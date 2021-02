‘La prevención no se puede basar solo en la curva de contagio’

Mantener conductas de protección y prevención que no estén únicamente asociadas a los momentos más fuertes de la crisis, como el que atravesamos en este primer mes del año, es la principal recomendación de la profesora Lyda Osorio Amaya, doctora en epidemiología de la Universidad de Londres y docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle.



Para Osorio, del sostenimiento de estas conductas en lo individual y colectivo depende el éxito del manejo de esta pandemia, aun cuando pase el actual pico en la curva de contagios y mortalidad. También habló sobre los resultados para Cali del estudio de seroprevalencia del Instituto Nacional de Salud y de su posición respecto a la intervención con vacunas.

La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca implementaron medidas para restringir la movilidad y disminuir aforos, ¿cuándo cree que veremos los resultados de esas medidas?

Lo primero es que las personas tengan claro que estas decisiones de restricciones no son fáciles. Somos testigos del llamado del sector de la salud, particularmente el gremio médico, por la situación de sobrecarga y a estas alturas de colapso de los hospitales más grandes que tienen unidades de cuidado intensivo y hospitalización de alto nivel en la ciudad y el departamento. Es difícil porque los cuidados y las cuarentenas como mínimo deberían ser de 14 días para interrumpir por lo menos una cadena de transmisión, e idealmente de 30 días.



Eso es lo que conocemos desde la epidemiología y por ello lo recomendamos, pero por el otro lado están los impactos de estas restricciones y también estas cuarentenas sobre la población más vulnerable, en el contexto de un país donde no tenemos condiciones para que las personas puedan tomar esas decisiones.

Si no están dadas las condiciones, ¿qué alternativas hay para generar un impacto en la reducción de los casos?

El primer llamado a tomar la decisión de quedarse en casa es para aquellos que tenemos el privilegio de poder elegir si salimos o nos autoaislamos, por el bien propio y de los demás. Quienes tenemos el privilegio de poder trabajar desde casa, o las condiciones de salud mental para estar bien dentro de nuestras casas, debemos hacerlo. Estando en ellas podemos adoptar conductas que nos permitan sostener ese aislamiento, porque esto no es cuestión de un fin de semana, de dos semanas o un mes, todavía las condiciones ameritan que la mayoría de las personas que puedan hacerlo se mantengan en aislamiento por largo tiempo.



Hemos visto muchas organizaciones en el mundo que ya han tomado la decisión de fomentar el trabajo desde casa como una política empresarial definitiva. En el contexto actual hay decisiones que tomar y dichas decisiones no solo son responsabilidad de los gobernantes, sino de cada individuo y de las organizaciones públicas y privadas, sobre las condiciones de trabajo en las cuales no se generen movilizaciones ni aglomeraciones. Sabemos que entre más movilizaciones, más contacto y más transmisión. Ahí podríamos poner en riesgo a las personas que van a ser más susceptibles de complicarse y demandar servicios.

Hay que trabajar desde casa y no movilizarnos si no lo necesitamos. Pensemos en que no se trata solamente de la protección frente al covid-19, sino de garantizar los servicios de salud que están aplazados en este momento porque no se pueden atender precisamente por la congestión.



También hay que pensar en los niños, especialmente en los que no tienen las condiciones para asistir a sus clases, tanto en las zonas urbanas como rurales, y que ya llevan muchos meses desescolarizados. Entre estos hay quienes reciben su alimentación básicamente en el contexto escolar.

¿Es conveniente que las autoridades aumenten las medidas restrictivas en momentos como este, en que las UCI se encuentran a tope?

No podemos tomar las decisiones solo basándonos en la expectativa de hasta cuándo vamos a tener restricciones buscando que baje la ocupación de cuidado intensivo. Por el bien de todos hay que asumir unas conductas que no dependan de los niveles de ocupación de las UCI. Ese es el peligro.



Los efectos de estas medidas tienen impactos limitados. Lo ideal son las cuarentenas más largas, pero debido a las otras consecuencias que estas tienen en la sociedad no se aplican en periodos largos. Todo ello balanceando con el efecto que tengan en la hospitalización y en la transmisión.



Tampoco el efecto es inmediato, entonces no podemos esperar a tener ocupaciones altas para tomar decisiones y debemos más bien enfocarnos en una conducta de la vida diaria que se dirija a la prevención de la transmisión.

La Policía Nacional trató de evitar las aglomeraciones en las playas. Foto: John Montaño. EL TIEMPO

En la última semana de este nuevo pico se ha estabilizado un poco el número de casos nuevos y también el de la mortalidad. ¿Se podría hablar de un aplanamiento de la curva, o cree usted que aún nos falta para superar las consecuencias de la indisciplina de diciembre?

No podemos basar nuestras conductas y decisiones en eso, en que “si la curva ya no está subiendo entonces relajémonos”, no. Estamos en una transmisión muy alta, es muy peligroso. Esto lo dijo el gremio médico desde diciembre. Cualquier evento que genere aglomeraciones, cualquier cambio que se dé en las dinámicas de contacto entre las personas la aumentan y nos colapsan.



La recomendación es que las medidas restrictivas deben continuar hasta que baje la transmisión y podamos incorporar estrategias de prevención en nuestra rutina con el propósito de que dicha transmisión baje lo suficiente para retomar actividades tan importantes como el regreso de los niños al colegio o algunos de los servicios que son fundamentales, pero que están interrumpidos en salud y en otros aspectos de la cotidianidad.



¿Qué queremos? ¿Bajar la ocupación de cuidados intensivos? ¿O que regresen los niños a los colegios y los estudiantes a las universidades? Debemos preguntarnos si queremos que los restaurantes, los bares y otros espacios donde se genera aglomeración de personas puedan retomar una rutina modificada pero más segura. Tenemos que pensar cuál es nuestra meta como sociedad y no solo cuál es el indicador de UCI.

Los resultados del estudio de seroprevalencia que llevó a cabo el INS mostró que en Cali, al 30 de noviembre, el 30 por ciento de los caleños ya habían estado infectados. ¿Qué se puede deducir en relación con el aumento de contagios?

Esos resultados son preliminares. Esto se hace con base en la prueba de sangre que se tomó a las más de 2.500 personas que participaron voluntariamente en diferentes barrios de Cali, a quienes quiero agradecer. Falta hacer más análisis basados en información que está pendiente y ese es un estimado más o menos cercano a lo que esperamos sea el resultado final.



Básicamente, los estudios de seroprevalencia buscan indagar cuál es la situación más cercana a la realidad en términos de cómo se está comportando la infección.



La información publicada a diario corresponde a los pacientes que dan positivo en las pruebas que se toman, un estimado que estaría por debajo de la situación real, porque estas personas positivas fueron las que consultaron y tuvieron acceso a esa atención, entonces esa es apenas la punta del iceberg de la problemática de la transmisión. Los estudios tratan de establecer, bajo ese iceberg, cuál es la magnitud del problema.

¿Cómo influyen los resultados de este estudio en la toma de decisiones para el manejo del covid-19 en Cali?

Es importante identificar la cantidad de la población y cómo se distribuye por zonas. Estamos esperando los resultados para ver si esa infección ha sido homogénea en toda la población, en todos los barrios, a nivel de comunas o hay unas más afectadas que otras. Eso también nos permite conocer mejor qué factores o condiciones favorecen la transmisión en Cali y además comparar las personas positivas con las negativas y ver en qué difieren.



Por ejemplo, las personas positivas, aunque no hayan manifestado síntomas, son distintas en edad, sexo, ocupación y algunos de sus comportamientos. Eso nos deja evaluar qué ha servido de las recomendaciones e intervenciones hechas. De esta manera se pueden ajustar las acciones preventivas y las recomendaciones a la comunidad con datos específicos de la ciudad.

¿Ese 30 por ciento que han resultado positivos ya se consideran protegidos?

Se hace un supuesto, con alguna validez, de que una persona que tenga en su suero o en su sangre alguna huella de que ha estado infectado, tendría ya defensas contra una infección. Sin embargo, esto hasta ahora no está ciento por ciento validado. Lo que sabemos es que el nivel de defensas de una persona a otra varía mucho. Hay quienes se infectan y no les quedan defensas, mientras que a otros sí. O cuánto tiempo les duran las defensas a los que les quedan. Se asume que quienes dan positivo tienen más defensas que los que dan negativo. De alguna manera, esto se está usando para indicar cuánta población todavía es susceptible, y un resultado de un 30 por ciento de personas que tiene la infección dice que aún la mayoría de habitantes de Cali estarían susceptibles. Y esto lo vemos hoy, con una transmisión aún muy alta.



