para garantizar seguridad, calidad y eficacia.

3. Fortalecer la seguridad informática de la entidad.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró hace algunos días que se necesita que el Congreso le apruebe facultades especiales al presidente Petro para reformar el Invima. Foto: Prensa Cámara

El Gobierno también ha hablado de producir en el país más medicamentos para tener soberanía y no enfrentar problemáticas de escasez y desabastecimiento ¿Qué retos y qué oportunidades hay allí desde la visión de ustedes?



Ningún país en el mundo cuenta con soberanía sanitaria ni es autosuficiente en la producción de los medicamentos que requiere su población. Creo que es más acertado hablar del fortalecimiento de la producción local de medicamentos, la cual es complementaria a la labor que hace la industria multinacional a través de la investigación y el desarrollo de tratamientos. Desde Afidro, nos ponemos a disposición del Gobierno y del sector para aportar en este proceso de construcción de capacidades locales.

El país cuenta con un ecosistema importante para este objetivo, pero se debe tener en cuenta la experiencia internacional y los modelos adoptados por países que han logrado fortalecer sus capacidades de ciencia, tecnología e innovación y producción local de vacunas y medicamentos. Nuestra industria puede contribuir en esta etapa inicial con transferencia de conocimiento y el aporte de lecciones exitosas en otros países.

María Clara Escobar, presidenta de Afidro. Foto: Afidro

Un proceso como estos debe identificar las necesidades de salud pública del país, y aspectos relacionados con la competitividad y la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Finalmente, esta es la oportunidad para potencializar nuestro talento humano, fomentando sus capacidades de investigación y promoviendo los derechos de propiedad intelectual para que puedan gozar de los beneficios derivados de sus innovaciones.

Nos preocupa de la #ReformaALaSalud las facultades extraordinarias que se le otorgan al Presidente de la República, puntualmente los cambios sustanciales en la reducción de estándares del @invimacolombia pic.twitter.com/1k82pk49Jj — AFIDRO (@afidro_colombia) March 9, 2023

Un tema del que se habla mucho es lo complejo de que al país entren de manera rápida y eficiente medicamentos que en otros países ya están aprobados por entidades regulatorias como la FDA, ¿por qué?

En cuanto a los procesos de aprobación de nuevas moléculas e indicaciones, consideramos importante que, tal y como está actualmente establecido en el Decreto 677 de 1995, el Invima tenga en cuenta las evaluaciones que han adelantado previamente países de referencia, a través de análisis exhaustivos, al momento de aprobar sus medicamentos. Esto se hace posible mediante el establecimiento de mecanismos de confianza y buenas prácticas regulatorias.

¿Algo más que agregar?

Sí. En los últimos 30 años, Colombia ha garantizado el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, desarrollados por la industria farmacéutica innovadora representada en Afidro. Hoy los colombianos, sin importar su condición social o económica, ni su ubicación geográfica, reciben los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus patologías.

Insistimos en que lo que se reforme en materia de salud no ponga en riesgo la ruta de atención efectiva para los pacientes, la oportunidad y continuidad en la entrega y dispensación de medicamentos, especialmente en el tratamiento de enfermedades crónicas y en la atención de poblaciones de alto riesgo. Los legisladores tienen en sus manos la inmensa responsabilidad de proteger los derechos fundamentales adquiridos por los colombianos y velar por la vida y la salud, evitando brechas que destruyan los grandes avances de Colombia en materia de equidad y cobertura.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD

@CaicedoUcros | @SaludET