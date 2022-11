Las uñas nunca son iguales entre las personas. Algunos las tienen más pequeñas, otros un tanto aplanadas. Sin embargo, hay signos de alerta en ellas que le podrían indicar enfermedades que se padecen o de algunos problemas que atañen exclusivamente a esta parte de los dedos.



Las uñas son capas de queratina endurecida, que protegen los tejidos de los dedos. Según Medline Plus, el servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, "las uñas saludables suelen ser lisas y de un color uniforme".



Es importante que tenga en cuenta que si sus uñas carecen de estas características y presentan decoloración o cambios en la tasa de crecimiento, "podrían indicar varias enfermedades pulmonares, cardíacas, renales y hepáticas, así como diabetes y anemia", indica Medline Plus.



También es importante señalar que no todo cambio es un signo de enfermedad. A propósito, el dermatólogo Vicente Delgado explica, en entrevista con la revista Hola, cuáles son algunos de los problemas más frecuentes identificados en las uñas.



- Uñas amarillas: esto podría indicar una infección con un hongo o una bacteria.



- Uñas encarnadas: este problema se produce cuando la uña se clava en la carne, provocando una inflamación. El dermatólogo señala que esto suele atender a un tema hereditario y que para evitarlo es mejor usar zapatos no tan ajustados y que no terminen en punta.



- Hongos: muchas veces se suele pensar que todos los problemas de las uñas están relacionados con hongos. Sin embargo, eso no es así. De hecho el dermatólogo indica que a veces es difícil identificar que una uña tiene un hongo. Entre los signos de alerta están la hiperqueratosis (la separación de la uña por un engrosamiento en algunas zonas de las uñas), la formación de un polvo debajo de la uña y cambio de color distal, en la zona 'blanca'.



- Separación por capas: el dermatólogo consultado por Hola señala que la Onicosquisis Lamelar es una de las problemáticas más frecuentes, que se da en población mayor de 50 años, principalmente por el constante contacto de las uñas con el agua.

¿Cómo tener uñas saludables?

Estas son algunas de las recomendaciones de la clínica Mayo para conservar las uñas saludables:



- Mantenga las uñas secas y limpias. Esto evita que crezcan bacterias debajo de las uñas.



- Practique una buena higiene. Corte las uñas en línea recta y luego redondee las puntas en una curva suave.



- Use crema humectante. Frótela también en las uñas y las cutículas.



- No se las muerda ni corra las cutículas. Estos hábitos pueden dañar el lecho ungueal. Incluso un corte menor a lo largo de la uña puede permitir el ingreso de bacterias u hongos y provocar una infección.



- No se quite los padrastros. Es posible que te arranques tejido vivo junto con el padrastro.



- No ignore los problemas. Si tiene un problema en las uñas que no desaparece por sí solo o que se relaciona con otros signos y síntomas, consulte al médico.