De acuerdo con el boletín epidemiológico n.° 31 del Instituto Nacional de Salud, que recoge datos hasta el 5 de agosto, se han registrado 328 muertes probables por infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de cinco años, lo que arroja una tasa de mortalidad por IRA de 3,35 casos por cada 100.000 menores de cinco años. Para la misma semana epidemiológica en 2022, la tasa de mortalidad por IRA fue de 6,29 casos.



Esta diferencia de 2,94 puntos posiblemente se debe a que hubo más casos de covid. "El covid es una infección respiratoria aguda, así que, al haber más casos de covid, también hay más casos de IRA", comenta la doctora Sandra Muñoz, epidemióloga de Coomeva Medicina Prepagada.



Hasta inicios de agosto, Guainía (28,71), La Guajira (21,72), Amazonas (20,98), Chocó (19,05) y Vaupés (15,57) han sido los cinco departamentos con las tasas de mortalidad por IRA más altas por cada 100.000 menores de cinco años.



En comparación con la misma semana epidemiológica en 2022, las tasas de mortalidad por IRA en 2023 son similares o han disminuido en este grupo etario, excepto en Buenaventura, Quindío, Magdalena y Boyacá, departamentos donde las tasas han aumentado más de dos puntos. El caso más grave está en Buenaventura, que registró un incremento de 5,64 puntos.

El otro 10 % de las IRA son bacterianas. En este caso, los síntomas son más intensos y se requiere consultar al médico para determinar el tratamiento adecuado. Foto: iStock

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las IRA son la principal causa de morbilidad y mortalidad por enfermedad infecciosa en el mundo. En Colombia, son la quinta causa de mortalidad en población general y la tercera en menores de cinco años. Estas infecciones atacan tanto el aparato respiratorio alto (nariz, boca, faringe y laringe) como el bajo (tráquea, bronquios y pulmones).



Respecto a su origen, "el 90 % de las IRA son virales y sus síntomas más frecuentes son fiebre súbita, fatiga, tos, dolor de cabeza y dolor muscular. Si el paciente tiene los cuidados adecuados, en menos de una semana se puede recuperar. El otro 10 % de las IRA son bacterianas. En este caso, los síntomas son más intensos y se requiere consultar al médico para determinar el tratamiento adecuado", explica Muñoz.



Si el paciente experimenta fiebre persistente, dificultad al respirar o cambios en el estado de consciencia, debe ir a urgencias cuanto antes y no automedicarse.



"Si el paciente toma antibióticos y la IRA es viral, aparte de que el medicamento no le va a hacer ningún efecto, se va a crear una resistencia bacteriana en el cuerpo que podría causarle problemas a futuro", afirma la especialista de Coomeva Medicina Prepagada.



Otras recomendaciones para lograr una pronta mejoría son permanecer en casa, hidratarse constantemente, usar gotas o sprays nasales de solución salina para aliviar la congestión nasal, proteger rostro y cuello para evitar cambios bruscos de temperatura y no tener contacto con personas fumadoras.



Usar tapabocas, cubrir nariz y boca al toser o estornudar y evitar el contacto con otros son medidas que evitan la transmisión de IRA, pues el contagio se da a través de las gotas de saliva que expulsa la persona contagiada y quedan suspendidas en el aire o sobre alguna superficie.



Estas infecciones afectan a todos por igual, pero niños, adultos mayores de 60 años, mujeres gestantes y personas con el sistema inmunológico comprometido tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones.



Mantener un protocolo de higiene personal y limpieza de las superficies es fundamental para evitar el contagio. "Tan solo el lavado de manos con agua y jabón evita el 50 % de infecciones respiratorias e incluso las diarreas", concluye Muñoz.

Niños, adultos mayores de 60 años, mujeres gestantes y personas con el sistema inmunológico comprometido tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones. Foto: iStock

Hábitos que fortalecen el sistema inmune

Dieta equilibrada: Consumir una variedad de frutas y verduras ricas en antioxidantes, vitaminas y minerales, como vitamina C (presente en cítricos, kiwi y fresas), vitamina A (en zanahorias y espinacas) y zinc (en frutos secos y legumbres).

Hidratación: Beber suficiente agua es esencial para mantener el cuerpo bien hidratado, lo que beneficia al sistema inmunológico.

Descanso adecuado: Dormir de 7 a 9 horas por noche es esencial, ya que el sueño contribuye a la recuperación y reparación del sistema inmunológico.

Actividad física regular: El ejercicio moderado puede aumentar la producción de células inmunológicas y mejorar la salud en general. Se recomienda al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana.

Reducción del estrés: Practicar técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el yoga o la respiración profunda, puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico al reducir el estrés prolongado.

Lavar las manos: Lavarse las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos es fundamental para evitar la propagación de gérmenes.

Vacunas: Mantener las vacunas al día, incluida la vacuna contra la gripe estacional, puede fortalecer la inmunidad y proteger contra enfermedades.

Evitar el tabaco y el exceso de alcohol: El tabaco y el consumo excesivo de alcohol pueden debilitar el sistema inmunológico. Es importante evitar fumar y limitar la ingesta de alcohol.

Mantener un peso saludable: mantener un peso adecuado puede contribuir a un sistema inmunológico más fuerte.

Socialización y relaciones: Mantener relaciones sociales y emocionales saludables puede tener un impacto positivo en el bienestar emocional, lo que, a su vez, puede fortalecer el sistema inmunológico.

D. Vanessa Ortiz

