Para que el cerebro fuera relacionado con la muerte, la humanidad tuvo que atravesar por varios siglos tanto que Arthur Earl Walker, describe en su libro ‘Cerebral death’ que en la historia humana no ha existido un aspecto que haya resistido más los embates derivados de los cambios y las civilizaciones, que el concepto mismo de la muerte.



Los relatos dejan entrever que los primitivos, según afirma el neurocirujano argentino Elsio Bocchiardo, en su artículo La Década del Cerebro (1990-2000) y la muerte cerebral, no entendían con objetividad el fenómeno de la muerte y para ellos los muertos seguían viviendo en sus tumbas con una nueva forma de vida que mantenía sin modificar las necesidades y costumbres, lo que exigía que se enterraran con utensilios domésticos, armas y hasta alimentos.



En el Valle del Nilo, relata Bocchiardo, se encontraron manuscritos de la primera dinastía egipcia –calendada 4000 años a.C- cuyos fragmentos recopilados se conocen en la actualidad como El libro de la muerte. En los mismos, la muerte se asociaba con la respiración al punto que por mucho tiempo en las civilizaciones antiguas, las palabras respiración y alma eran similares.



Pasaron algunos siglos para que Maimónides, médico hebreo de la época medieval, sugiriera el uso de una pluma con filamentos sensibles que se ubicaba bajo las fosas nasales y con su quietud podía ayudar a diagnosticar la muerte. Por supuesto que los contextos religiosos han sido los más extendidos para extender la muerte. Por ejemplo, en el cristianismo de nuestro origen hasta la actualidad este se relaciona con la salida del alma del cuerpo que no es otra cosa que expirar.



No está por demás decir que la primera definición de la muerte se le atribuye a Hipócrates por allá en el siglo V a.C, quien sugirió el término facies hipocrática al describir las modificaciones de la cara cercana a la muerte en su libro De Morbis.



Tiempo después, Aristóteles, Herófilo y Galeno, se adelantaron al descubrimiento de la circulación y, consecuentemente, relacionaron la muerte con fallas en este sistema. Como es sabido, la edad media atrasó la evolución creciente del conocimiento por las posiciones conservadoras de la iglesia que se ahondaron con la inquisición que terminó por prohibir todos los estudios del interior del cuerpo humano, lo que redundó en un afianzamiento de los conceptos de alma presente y ausencia de ella en los decesos.



De ahí que hubo que esperar hasta el siglo XVII cuando William Harvey describió el movimiento del corazón en la sangre de los animales y con eso el concepto de que el corazón era el órgano más importante del cuerpo, lo que terminó por relacionar la muerte con el cese de los latidos cardiacos.



A todo lo anterior lo rondaba el temor de ser enterrado aún moribundo, lo que exigió el desarrollo de algunas ideas como las de cuerdas dentro de los féretros que se conectaban con campanas que sonaban en caso de que la persona, después de haber sido sepultada en alguna bóveda se moviera.



Era tal la incertidumbre ante el diagnóstico de la muerte que en 1740, el médico Jean-Jacques Winslow, propusiera en una tesis que la “putrefacción” era la única prueba segura de una defunción, lo que obligó a algunos gobiernos a definir un lapso de 24 horas luego de presentarse un deceso para poderlo sepultar, con lo que surgió la “velación” que se realizaba durante este periodo. De hecho, en Alemania e Italia, surgieron las llamadas cámaras mortuorias de espera donde se ubicaba al presunto muerto hasta que aparecían los signos evidentes signos cadavéricos que ratificaban el deceso.



Todo esto marcó una época que frente a la muerte la verdad no es tan distante, en razón a que la primera definición científica de este fenómeno data apenas del siglo XIX cuando el médico francés Xavier Bichat, afirmó que la muerte se produce con la detención funcional del sistema nervioso, de la circulación, de la respiración y de la temperatura corporal, con lo que se vinculó por primera vez las funciones encefálicas con la muerte.



Ya con el advenimiento del fonendoscopio (inventado por René Laennec), los profesionales empezaron a diagnosticar con más confianza la muerte ante la ausencia de ruidos en la auscultación cardiaca, sin duda una buena guía pero no absoluta.

Fue a mediados del Siglo XX que el concepto de muerte dejó de ser el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias para darle paso a elementos mucho más funcionales dependientes del sistema nervioso central.

La muerte en tiempos modernos

“Antes de la segunda mitad del siglo pasado no existían problemas para definir la muerte puesto que ella se presentaba en una única forma: el cese de todas las funciones vitales”, dice el neurólogo Gabriel Centenaro en su artículo Guía para el diagnóstico de muerte encefálica.

Según el especialista hasta entonces esto era fácil de identificar, sin embargo, a finales de la década de los 50’ algunos estudios de pacientes con daño cerebral masivo y silencio en sus electroencefalogramas que continuaban “vivos” a expensas de la ventilación mecánica y que después demostraron muerte cerebral total en sus autopsias. Para entonces, según Centenaro, esto se denominó estado de coma “dépassé” que en francés significaría “más allá del coma”, pero que por estos lados del mundo se interpretó como “coma irreversible”.



Esto generó inquietudes que fueron aumentando a medida que se demostraban más casos y, por allá en 1968 un comité de la facultad de medicina de Harvard constituido por 10 médicos, un abogado, un teólogo y un historiador dieron a conocer los primeros criterios para la determinación de la muerte basados en “un total y permanente daño encefálico”, lo que permitió que desde entonces se acuñara el concepto de “muerte cerebral”.



Lo cierto, según el neurólogo colombiano, es mejor utilizar el término “muerte encefálica” en razón a que este describe de manera más exacta lo que se quiere expresar dado que la palabra Cerebral hace referencia a los hemisferios de este órgano mientras que el encéfalo incluye, además, el tallo y el cerebelo en el cual residen también algunas funciones vitales. Desde entonces, agrega el artículo, se han realizado numerosas investigaciones sobre muerte encefálica que han consolidado este concepto.



En Colombia en 1989 se emitió el primer decreto ley que referenciaba la muerte encefálica que contenía también criterios para la donación de órganos el cual ha sido modificado y actualizado en varias oportunidades hasta el tiempo el presente.

