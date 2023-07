Son varias las enfermedades oftalmológicas que pueden dejar ciego a una persona, entre ellas, el glaucoma, la retinopatía y la endoftalmitis, una infección menos conocida, pero igual de riesgosa. Todas son patologías que deben ser atendidas como urgencias médicas y que, por supuesto, requieren campañas de información y prevención.



Endoftalmitis

La condición de infección de los tejidos o líquidos que hay dentro del globo ocular, conocida como endoftalmitis, que se debe tratar de forma prioritaria para evitar que el paciente pierda la visión.



Existen varias causas que la originan, principalmente se presentan por factores exógenos como las bacterias u hongos que ingresan al ojo después de una operación, una inyección en el globo ocular o una lesión ocular.



Las heridas punzantes en el ojo son la causa más probable de endoftalmitis. “Además, se puede presentar como una rara complicación de una cirugía de cataratas, pero no es que ocurra en todas las cirugías de cataratas” advierte la optómetra Myriam Herrera Gámez del Instituto Nacional para Ciegos, INCI.



Según la especialista los síntomas pueden incluir dolor ocular que empeora después de una operación, una inyección o una lesión ocular; enrojecimiento de los ojos; pus o secreción blanca o amarilla de los ojos; párpados hinchados o caídos y visión borrosa, disminuida o nula.



El daño suele ser mayor cuando se mira la pantalla a oscuras. Foto: iStock

Lo más importante en estos casos es la observación del equipo médico tras una cirugía o en atención primaria si el paciente llega con los síntomas. Si el médico sospecha que tiene una infección se realizan unas pruebas de confirmación.



El tratamiento consiste “en una inyección de antibióticos o antifúngicos en el ojo. También se le puede administrar un esteroide para reducir la hinchazón y en casos más graves otros procedimientos farmacológicos y quirúrgicos”, señala la optómetra Herrera Gámez.



Por otro lado, para la prevención de la endoftalmitis se recomienda usar gafas protectoras al realizar tareas domésticas que puedan dañar el ojo. Esto incluye cosas como cortar el pasto y serruchar madera.



Asimismo, utilizar gafas y un equipo de seguridad apropiados durante los deportes de contacto. También es importante seguir las instrucciones del médico para el cuidado en el hogar después de una operación o una inyección de carácter ocular. Por ejemplo, lavarse las manos antes de ponerse gotas en los ojos y no dejar que el frasco de las gotas para los ojos toque el ojo, ya que puede contaminar el gotero.



Retinopatía

La Asociación Colombiana de Diabetes y el Instituto Nacional para Ciegos -INCI, han unido esfuerzos hace varios años para adelantar campañas de prevención de la pérdida de la visión, por la retinopatía, una de las mayores complicaciones causadas por el inadecuado manejo de la diabetes.



Esta enfermedad es progresiva, asintomática y afecta la retina, que es el tejido sensible a la luz, situado en la parte posterior del ojo, la cual convierte las imágenes en impulsos nerviosos y las envía al cerebro.



Cuando no se controla adecuadamente la diabetes, se comienzan a dañar los pequeños vasos sanguíneos de la retina lo que impide que reciban sangre; entonces inicia el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos los cuales son muy frágiles con paredes delgadas, que pueden gotear sangre en el centro del ojo causando pérdida parcial de la visión o ceguera.



Por tanto, la progresión de la retinopatía diabética depende de factores como el tiempo de evolución de la diabetes y el inadecuado manejo de la enfermedad.

Los hábitos saludables pueden ser los que eviten que la retinopatía se desencadene, una vez llegue el diagnóstico de la diabetes. Foto: iStock

La retinopatía frecuentemente no presenta señales tempranas, pero con el progreso de la enfermedad puede presentarse visión variable, nublada, distorsionada, con la sensación de ver manchas oscuras que “flotan”, alteración en los colores y pérdida progresiva de visión que puede avanzar hacia la ceguera, explica el oftalmólogo Juan Camilo Sánchez de Asodiabetes.



Un diagnóstico adecuado se debe realizar a través de un examen ocular para buscar si la retina esta desprendida, hinchada o si existe sangrado y/o anormalidades en los vasos sanguíneos según el oftalmólogo consultado.



Un promedio de 90 personas al mes llega a Asodiabetes para practicarse un examen que permite el diagnóstico de la retinopatía. La mejor forma de descartar cualquier problema visual es visitando al oftalmólogo, quien se encargará de realizar los exámenes pertinentes.



