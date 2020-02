‘¡No busquemos excusas para adoptar hábitos saludables!’

“No pongamos la edad como una excusa para comenzar a hacer ejercicio y para tener una alimentación balanceada y saludable. La edad es solo un número y en cualquier momento que empieces estará bien”. De esta manera, José Fernández, reconocido como el entrenador de las estrellas, reta a hacer cambios de vida.



Y habla desde su propia experiencia: “Fui un niño obeso y con muchos problemas de salud. Hoy, a los 44 años, y cuando nadie piensa que tengo esa edad, me siento muy orgulloso de mí y con mucha más autoestima”, aclara este puertorriqueño que ha asesorado a figuras como los cantantes Maluma, Luis Fonsi, Juanes, Nicky Jam, entre otros.

A Fernández, certificado como nutricionista del deporte por la International Fitness Association y entrenador personal de la National Strength and Conditioning Association y la International Sports Sciences Association, lo que más lo motiva para continuar con su empeño de seguir buenos hábitos de salud, confiesa, es cuando escucha a su médico personal confirmarle en sus chequeos de rutina: ‘José, tus órganos están como si tuvieras 20 años’. Verse y sentirse joven es uno de los beneficios que más promueve Fernández, padre de dos hijos, de 25 y 21 años, y quien asegura que no se cambia por nadie porque puede salir con ellos a correr, ejercitarse y hacer otras actividades.



Con más de 19 años de experiencia en el mundo ‘fitness’ y la creación de una línea de ropa deportiva y otra de condimentos sin sodio, Fernández es conocido por diseñarles un plan de acompañamiento diario a las figuras con las que trabaja para ayudarles a hacer cambios en sus hábitos, que incluyen desde programas de ejercicios hasta prepararles sus comidas, con lo que les demuestra que no hay alimento malo sino mal preparado o consumido en una cantidad exagerada. Así lo acaba de hacer durante dos semanas con las ‘youtubers’ colombianas Calle y Poché (Daniela Calle y María José).



EL TIEMPO le preguntó al entrenador por los errores más comunes a la hora de buscar una óptima condición física.



¿Qué estamos haciendo mal?



Estamos acostumbrados a agregarles mucha sal a las comidas. Una de las claves más importantes es disminuir el consumo de sodio. Nosotros necesitamos de 1.500 a 1.800 miligramos de sodio, entonces se podría quitar la sal porque si sumamos la cantidad que de esta contienen los alimentos que consumimos en nuestro diario vivir, veríamos que se cumpliría con los requerimientos de sodio diario. Su exceso significará más adelante problemas de presión alta, retención de líquidos, celulitis, etc.



¿Qué sucede si se pasa por alto el desayuno?



Es otra de las creencias erróneas. Uno tiene 30 minutos para activar su sistema metabólico tras levantarse y no debe pasar por alto la primera comida del día. En Colombia se hacen los desayunos más ricos y saludables que he visto, por ejemplo, preparan claras de huevo como si fueran a hacer huevos pericos, con tomate y cebolla, y las sirven con una arepa. Se consume entonces proteína y carbohidratos.



Usted también habla del mal hábito de no hidratarnos adecuadamente…



Se piensa que si tomamos agua se retienen líquidos, y no es cierto. El sodio que consumimos con los alimentos es lo que provoca eso. Por eso, la primera opción es bajarle al consumo de sal y usar otros alimentos o hierbas naturales para condimentar y darles sabor a las comidas, como cebolla, ajo, cilantro, perejil, romero, eneldo o limón. Y tomar un vaso de agua antes de las comidas ayuda al proceso digestivo, da saciedad y disminuye la ansiedad de comer más de lo debido.

El entrenador puertorriqueño ha trabajado con famosos como Maluma, Luis Fonsi, Juanes, Nicky Jam y, recientemente, con las ‘youtubers’ Calle y Poché, entre muchos otros. Foto: Cortesía José Fernández

¿Qué les dice a quienes hacen las dietas que los famosos publican en sus redes sociales?



Que están locos, están jugando con su salud. A mí alguna vez me pidieron en entrevistas que les diera la dieta de ‘Felices los cuatro’ porque he asesorado a Maluma, pero me parece irrespetuoso porque los procesos de entrenamiento y de nutrición son personalizados. Hay dietas que se ponen de moda y no debe ser así. Seguirlas es una locura. Nunca hagan una dieta que recomiende algún famoso, lo mejor es acudir a un profesional de la salud, que los revise y, basado en como esté cada quien, le pueda sugerir el tratamiento indicado.



Para lograr un peso saludable, ¿qué tanto influyen la nutrición y el ejercicio?



Para mí, 90 por ciento la nutrición y 10 por ciento el ejercicio. Y por eso mismo fallamos en el propósito de tener un peso saludable, porque nos enfocamos solo en el 10 por ciento y nos la pasamos de dieta en dieta.



¿Por qué se tiende a satanizar los carbohidratos en el control de peso?



Ustedes nunca van a encontrar a un entrenador que no consuma carbohidratos. Jamás, porque sabe que los necesita para tener energía y para crear masa muscular junto con las proteínas. Estos son importantes y no se pueden suprimir de la alimentación. Cada persona es diferente y hay que observar los requerimientos nutricionales de forma individualizada.

¿Qué tan recomendable es entrenar a diario?



Ejercitarse es bueno, se necesita para fortalecer el sistema cardiovascular, crear masa muscular, bajar los porcentajes de grasa y mejorar la condición física. A mis clientes les recomiendo hacerlo tres veces por semana, entre 30 y 45 minutos, pero relajados, sin estresarse si un día no pudieron hacerlo. Lo que quiero es que se motiven y creen conciencia respecto a cómo se alimentan y que preparen sus propias comidas. Es aquí donde está el cambio. Y, por supuesto, a que dejen el sedentarismo.



Recomendación a quienes comienzan a ejercitarse para que no desistan en sus objetivos…



¿Saben cuál es el problema? Queremos trabajar con un entrenador que durante una hora intensa nos saque el jugo, luego quedamos adoloridos y nunca volvemos al gimnasio. La clave es empezar poco a poco, con actividad física de 15 a 20 minutos y cada dos o tres días.



¿Qué opina de esa ‘tendencia’ de tomar jugos ‘detox’ y sin consultar previamente a un experto en nutrición?



Es lo peor para el cuerpo. Uno no puede dejar de comer para consumir un jugo o batido por cinco o siete días. No hay ningún estudio que diga que se deban tomar estas bebidas y sin una alimentación adecuada por tantos días para limpiar el organismo. Eso es mentira. Yo he visto que también les añaden un montón de azúcar, entonces, ¿cómo se va a desintoxicar el cuerpo si se tiene 30 gramos de azúcar en cada bebida y la consume cinco veces al día, durante cinco días? Están dejando de alimentarse saludable para consumir azúcar.



Uno de los peores errores al comenzar un proceso de control de peso…



¡Por favor, no se comparen! Cada persona es diferente. La diabética no puede consumir lo mismo que quien sufre de presión alta. Tengo clientes delgados con porcentajes de grasa altos y que viven enfermos comparados con otros que tienen sobrepeso y, por ejemplo, en mi primera fase de entrenamiento, que es de 8 semanas, hay quienes han perdido 8 kilos y otros 16 kilos. Todos somos diferentes.



FLOR NADYNE MILLÁN

Especial para EL TIEMPO