Debemos seguir cuidándonos porque todavía tenemos una población muy susceptible y no sabemos cuánto dura la protección en quienes ya han tenido la infección. Igual con la vacuna, no sabemos cuánto tiempo durará.

La Facultad de Salud de Universidad del Valle realizó un foro multidisciplinar sobre el tema y usted fue una de las panelistas. Hablemos de su postura como epidemióloga respecto de la intervención de la pandemia con vacunas.

En relación con las vacunas, hay que reconocer la capacidad de investigación y desarrollo que hay en esa línea. Es absolutamente increíble, sin precedentes y debemos valorarlo, que en menos de un año ya tengamos procesos de implementación de vacunas en el mundo para un virus nuevo.



Como sociedad deberíamos estar orgullosos de esa capacidad que hay en investigación y desarrollo, de ver cómo la ciencia responde a los problemas. Esta es una lección aprendida para todos sobre la importancia de valorar la ciencia. Una lección para el país hacia el futuro es cómo la autonomía en investigación y desarrollo hace parte de la seguridad nacional.



Es necesario tener la capacidad de generar soluciones a problemas tan importantes como estos, problemas ambientales o tantos otros de seguridad a nivel mundial. No podemos esperar a que otros nos ofrezcan las soluciones sino mejorar las capacidades propias para ser seguros.

Las medidas de bioseguridad siguen siendo indispensables en el país. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Algunos países ya pusieron en marcha sus planes de vacunación, otros aún nos mantenemos expectantes. ¿Esa disparidad afecta la efectividad de estas intervenciones?

Personalmente, mi postura va en el sentido de que “no estamos seguros hasta que todos estemos seguros”. No podemos pensar en me voy a vacunar para estar bien yo, sino que este es un tema de salud pública.



Si primero se vacunan las personas en más riesgo, como trabajadores de la salud y adultos mayores, a nivel global el impacto internacional del covid-19 va a ser menor. Me cuesta trabajo ver cómo se vacunan unas personas en unos países que tienen muchas vacunas y en otros todavía no se las aplican a personas que están en más riesgo.



Herramientas multilaterales como el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra el covid-19, conocido como el Covax, de la Organización Mundial de la Salud, son ideales para armonizar, organizar y negociar el precio de las vacunas, porque aquí hay obviamente un incentivo económico. Necesitamos unirnos para que estos incentivos no predominen sobre las necesidades y la equidad y el acceso a estos bienes tecnológicos.

¿Son las vacunas una salida a esta crisis mundial que ya va a completar un año?

La vacuna no es una sola solución para este problema, pues no la hay. El asunto es muy complejo desde los puntos de vista biológico, científico, social y económico. Para resolver estas problemáticas no basta con una o dos inyecciones. Eso no es así de sencillo. En perspectiva, la vacuna es una solución más, como el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento, el quedarnos en casa.

Hay un problema en el discurso que se está manejando y en la comunicación que hace el énfasis solo en la vacuna, cuando esta debería ser solo una parte de un paquete de estrategia de prevención. Hay modelos que dicen que si se vacuna y se retiran las medidas de protección y otras intervenciones en salud pública, se continuará teniendo mortalidad hasta que se logre, en algunos escenarios, tener prácticamente a toda la población vacunada.



En el caso de mantener las medidas de prevención y las intervenciones en salud pública se logra tener un impacto de la vacuna pues se juntan varias intervenciones.



Tenemos que seguir adelante promoviendo acciones en salud pública hasta que conozcamos mejor cuánto dura la protección de la vacuna. Además, no hay suficientes vacunas, es imposible tener tantas no obstante todas las negociaciones que existen. No podemos presionar solo por vacuna, hay que presionar por toda una estrategia preventiva.

ERNESTO JOSÉ PIEDRAHÍTA

Especial para EL TIEMPO