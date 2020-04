Unos 926 municipios no tiene coronavirus y hay que protegerlos

En el país existen 926 municipios de -1102-, en los cuales no se ha registrado ningún caso de coronavirus y en los que viven unos 16 millones de personas y que de acuerdo con la Confederación de Secretarios de Salud Municipal (COSESAM), por sus características requieren máxima protección sanitaria, en la actual coyuntura.

El médico salubrista Julio Rincón, director de Cosesam, en diálogo con EL TIEMPO, manifestó que son en esencia municipios rurales y agrícolas, con frágiles economías básicas y una acumulada deuda social manifestada por inequidades que se han incrementado por la cuarentena obligatoria.



Según el directivo, la pandemia, ha desnudado las grandes falencias en la infraestructura pública de salud en estos lugares, al punto de que solo 20 de ellos cuentan con las condiciones para atender casos de covid-19, sin contar las limitaciones desde el punto de vista económico y social, que caracterizan a estos lugares. En estas condiciones, dice Rincón, es fácil inferir que de llegar el virus a estas localidades, se desataría una catástrofe sociosanitaria de marca mayor.



En tal sentido, Cosesam le acaba de enviar una carta al Ministro de Salud, para que desarrolle acciones específicas urgentes, para prevenir esta situación.

¿Cómo es la situación de la pandemia en los municipios del país?

​

Colombia tiene 1102 municipios, de ellos 926 no tienen casos y de los 166 con reportes, 76 cuentan con un solo registro.



¿Cuántas personas viven en esos municipios?

​

Aproximadamente 16,5 millones de personas, la tercera parte de los habitantes del país.



¿Cómo son las características de dichos municipios?

​

El 96 por ciento son de categoría 5 y 6; pequeños, de bajos ingresos. Ocho de cada 10 tienen menos de 25.mil habitantes y el 16 por ciento entre 25 mil y 50 mil, son de vocación agrícola y su comercio gira en torno a sus cosechas.



¿Cuál es la capacidad sanitaria de los mismos?

​

De la totalidad, 909 tienen hospitales de muy baja complejidad o centros de salud, 112 tienen hospitales de segundo nivel y en solo 20 hay estructuras de alta tecnología. En estas condiciones no se pueden atender casos por coronavirus.



¿Cómo funciona la cuarentena en estos municipios?

​

Las cabeceras municipales están confinadas, pero en el campo siguen cultivando como una de las excepciones, sin embargo, las cadenas de suministros están cerradas. Como es natural, las medidas son estrictas para los mayores de 60 años, pero esta situación está llegando a límites insostenibles, porque la mayoría de las comunidades no tienen ahorros y son económicamente informales, sin vínculos laborales, con excepción de los empleos públicos, lo que ya genera alteraciones de corte social, que empiezan a ser preocupantes.

En el campo la dinámica productiva se ha disminuido y a pesar de que pueden trabajar, las limitaciones económicas, empiezan a hacer mella, al punto de que han desaparecido rutas veredales, para sacar sus productos que muchas veces se pierden, por falta de mercado. En algunos municipios se ha promovido el trueque y esto es una estrategia interesante.



¿Qué se ha hecho para que a estos municipios no llegue el coronavirus?



En la mayoría de los municipios se han habilitado líneas de atención y se dispone de algunos recursos para descartar casos sospechosos y hacer seguimientos a domicilio. En la mayoría se hace control estricto a los viajeros y con voluntarios, se atienden algunos grupos de pacientes.



Como es natural, la disponibilidad y entrega de medicamentos se ha tornado difícil, en razón a que muchas EPS, prácticamente han dejado todo a cargo de los municipios. Por su puesto que cada uno de los municipios ha definido de manera particular la forma en que la gente puede circular para abastecerse.



¿Qué le proponen al ministro?

​

Le solicitamos que protejamos al máximo estos sitios, que se definan estrategias específicas, para tomar medidas de aislamiento selectivo y que estas aperturas que se están anunciando, no nos afecten, porque de llegar la covid-19 a estos sitios, al no tener con qué atender a los enfermos, se desataría una catástrofe gigantesca. Hay que entender que hay municipios que están a días enteros de un con capacidad para atender a sus pobladores.



¿No cree que al abrir el transporte municipal, a estos sitios empiece a llegar el virus?

​

Eso es preocupante, por eso insistimos en que hay que mirar cada región de manera específica. Es importante aumentar la capacidad de los municipios, para que las autoridades puedan realizar pruebas y testeos rápidos e identificar casos sospechosos y aislarlos rápidamente, antes de que afecten a sus familias y a los demás pobladores.

¿Qué estrategia plantean penando en el próximo 27 de abril, para que se pueda mover su economía, pero con protección?

​

Aquí no puede haber otra estrategia que mantener todos estos municipios libres de coronavirus. Hacia ellos, tiene que volcarse el país entero, con modelos sanitarios basados en “Atención Primaria”, fortaleciendo a las autoridades locales de salud, permitiendo la participación de la comunidad en general y desarrollando procesos que le permitan a la gente entender, que de la seguridad de ellos, depende la de todos. Esto tiene que hacerse de manera urgente, sin dejar de producir.



¿Es posible realizar cuarentenas por municipio con medidas locales muy definidas?

​

Si, es posible y aquí no se debió confundir a los municipios con las ciudades grandes y parar su economía. Y lo que no hicimos con estos municipios antes, debemos hacerlo ahora y para ello necesitamos pensarlo entre muchos. Desde Bogotá es difícil decidir para estos lugares.



Si se tienen en cuenta las secretarías de salud y las juntas de acción comunal, sobre como hacer control y seguimiento social al coronavirus, ellos posiblemente den mejores respuestas, que los sabios de las curvas y la epidemiología. La realidad local nos está superando.

UNIDAD DE SALUD