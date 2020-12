‘Los jueces no deben dictaminar en prioridades de salud pública’

Ni la discusión generada por el fallo de tutela que revivió el resultado negativo de la prueba PCR como requisito para el ingreso al país de viajeros de vuelos internacionales, ni la noticia de la Corte Constitucional según la cual todos los servicios de salud que no estén expresamente excluidos deben ser entregados a los pacientes pasaron inadvertidas para la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).

En conversación con EL TIEMPO, Gustavo Morales, el director de este gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo, expresó su punto de vista sobre las implicaciones de la participación de los jueces en los temas de salud pública. El líder gremial reitera que no es enemigo de la tutela. “Los verdaderos enemigos de este mecanismo son los que abusan de ella”, dijo a este diario.

Lo hemos visto muy aguerrido con respecto al fallo que revivió la prueba PCR a los viajeros internacionales.

Es que es gravísimo lo que ocurrió. El juez no profirió un fallo; lo que hizo fue asestarle un golpe de Estado, al Ministerio de Salud, que es la autoridad sanitaria. La pregunta que muchos se están haciendo es pertinente: si los jueces consideran que tienen mejor criterio que la OMS o que las sociedades científicas, ¿entonces para qué tenemos instituciones de salud?

Pero podemos hacer la pregunta al revés: si existe el Ministerio de Salud, ¿para qué jueces de tutela?

Pues para que fallen cuando se violen las normas y se vulneren los derechos fundamentales. A ver, si un médico prescribe un tratamiento para equis patología y ese tratamiento está validado por la evidencia y está aprobado por la entidad regulatoria y no está excluido, según los criterios de la Ley Estatutaria, pues el paciente tiene derecho a recibirlo. Si no lo recibe, puede interponer una tutela, y el papel del juez ahí tiene todo el sentido si falla a favor del paciente.

Y, según usted, eso no ocurrió en el fallo que ordena la PCR a los viajeros internacionales…

Correcto. Digamos que acá el juez se arrogó el papel del médico y fue prescribiendo un tratamiento que no tiene evidencia. Mejor dicho, es como si el juez de tutela se pasara por la faja al médico, que para efectos de la comparación es el Ministerio, y, de paso, al Invima, que vendrían siendo la OPS y o las sociedades científicas. Hasta la Procuraduría tuvo que recordarle al juez que la autoridad sanitaria es el Ministerio, no él.

¿Pero hoy la prueba se exige a los viajeros o no?

Es entendible la confusión que se generó, pero lo cierto es que hoy la prueba no se les está exigiendo a los viajeros.

¿Y por qué decidió ahora poner el grito en el cielo?

No es cierto que apenas ahora lo hagamos. En otras oportunidades hemos denunciado los abusos que se hacen con la acción de tutela. Pero en este caso la cosa puede ser gravísima porque estamos en la peor crisis sanitaria del último siglo y nos toca pensar colectivamente.

¿Teme que el fallo siente un precedente?

Esa es nuestra mayor preocupación. En unos días va a comenzar la vacunación contra el covid. Como es imposible vacunar a todos al tiempo, será necesario priorizar a algunos grupos. Sería terrible que un avivato joven y sano interpusiera una tutela apelando a su derecho a la igualdad y le quitara el turno a un adulto mayor o a un médico que está en la primera línea de atención. Los jueces no son los llamados a dictaminar sobre las prioridades de la salud pública.

El gremio que usted dirige siempre ha parecido enemigo de la tutela…

Es enemigo de los abusos que se hacen con la tutela, no de la tutela, que definitivamente es uno de los mayores logros de la Constitución del 91. La gran mayoría de los jueces entienden su función y conocen sus límites. En estos días, los medios dieron cuenta de un fallo de tutela en el que un juez le negó un medicamento al hijo de una celebridad. El juez hizo la tarea y constató que esa droga no estaba autorizada por el Invima para ese uso específico. Pero el problema de algunas tutelas en este sector es que a veces parecen olvidar que existe la salud pública, que los recursos son para toda la población y que existen derechos colectivos. Si los derechos de un individuo están por encima de los derechos de toda la sociedad, entonces será imposible diseñar, por ejemplo, una estrategia de mitigación de la pandemia, que es un tema de salud pública.

Hablando de fallos judiciales que impactan al sistema, ¿qué opina Acemi sobre la reciente decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que al parecer establece que toda orden de un médico que no esté expresamente excluida por el Ministro de Salud se entiende incluida en el Plan de Beneficios que debe cubrir la famosa UPC?

Solo conocemos el comunicado, no el fallo, y eso de entrada plantea un problema gravísimo para los operadores del sistema, que en este momento saben que si autorizan un servicio que no está en el Plan de Beneficios y tampoco está excluido serán sancionados por la Contraloría, porque eso es desviación de recursos; y si no lo autorizan, se van para la cárcel por desacatar a la Corte. Con lo que se conoce, es claro que el que no debe estar pegando el ojo es el ministro de Hacienda, porque le va a tocar replantear todo el presupuesto de salud para cubrir todo lo que ordenen los médicos, así no esté en el Plan de Beneficios y así responda a los criterios de exclusión de la Ley Estatutaria.

¿Podría explicar un poco mejor?

Por ejemplo, la Ley Estatutaria dice que no se pueden pagar con recursos públicos los procedimientos realizados en el exterior. Pero al parecer la Corte está diciendo ahora que, si ese procedimiento no ha sido expresamente excluido por el ministro de Salud en una resolución, y ha sido ordenado por un médico, el sistema lo debe pagar. Es decir, deja en letra muerta los criterios objetivos de la Ley Estatutaria para determinar qué debe ser pagado con los recursos públicos del sistema y qué no.

¿Y por qué debe estar desvelado el Ministro de Hacienda?

Porque el actual presupuesto del sector salud está calculado para cubrir el Plan de Beneficios y otras tecnologías que, sin estar en el plan, responden a necesidades evidentes de salud de los colombianos. Pero ahora, según el fallo de la Corte, servicios sociales como el transporte y la alimentación de los pacientes, para poner solo dos ejemplos, tendrán que ser asumidos por el sistema de salud, cuando eso corresponde a otros sectores sociales o estatales, o incluso, cuando se puede, a los propios pacientes. Le tocará volver a la mesa de diseño.

Es como si, al final, hiciera un clásico llamado: “zapatero a tus zapatos”.

Algo así. El sistema de salud es una máquina compleja donde la afectación a una de sus piezas afecta todo su funcionamiento. Lo mejor para garantizar el derecho fundamental a la salud es dejar que las autoridades técnicas sanitarias hagan su trabajo, y que los jueces, al final, evalúen si el diseño de la maquinaria garantizó o no el derecho de todos, no el de los pocos privilegiados que tienen acceso a los despachos judiciales.

