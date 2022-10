Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y se estima que en América 1,9 millones de personas mueren al año por esta causa.



Al respecto, EL TIEMPO habló con José N. Nativi Nicolau, Cardiólogo certificado en insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante de corazón en la Clínica Mayo de Jacksonville, quien explica que la educación de la población en el reconocimiento de los factores de riesgo que aquejan estas enfermedades es un paso fundamental en un modelo sanitario que debería ser idealmente preventivo.

Nicolau ha publicado más de 60 artículos originales revisados por expertos. Además, colabora con médicos e investigadores de todo el mundo para promover el diagnóstico precoz y el acceso a terapias para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y amiloidosis.

¿Por qué las enfermedades cardiovasculares encabezan la lista de mortalidad y discapacidad en todo el mundo?

Las enfermedades cardiovasculares avanzan lentamente en las personas, comienzan con factores de riesgo como la alimentación elevada en grasa, la falta de ejercicio, consumo de tabaco, alcohol y el sobre peso. Y con el tiempo estos factores de riesgo lentamente van afectando varios órganos y llega un momento en el que el paciente desarrolla presión elevada, hipertensión arterial, diabetes mellitus o un colesterol elevado en la sangre y este colesterol se va depositando lentamente en los órganos.



Pero llega un momento a través de los años que ya estos órganos empiezan a fallar, entonces tienes un corazón que entra en un infarto agudo del corazón, insuficiencia cardíaca o tienes unos riñones que fallan y entran en insuficiencia renal o tienes un cerebro que desarrolla un derrame cerebral y puede producir parálisis. Entonces el problema es que es una enfermedad que va progresando lentamente en los pacientes hasta que llega ese momento en donde se descubre.

¿Si los factores de riesgo que las condicionan son en su mayoría prevenibles, qué falta qué es lo que está ocurriendo?

El problema más grande de esta situación es que los factores de riesgo no dan síntomas, las personas van a sus trabajos, hacen sus actividades diarias y nos les dan síntomas por muchos años. Si los pacientes no son diagnosticados tempranamente entonces ahí es en donde vemos el infarto agudo al corazón o la diálisis, el derrame cerebral. Entonces qué es lo que hay que hacer diferente. Lo que hay que hacer diferente es desarrollar programas de prevención de estos factores de riesgo, pero también necesitamos desarrollar programas de diagnóstico temprano, esa es la calve.



(Cuatro emergencias sanitarias amenazan a América, advierte la OPS)



Ahora, cómo hacemos diagnóstico temprano, hay varias estrategias, la que más ha dado resultados a nivel mundial es tener un médico de cabecera, no ir al médico cuando me siento mal, no, todos los adultos necesitan una evaluación medica al menos cada año o cada dos años para poder hacer el diagnóstico temprano, la evaluación de los factores de riesgo, evaluación de la salud mental, las vacunas y muchas otras cosas que podríamos diagnosticar tempranamente.

Facebook Twitter Linkedin

Tendencias EL TIEMPO Foto: iStock

Frente a esta situación que deja casi 20 millones de muertos al año, ¿por qué cree que no hay un convenio marco mundial para atenderlas como ocurrió con el tabaco?

La Organización Mundial de la Salud tiene metas para reducir la enfermedad cardiovascular y hay muchas guías, recomendaciones y avances en la medicina.



El desafío que tenemos, y por eso se da la percepción de que el problema sigue avanzando, está en buscar los mecanismos de que estos avances lleguen a la población. Ese es uno de los factores que todos los países del mundo estamos teniendo dificultades; en que los avances, la tecnología y la educación llegue a las poblaciones, para poder llegar a estas poblaciones depende de cada país de cada región y de cada ciudad.

Llama la atención que si bien la tecnología y la investigación proporcionan cada vez más herramientas de diagnóstico y tratamiento específico el impacto sobre las cifras parece que no es proporcional, ¿Qué cree que ocurre?

La clínica Mayo en su logo tiene tres emblemas que son: la práctica clínica, la investigación y la educación, entonces lo que nos ha hecho falta es esa educación, lo que hablábamos anteriormente de que estos avances lleguen a las comunidades.



Nosotros tenemos un compromiso no solamente de educar a los profesionales de la salud, nuestro compromiso también es de educar comunidades y por eso la página web de la Clínica Mayo tiene muchos artículos y libros de acceso mundial para que estos avances sean conocidos a nivel global.

El mundo moderno con su industrialización, el agite y el estrés favorecen la perpetuación de estas patologías al punto que parecen reñir la modernidad y la salud. ¿Esto se puede conciliar?

Cada época presenta nuevos desafíos y dificultades que pueden producir estrés y la salud mental es muy importante porque incluye la parte emocional psicológica, y esto no lo vamos a poder cambiar.



Nuestra vida siempre va a tener desafíos y con los años vamos a tener nuevas tecnologías, nuevas modernidades y todo esto desencadenará en estrés, entonces cual es la clave: aprender a manejar el estrés, mientras más temprano desarrollemos esas técnicas de relajación que son muchas como meditación, escuchar música o hacer ejercicio. Dependiendo de las circunstancias hay muchas formas pero lo más temprano que aprendamos a manejar estos desafíos y este estrés vamos a poder tener una claridad mental que nos ayude no solamente con los problemas actuales sino con los del futuro.



