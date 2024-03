‘Entes territoriales no fuimos llamados a construcción de la reforma de la salud’

No son pocas las voces que han dicho que no han sido escuchadas durante la construcción de la reforma de la salud, que actualmente pasa un momento crítico en el Congreso. Tan solo por nombrar algunos, los pacientes y algunas asociaciones médicas han insistido en que sus comentarios no han sido tomados en cuenta para construir el proyecto. Ahora es una reconocida exfuncionaria del sector salud la que ha señalado que los entes territoriales tampoco fueron invitados a la construcción del proyecto.

Las declaraciones surgieron en medio del foro ‘Futuros impactos de la reforma de la salud en los entes territoriales’, organizado este lunes por la Universidad de la Sabana en conjunto con Acemi y EL TIEMPO. El encuentro tenía como objetivo conocer el impacto que esta iniciativa tiene para las regiones.

En el encuentro hubo varias charlas y discusiones, entre ellas un panel en el que participaron Alma Solano, exsecretaria Distrital de Salud de Barranquilla y exsecretaria Departamental de Salud del Atlántico; Luis Gonzalo Morales, exsecretario de Salud de Bogotá; y Erwin Hernando Hernández Rincón médico y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana; con la moderación del director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana (Govlab) Ómar Oróstegui.

En ese sentido, la exsecretaria Solano quien ha estado liderando cargos de salud en entes territoriales por al menos una década y quien fue funcionaria hasta el año pasado, fue quien aseguró que las gobernaciones y alcaldías no fueron invitadas a la construcción de la reforma, sino que solo “se les socializó” el proyecto.

Asistentes al foro ‘Futuros impactos de la reforma de la salud en los entes territoriales’. Foto:Universidad de la Sabana Compartir

“Los entes territoriales no fuimos llamados a la construcción de la reforma de la salud. Ese proceso fue una especie de socialización”, resaltó Solano. Bajo el concepto de la experta, es mejor hacer una nueva reforma de la salud, pues el actual proyecto ha sido ampliamente cuestionado por distintos actores lo que implica que se requiere un mayor consenso en el texto.

En el mismo panel, el exsecretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, aseguró que para la capital, dado el funcionamiento jurídico administrativo del Distrito Capital, “la reforma genera una enorme incertidumbre sobre lo que es el funcionamiento del sistema de salud”.

El exsecretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, durante el foro ‘Futuros impactos de la reforma de la salud en los entes territoriales’ organizado hoy por la Universidad de la Sabana. Foto:Universidad de la Sabana Compartir

Bajo el concepto de Morales, el proyecto de reforma amenaza lo que se ha construido en Bogotá y podría llevar, por ejemplo, al cierre de la EPS distrital dado lo que se plantea en el texto. “La reforma es una enorme amenaza para la prestación del servicio de salud en Bogotá”, enfatizó Morales.

En ese sentido, el médico y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, Erwin Hernández, señaló que aunque se han hecho muchos debates, paneles y discusiones de la reforma de la salud, el Gobierno no ha llevado al texto las recomendaciones que los expertos han hecho.

Esa realidad, según Hernández, lleva a que exista hoy un texto que no tiene visión pluralista y que genera reticencias y dudas para expertos e investigadores. “Esta reforma ha sido discutida por centros de pensamiento, entidades territoriales, pero no para conciliar el texto de la reforma. Desconoce la mirada de pluralista”, resaltó Hernández.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET