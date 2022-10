Las infecciones de transmisión sexual (ITS), también llamadas enfermedades de transmisión sexual, representan un problema para la salud pública global. A diario, más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Si estas patologías no se tratan adecuadamente, pueden producir complicaciones cardiovasculares y neurológicas, infertilidad y una mayor probabilidad para adquirir VIH, de acuerdo con OMS.



Según la misma autoridad sanitaria, en 2020, América ocupaba los primeros puestos de personas infectadas con sífilis (5’800.000 casos, en promedio), clamidiasis (27’100.000) y tricomoniasis (20’000.000). Estas ITS se suman a los numerosos casos que se conocen globalmente del herpes genital (500’000.000).



Sin embargo, los expertos han clasificado las enfermedades de transmisión sexual en ocho patógenos que son los más comunes. De estos, hay 4 que son curables (sífilis, Gonorrea, Clamidia, Tricomoniasis) y los otros cuatro son infecciones virales que no tienen cura definitiva hasta el día de hoy (VIH, Hepatitis B, Herpes simple y Virus del Papiloma Humano).



A continuación, seis de los más comunes:

Sífilis

La sífilis es una enfermedad producida por la espiroqueta Treponema pallidum y caracterizada por 3 estadios clínicos sintomáticos secuenciales separados por períodos de infección asintomática latente.



Las manifestaciones más frecuentes son las úlceras genitales, las lesiones cutáneas, la meningitis, la enfermedad aórtica y los síndromes neurológicos.



En este sentido, hay dos tipos de sífilis: primaria, la cual no produce dolor y se manifiesta con una úlcera o llaga; y la secundaria que genera fiebre, erupciones en las manos y plantas de los pies e inflamación de los ganglios linfáticos, según la OMS.



Es necesario el tratamiento o, de lo contrario, podría avanzar a una sífilis terciaria que tiene la posibilidad de afectar otro órgano del cuerpo y, con el pasar de los años, producir la muerte.



Por tanto, deberá acercarse al médico para tomar unos análisis de laboratorio y, si es el caso, recibir medicación basada en antibióticos.

La sífilis es una enfermedad producida por la espiroqueta Treponema pallidum y caracterizada por 3 estadios clínicos sintomáticos. Foto: istock

Gonorrea

La gonorrea es la enfermedad producida por la infección que causa la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Infecta típicamente los epitelios de la uretra, el cuello uterino, el recto, la faringe o las conjuntivas y causa irritación o dolor y secreción purulenta.



Entre el 10 y el 20% de las mujeres infectadas y muy pocos hombres infectados son asintomáticos. Alrededor del 25% de los hombres manifiesta mínimos síntomas.



La diseminación a la piel y las articulaciones, que es inusual, causa úlceras en la piel, fiebre y poliartritis migratoria o artritis séptica pauciarticular. El diagnóstico se basa en el examen microscópico, el cultivo o las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos.



El tratamiento puede realizarse con diversos antibióticos por vía oral o parenteral, pero la resistencia farmacológica constituye un problema creciente a nivel global.



Clamidia

Las clamidias son bacterias intracelulares obligadas inmóviles. Contienen DNA, RNA y ribosomas y sintetizan sus propias proteínas y ácidos nucleicos.



La clamidia es más común en personas jóvenes, especialmente mujeres. Es más probable que usted se contagie si no usa siempre un condón, o si tiene múltiples parejas.



En las mujeres, una infección de clamidia no tratada puede propagarse al útero y trompas de Falopio, causando enfermedad inflamatoria pélvica. Esta afección puede causar daños permanentes en el sistema reproductor.



Esto puede provocar dolor pélvico crónico, infertilidad y embarazo ectópico. Las mujeres que han tenido infecciones por clamidia más de una vez están en mayor riesgo de complicaciones graves de salud reproductiva.



Por otro lado, los hombres no presentan problemas de salud por la clamidia. A veces puede infectar el epidídimo, el tubo por el que se trasladan los espermatozoides. Esto puede causar dolor, fiebre y, en raras ocasiones, infertilidad.

Las mujeres que han tenido infecciones por clamidia más de una vez están en mayor riesgo de complicaciones graves de salud reproductiva. Foto: iStock

Tricomoniasis

La OMS la considera como la infección más frecuente en el mundo por el número de pacientes, en su mayoría de 40 a 50 años, que la contraen.



“La infección es asintomática en al menos un 50 por ciento de las mujeres y un 70-80 por ciento de los hombres”, precisa la entidad en su página oficial.



Las mujeres pueden presentar flujo vaginal anormal, dolor genital y molestias al orinar. Síntomas similares se generan en los hombres, pues tienen quemazón al orinar, irritación en su miembro viril y secreción uretral.



Se sabe que esta ITS puede aumentar la probabilidad de adquirir VIH. De ahí que se recomienden análisis médicos para diagnosticarla y decidir si se debe iniciar tratamiento con antibiótico.

VIH

La infección del virus de la inmunodeficiencia humana es catalogada como un problema de salud pública mundial por la OMS ante el número de personas que han muerto a lo largo de los años: en promedio, más de 36 millones.



La persona no presenta síntomas en las primeras semanas. De hecho, algunos manifiestan el malestar cuando el virus ya se encuentra en una etapa avanzada.



Un cuadro, parecido a la gripa, con dolor de garganta, de cabeza y fiebre se torna con el pasar de las semanas en diarrea, pérdida de peso e inflamación de los ganglios linfáticos. Las anteriores señales de alerta hacen vital acudir al médico para comprobar que se trata de VIH.



A pesar de que no tiene cura, los esfuerzos de la autoridad sanitaria se concentran en tratamientos terapéuticos con la ayuda de fármacos antirretrovíricos para que “el sistema inmunitario recobre fortaleza y capacidad para combatir las infecciones oportunistas y algunos cánceres”, se lee en su sitio web.



Así, se evita que el paciente desarrolle otra serie de complicaciones, entre ellas, tuberculosis, cáncer o sarcoma de Kaposi.



Eso sí, la manera más efectiva para prevenir una ITS, según la Organización Mundial de la Salud, consiste en tener relaciones sexuales seguras mediante el uso de condones masculinos o femeninos.

La persona no presenta síntomas en las primeras semanas. De hecho, algunos manifiestan el malestar cuando el virus ya se encuentra en una etapa avanzada. Foto: EFE

VPH

El virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más común. Hay cerca de 200 variantes de VPH, pero solo 14 de ellas, y en especial la VPH16 y VPH18, son las de mayor riesgo oncogénico y las que tienen más probabilidades de derivar en un cáncer de ano, pene, vagina, vulva, orofaringe o, el más frecuente, el cáncer de cuello de útero.



La gran mayoría de los que contraen el VPH no presentan síntomas, pero que la manifestación clínica más frecuente son las verrugas en la zona genital, anal, la boca o la garganta,

