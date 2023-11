Enfermedades por el Fenómeno de El Niño: ¿cómo diferenciar alergias y resfriados?

Según el Ideam, se espera que el Fenómeno de El Niño inicie en noviembre y continúe hasta mayo del próximo año, siendo los meses de diciembre y enero los de mayor intensidad.



Este cambio en las condiciones climáticas puede generar riesgos para la salud debido al aumento de los alérgenos presentes en el aire y la posibilidad de desarrollar alergias estacionales al polvo y a la polución, incluso en personas que previamente no presentaban síntomas alérgicos.



(Siga leyendo: Es latino, se enfermó de una ‘gripe’ y días después perdió las manos y pies)

“Se estima que aproximadamente el 22 % de los colombianos padecen rinitis alérgica, una condición que se ve agravada por las condiciones en el entorno. El cambio climático, el incremento de la temperatura y otros factores ambientales intensificados por el Fenómeno de El Niño alteran la calidad del aire, provocando aumento de alergias en la población. Por ello, es importante que las personas aprendan a distinguir entre los síntomas de una alergia y los de un resfriado común para encontrar la mejor forma de estar preparados”, asegura la doctora Diana Parrado.

Facebook Twitter Linkedin

Las alergias presentan una congestión clara y acuosa, mientras que el resfriado común tiende a producir una congestión más espesa. Foto: 123rf

Distinguir entre una alergia y un resfriado común es crucial para prevenir problemas de salud. Por un lado, las alergias mal diagnosticadas pueden exponer a las personas continuamente a los alérgenos que las producen, empeorando los síntomas y llevando a complicaciones a largo plazo, como asma.



Por otro lado, el uso innecesario de medicamentos para el resfriado puede causar efectos secundarios no deseados, así como un tratamiento inadecuado que prolonga el malestar y afecta la calidad de vida.



Estos son algunos de los síntomas que facilitan diferenciarlos:



• Congestión nasal: las alergias presentan una congestión clara y acuosa, mientras que el resfriado común tiende a producir una congestión más espesa y de color amarillo o verdoso.



• Estornudos: estos son más frecuentes y explosivos en las alergias, en tanto el cuerpo intenta expulsar rápidamente los alergenos, mientras en el resfriado común son una reacción natural a la irritación causada por el virus, siendo menos frecuentes.



• Picazón en la garganta y la nariz: es común en las alergias, especialmente en la garganta y los ojos debido a la histamina liberada en respuesta a los alérgenos, mientras que es menos contundente en el resfriado común y rara vez afecta los ojos.



• Fiebre: no suele estar presente en las alergias, pero puede presentarse en el resfriado como síntoma típico de las infecciones virales.



(Le puede interesar: La OPS alerta de un aumento de la gripe en América unido a ola de covid)



• Dolor de garganta: generalmente no se asocia con alergias, en tanto es manifestación de infección en las células de la garganta, que se presenta durante el resfriado.



• Fatiga o malestar general: se genere como respuesta inmunológica del cuerpo en las personas con resfriado, mientras que las alergias implican una respuesta inmunológica más localizada.

¿Cómo estar mejor preparados?

Las personas suelen recurrir a antigripales para tratar los síntomas leves de la alergia por falta de información y el alivio que brindan en muchos de los casos.



Sin embargo, según Parrado, es importante reconocer que los antihistamínicos tienen una acción focalizada sobre la causa principal de las reacciones alérgicas: la histamina y aunque algunos medicamentos para el resfriado contienen este componente, su enfoque está en aliviar los síntomas de la infección viral por medio de su forma de acción de primera generación, causando sueño y un estado mental potencialmente obnubilado que puede limitar las actividades del día a día de los usuarios.



(Lea también: Estas enfermedades pueden surgir por la temporada de lluvias)



En comparativa, los medicamentos antialérgicos modernos son altamente efectivos para aliviar síntomas como la congestión nasal, los estornudos, la picazón e incluso la urticaria, derivados de alergenos como el polvo, los cambios en el ambiente y/o el polen, exacerbados por el fenómeno del Niño, y a su vez no afectan el estado de vigilia ni comprometen la habilidad mental de las personas.



Es por esto que generan menos efectos secundarios y suelen tener un impacto reducido en el rendimiento laboral, escolar, la conducción de vehículos y otras actividades diarias, ya que la mayoría de ellos no causan somnolencia y proporcionan un alivio más prolongado.

Más noticias