Los ejercicios más recomendados para perder peso

El entrenamiento aeróbico es la mejor forma de ejercicio para quemar grasa por encima del entrenamiento de resistencia y musculación, según un estudio de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Duke en Estados Unidos publicados en 'Journal of Applied Physiology'..



En la investigación compararon el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de resistencia y una combinación de ambos.



(Leer más: Así puede bajar de peso de forma efectiva sin acudir a dietas ‘milagrosas’).

Los investigadores analizaron a 234 adultos con sobrepeso u obesos, que fueron asignados aleatoriamente a uno de los tres grupos de entrenamiento: de resistencia (tres días a la semana de levantamiento de pesas, tres juegos por día, 8-12 repeticiones por serie), aeróbico (unas 12 millas por semana) y una combinación de ambos (tres días a la semana, tres por día, 8-12 repeticiones por serie para el entrenamiento de resistencia y unas 12 millas por semana de ejercicio aeróbico).



Las sesiones de ejercicio fueron supervisadas con el fin de medir con precisión la adherencia entre los participantes, por lo que sólo 119 personas completaron el estudio, cuyos datos completos de la composición corporal se analizaron para determinar la eficacia de cada régimen de ejercicio.



Los grupos asignados a entrenamiento aeróbico y la combinación de ambos perdieron más peso que los que hicieron sólo ejercicios de musculación, que en realidad aumentaron de peso debido a un aumento en la masa corporal magra.



​(Siga leyendo: La dieta keto, otra moda sin respaldo médico).

(Le puede interesar: ¿El huevo tiene más beneficios con yema?).



El ejercicio aeróbico también era un método más eficaz para perder grasa corporal. De hecho, el grupo de ejercicio aeróbico dedicó un promedio de 133 minutos por semana de entrenamiento para perder peso, mientras que el grupo de entrenamiento de musculación tuvo que hacer ejercicio durante 180 minutos a la semana sin pérdida de peso.



El grupo de ejercicio combinado, que requiere el doble de tiempo de compromiso, siempre obtuvo un resultado mixto, ya que el entrenamiento ayudó a los participantes a perder peso y masa grasa, pero no redujo significativamente la masa corporal ni la masa grasa en el entrenamiento aeróbico. Este grupo tuvo la mayor disminución en la circunferencia de la cintura, lo que puede atribuirse a la cantidad de tiempo dedicada al ejercicio.

(Además: Las inhumanas rutinas de La Roca, CR7 y otras estrellas para estar en forma).



"Tal vez sea hora de reconsiderar la sabiduría convencional de que el entrenamiento de la fuerza por sí sola puede inducir cambios en la masa corporal o la masa grasa debido a un aumento en el metabolismo, ya que nuestro estudio no encontró ningún cambio", afirmó Leslie H. Willis, del Duke Medicine y una de los autores.



"Nuestro estudio sugiere que el ejercicio aeróbico es la mejor opción para la reducción de la masa grasa y la masa corporal. No es que el entrenamiento de resistencia no sea bueno, es sólo que no es muy bueno en la quema de grasa", añadió Cris A. Slentz, PhD, fisiólogo del ejercicio en Duke y coautor del estudio.

(Lea también: ‘Confundir el hambre con la falta de sueño también engorda’).

Más noticias:

¿Qué cosas no se deben hacer al amamantar a su bebé?

Descubra los beneficios de tomar agua con limón

Conozca los beneficios del té verde para el cuerpo

Tendencias EL TIEMPO

* Información de EUROPA PRESS