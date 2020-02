‘Tenemos que tratar la malnutrición de los pacientes con cáncer’

Compher es investigadora y académica, actualmente se desempeña como directora de los programas de Nutrición de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos). Además, lidera el Servicio de Apoyo de Nutrición Clínica del hospital universitario, reconocido por ser el equipo de nutrición más antiguo de Estados Unidos.

Hace poco estuvo en Colombia, invitada por la Universidad del Rosario y el Centro Latinoamericano de Nutrición (Celán), para la presentación del libro Nutrición aplicada en patologías crónicas, que contiene artículos sobre la importancia de la nutrición en los pacientes que sufren enfermedades crónicas como cáncer, VIH, falla cardiaca y diabetes, entre otras dolencias.



Habló acera de la malnutrición asociada con la enfermedad y el papel que juegan en la nutrición todos esos microorganismos que viven en cuerpo (la microbiota, como se le llama en el ámbito académico).

¿Cuándo se habla de malnutrición asociada con la enfermedad?

Es un tema complejo porque, en este caso, hay interacción entre la nutrición y la enfermedad, y al contrario. Los colegas utilizan el índice de masa corporal para tamizar si hay sobrepeso u obesidad, pero la malnutrición asociada con la enfermedad implica mirar toda una situación médica más compleja: cómo se está alimentando el paciente, si su organismo puede o no funcionar, si está débil y si la nutrición interfiere con el mal.

¿Qué enfermedades prioritarias se trabajan con este enfoque?

Trabajo con pacientes con enfermedad gastrointestinal grave, síndrome de intestino corto, enfermedad de Crohn o personas que han tenido torsiones intestinales. En este caso, los cirujanos deben eliminar una gran parte del intestino, y los pacientes tienen un riesgo más alto de desnutrición.

Habla con frecuencia del cáncer y la malnutrición...

Los pacientes con cáncer tienen alto riesgo de malnutrición. Por ejemplo, uno con un tumor en el esófago no puede comer porque la comida no pasa. Pero los cánceres, en sí mismos, causan un problema de inflamación y establecen una serie de señales que le indican al cuerpo que descomponga las proteínas y le quitan el apetito. Este es un fenómeno muy común, y si no tratamos la malnutrición de los pacientes con cáncer, no podrán tolerar la radioterapia o la quimioterapia y tendrán riesgo de morir más rápido.

Otro campo en el que usted es experta es la microbiota. ¿Qué es?

Es la comunidad de bacterias, hongos y microorganismos que residen en el organismo. Está en la piel, pero espacialmente en la vía digestiva. Para los microbios es un buen negocio vivir en los humanos. Encuentran un ambiente protegido y le llegan los alimentos. Los beneficios que obtenemos es que ayudan a digerir la fibra y la proteína y pueden producir algunas vitaminas. Pero uno más importante es que ayudan a desarrollar un sistema inmune normal para poder nosotros combatir la enfermedad.

¿La formación de la microbiota comienza desde que nacemos?

Sí. El primer contacto con esta se da durante el parto normal, cuando en bebé aspira el líquido amniótico. Luego continúa con la lactancia materna. Una vez la persona comienza a comer, los alimentos tienen influencia sobre la microbiota.

¿Qué diferencias hay entre la microbiota de omnívoros y veganos?

Aunque la microbiota de unos y otros es similar, hay cinco compuestos producidos por la microbiota, que llamamos metabolitos, que son producidos por los veganos y no por los omnívoros, probablemente porque no consumen suficientes frutas y verduras.

¿Hay ventajas en la dieta vegana?

Sí, los resultados tendieron a favorecer la dieta vegana, pero eso no significa que sea perfecta. La dieta vegana no tiene suficiente vitamina B12, ni hierro ni calcio.

¿El consumo de ultraprocesados afecta la microbiota?

No estamos seguros. Los ultraprocesados contienen muchos químicos. Los estudios muestran que estos compuestos reducen el espesor de la mucosa en el intestino.

¿Conocer la microbiota será importante para combatir la obesidad?

Esperamos que sí. Por ahora, la mayoría de los estudios son modelos en animales y no podrían trasladarse a humanos, pero muestran que la microbiota puede ser parte del problema de la obesidad.