Sin embargo, al tratarse de una patología desencadenada por otra enfermedad de base como la diabetes, es importante que la persona con la enfermedad tenga una cultura de prevención y controles periódicos con el médico tratante, quién lo remitirá a especialista en ojos.



Teniendo en cuenta que la disminución o pérdida de la visión a consecuencia de la diabetes es prevenible, y aunque en las primeras fases existen varios tipos de tratamiento con láser y quirúrgico, los expertos del Instituto Nacional para Ciegos, INCI y Asodiabetes recomiendan el control de los niveles de glucemia, llevar una alimentación saludable, evitar el sedentarismo, controlar los niveles de colesterol y la tensión arterial, recibir educación en diabetes, practicarse un examen de fotografía de fondo de ojo una vez al año y visitar al oftalmólogo para una detección temprana y un adecuado seguimiento.



Glaucoma

El glaucoma es una patología directamente relacionada con la presión en los ojos, muy común en las personas con diabetes; por fortuna, existen muchas medidas de prevención, la más importante es la visita con el médico oftalmólogo mínimo una vez al año.



Esta es una afección que se desarrolla cuando la presión en el ojo aumenta gradualmente y daña el nervio óptico, encargado de enviar todo lo que la persona observa al cerebro, generando la capacidad de ver.



Al principio, el glaucoma no presenta síntomas, esa es la razón por la que la mitad de las personas que lo padecen ni siquiera saben que lo tienen. La única forma de saber si se tiene glaucoma es tener controles oftalmológicos y realizar un examen específico para detectar esta patología. El glaucoma no tiene cura, pero el tratamiento temprano puede a menudo detener el daño y proteger su visión.



Con el tiempo, es posible que pierda lentamente la visión, empezando por lo general por la visión lateral (periférica), especialmente el área de su visión que está más cerca de la nariz. Debido a que sucede tan lentamente, muchas personas no pueden darse cuenta al principio de que su visión está cambiando.



Sin embargo, a medida que la enfermedad empeora, es posible que empiece a notar que ya no puede ver las cosas hacia los lados. El tratamiento dependerá de la gravedad del glaucoma e incluyen: gotas prescritas, láser y cirugía.



Cuidar los ojos del sol es esencial para prevenir el glaucoma. Foto:

Cualquiera persona puede desarrollar glaucoma, pero los factores de mayor riesgo son tener más de 60 años, ser afroamericano y tener antecedentes familiares. Según las cifras que maneja Asodiabetes cerca de un 30 por ciento de las personas con diabetes del país tienen algún tipo de compromiso ocular asociado a la enfermedad.



“Un mal manejo de la diabetes, demoras en el diagnóstico, presión arterial elevada, niveles de colesterol y triglicéridos altos predisponen a este tipo de complicaciones y al desarrollo de cataratas y glaucoma”, señala el oftalmólogo consultado.



Carlos Parra Dussan, director general del Instituto Nacional para Ciegos, agrega que en Colombia hay 1.948.332 personas con discapacidad visual y que la Organización Mundial de la Salud, OMS advierte que el 80% de las alteraciones se producen por descuidos y malas prácticas. “Hoy estamos expuestos a múltiples factores que perjudican la salud visual y por eso, el INCI adelanta esta tarea educativa para que los colombianos prevengan problemas de salud visual”.



Las recomendaciones generales para el cuidado de los ojos son:



- Si va a salir, evite mirar directo al sol y cuide sus ojos de los rayos solares usando gafas con protección UV.

- Mantenga una higiene adecuada evite que los ojos sean alcanzados por microorganismos que puedan ocasionar infecciones, como en piscinas.

- No utilice remedios caseros en los ojos, recuerde que la miel o el limón pueden obstruir el conducto lagrimal.

- Evite el uso de fármacos no recomendados por especialistas, el automedicarse puede provocar ceguera.

- Al usar maquillaje, recuerde que este es de uso personal y tiene una vida útil de seis meses.

- Evite maquillarse dentro de un vehículo en movimiento.

- Si va a trabajar, estudiar o permanecer en el computador por varias horas, realice descansos de 30 min y mantenga la pantalla a una distancia de 33 a 40 cm.

- Si siente mugre o basura en el ojo, lave con abundante agua hasta que pase la molestia.



En caso de que tenga más preguntas o tenga sugerencias sobre temas que le gustaría leer, por favor escribir a mardel@eltiempo.com.