(También: Casi la mitad de las deficiencias visuales en el mundo podrían haberse evitado)

Hay evidencia de que gran parte de las comidas y bebidas industrializadas aumentan el riesgo cardiogénico, sin embargo, se piensa que su consumo forma parte del derecho que tiene la gente a elegir. ¿Qué opina?

Volvemos a la educación, tenemos que ajustar la educación que brindamos. La Clínica Mayo tiene un interés muy importante en la medicina y en la educación personalizada, entonces el consejo que yo le doy a un paciente no va a ser el mismo que le voy a dar a la otra persona que me ve en la siguiente consulta, tenemos que dirigir la educación para cada persona y hay varias formas de hacerlo.



En la actualidad existen, por ejemplo, calculadoras que son accesibles a través de internet -como la de riesgo cardiovascular- con las que al paciente dependiendo de su edad, colesterol, presión alta, le damos una educación más personalizada y le decimos que su riesgo de sufrir un infarto está en el 20% y si le aumentas 10 libras de peso entonces se va a 40 o 50%.



Pero también ahora tenemos la capacidad, utilizando tecnologías modernas, de describirle al paciente, si bajas tantas libras o si empezamos esta medicina o si hacemos estos cambios podemos cambiar tu riesgo cardiovascular y modificarlo. Así es que tenemos que hacer una medicina más personalizada.

En Colombia hay una ley de comida chatarra que hace que se indique si lo que se va a consumir como gaseosas y paquetes indiquen si son altos en azúcares, grasas saturadas, sodio, etc. ¿Cree que estas estrategias funcionan?

Es una de las herramientas que pienso que, si ayuda, no va a servir para todas las personas, pero puede que si ayude en ciertas personas. Yo pienso que no hay una sola solución o mecanismo que nos ayude a cambiar los hábitos, debemos usar varias herramientas que nos lleven al objetivo común.



El informar sobre las características nutricionales de los alimentos si tiene un impacto en algunos pacientes, generalmente son aquellos que están motivados. Yo pienso que Colombia lo está haciendo correctamente porque la estrategia está dirigida a las comidas que están consumiendo y este plan se trata de dirigirse a las poblaciones y a los factores que están expuestos.

La tecnología ha llevado a que desde la infancia la humanidad sea menos activa lo que favorece el sobrepeso, ¿cómo cambiar estas condiciones que tienden a crecer?

Comienza en la familia y en las escuelas, en ambos espacios se debe fomentar la actividad física y el deporte. Yo pienso que los niños deben encontrar una actividad física que les guste y apasione, hay que ayudarles a encontrar algo que los motive a lograr una meta común. Todas esas experiencias a las que sean expuestos les ayuda a disminuir el tiempo en internet, por ejemplo, pero es importante que sea algo que les apasione.

Desde su conocimiento, ¿cuáles serían las recomendaciones en términos de prevención y acción desde los gobiernos y desde la gente misma?

La responsabilidad es de todos, la salud es responsabilidad de todos. La familia debe promover estilos saludables y ser ejemplo; en una familia que camina, los hijos van a ver eso y se van a incluir en la actividad. Las escuelas deben educar sobre los estilos de vida saludable y eso debe empezar a temprana edad.



Los gobiernos deben desarrollar programas que lleguen a la población antes de que se enfermen, esa es la estrategia, llegar a la población y llegar antes de que se enfermen y así podeos prevenir la enfermedad cardiovascular.

En Colombia se debate una reforma a la salud, ¿cuál sería su recomendación en este sentido?

Estas discusiones deben incluirnos a todos, las discusiones de programas de salud a nivel de nación, de hospital, de ciudad o de gobierno deben incluirnos a todos, no solamente a un sector de la salud. Como mencionamos en otras partes de la entrevista, es importante que independientemente del mecanismo, la meta sea común, que la salud llegue para todos y si nos concentramos en esa meta común las diferencias pueden ir disminuyendo.



(Lea: Cáncer de Páncreas: 36% de los casos son evitables | Descúbralo a tiempo)

Ha interactuado con profesionales colombianos ¿qué piensa de ellos y de la forma de abordar esta problemática?

Los colombianos tienen un compromiso con la educación y la investigación y esos son objetivos en los que se trabajan para que todos los colombianos tengan acceso a los últimos avances médicos.



Nosotros en la Clínica Mayo compartimos los mismos valores de investigación, educación y la práctica médica y ese fue el motivo de nuestra participación; fomentar la educación y explicar los avances científicos que hay con base a temas cardiovasculares ya que Colombia está muy avanzada tanto para los diagnósticos y tratamientos que necesitan los colombianos como para la enfermedad cardiovascular general, pero también tiene interés en hacer estos diagnósticos de enfermedades más complejas, que se consideraban raras y poder dar una medicina integral a los colombianos que incluya todo el espectro desde las enfermedades mas comunes hasta las menos comunes.

Más noticias de Salud